Animalistas arremetieron contra alcalde por maltrató a un gato: “En ningún momento mencionan a Peluche, que es la víctima”

“Justicia por Peluche”, el llamado que surgió tras difusión de un video en redes - (@PlataformaALTO)

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La plataforma animalista Alto difundió en X un caso de maltrato animal ocurrido en Marmato, Caldas, y solicitó que las autoridades identifiquen y judicialicen a la mujer que aparece en el video junto a un gato llamado Peluche. Según la publicación, el animal permanece bajo atención veterinaria tras el episodio.

La cuenta pidió apoyo para ubicar a la señalada agresora y etiquetó a la Fiscalía General de la Nación. “Hay que encontrar y judicializar a esta mujer”, escribió la organización, que aseguró que la familia del felino solicitó difusión del caso.

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La denuncia se conoció por medio de una grabación compartida en la red social. De acuerdo con la descripción de Alto, Peluche volvía a su vivienda junto a su familia cuando ocurrió el hecho. La plataforma afirmó que la mujer continuaba libre, mientras el felino recibía asistencia médica para recuperarse de las lesiones.

El material audiovisual muestra a la mujer cuando sube por las escaleras y se acerca al animal. En las imágenes, se observa que lo golpea y lo arroja por los escalones. La secuencia provocó reacciones de usuarios en X, quienes replicaron el pedido de que se investigue lo sucedido.

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El caso de Peluche abrió reclamos por una posible agresión contra un animal en Marmato - (@PlataformaALTO/X)

Peluche permanece hospitalizado bajo observación veterinaria

En una segunda publicación, Alto informó sobre el estado de salud del gato y divulgó otro video en el que aparece dentro de un guacal, mientras recibe alimento. Según el mensaje, Peluche sufrió “fuertes contusiones” en el cuerpo y el rostro tras el ataque.

La plataforma indicó que el animal continúa hospitalizado y bajo “estricto monitoreo veterinario”. En la grabación, el gato come pequeñas porciones, una conducta que la organización presentó como parte de su recuperación en la clínica.

“Así va la recuperación de Peluche”, publicó la cuenta antes de reiterar su llamado a la Fiscalía. El mensaje sostuvo que el felino aún requiere atención médica y reclamó que el caso no quede sin respuesta institucional.

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La publicación también hizo referencia a información atribuida a la Alcaldía de Marmato. Según Alto, la administración municipal señaló que la mujer involucrada es consumidora de sustancias psicoactivas y que ha recibido tratamiento.

Plataforma animalista denunció agresión contra un gato en Marmato y pidió intervención de la Fiscalía - (@PlataformaALTO/X)

Ese aspecto fue retomado por la plataforma en un tercer mensaje en X, en el que cuestionó el contenido del comunicado emitido por la administración local.

Para la organización, la explicación sobre la situación personal de la mujer no debería desplazar la atención sobre las heridas del felino ni la eventual responsabilidad penal derivada de los hechos.

“Este es el absurdo comunicado de la alcaldía de @MARMATOCALDAS1 . En ningún momento mencionan a Peluche, que es la verdadera víctima, ni hablan de su estado de salud. Sólo hablan de esta señora como consumidora y que articulan una “solución adecuada” para ella. Señores, ustedes deben acompañar a las víctimas y apoyar la acción judicial. Que sea consumidora o no, no la exime de su responsabilidad penal", señalaron.

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Esto dice el comunicado de la Alcaldía de Marmato sobre el caso

El comunicado de la Alcaldía de Marmato no menciona a Peluche ni describe el episodio difundido en redes sociales, pero informa las acciones adelantadas para atender a una ciudadana del municipio con una problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas.

“Debido a la situación presentada el día de ayer, la Alcaldía de Marmato se permite informar a la comunidad sobre las gestiones adelantadas para garantizar la atención y rehabilitación de una ciudadana del municipio que enfrenta una problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas”, afirmó.

Cuestionan comunicado de la Alcaldía de Marmato tras denuncia por maltrato contra Peluche - (@PlataformaALTO/X)

La administración municipal señaló que las actuaciones se realizaron con conocimiento y autorización de la familia de la mujer, además del apoyo de la Policía Nacional. El texto afirma que se gestionó su ingreso a centros de rehabilitación ubicados en Barbosa y Girardota, Antioquia.

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De acuerdo con el documento, la ciudadana abandonó el segundo centro sin terminar el proceso. La Alcaldía agregó que evalúa una alternativa de atención especializada en Dosquebradas, Risaralda, que podría incluir una modalidad involuntaria, siempre que se cumplan los requisitos médicos y legales.

“Seguiremos trabajando, en articulación con la familia, por una solución adecuada, segura y conforme a la normatividad vigente”, indicó la entidad municipal.