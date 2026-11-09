Colombia

Empresa española invertirá más de US$300 millones en Bogotá Content City: proyecto ligado a Netflix

El complejo audiovisual estará a cargo de Secuoya Content Group, se desarrollará en Cota, Cundinamarca, y proyecta generar más de 2.000 empleos al año, según informó el Ministerio de las Culturas

El vicepresidente publicó un video de su encuentro en España con Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, quien confirmó una inversión superior a US$340 millones en producción audiovisual e infraestructura en Colombia. - crédito @jrestrp/X

Guardar

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, anunció una inversión superior a los US$300 millones para el desarrollo de Bogotá Content City, un complejo de producción audiovisual que se construirá en Colombia y estará vinculado a la compañía española Secuoya Content Group.

El anuncio se realizó durante la visita del funcionario a España, en el marco de la Madrid Content Week, donde sostuvo un encuentro con representantes de la empresa. Según explicó Restrepo en un video publicado en sus redes sociales, el proyecto permitirá desarrollar series de televisión y películas internacionales con participación del talento colombiano.

PUBLICIDAD

“Nos reunimos con Madrid Content City, empresa productora que, de la mano de Netflix, invertirá más de 300 millones de dólares en Bogotá Content City, un gran espacio para producir contenidos cinematográficos internacionales desde nuestro país”, escribió el vicepresidente en otra publicación.

Restrepo destacó la experiencia de la compañía en la producción audiovisual y señaló que la llegada de esta inversión representa una oportunidad para fortalecer el sector en Colombia, atraer proyectos internacionales y generar empleo.

Durante el encuentro también participó el actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien se refirió al interés de España en el mercado colombiano. “España hoy es el tercer país en producción de contenido en el mundo, pero ya puso sus ojos en nuestro país”, manifestó.

PUBLICIDAD

El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió en España con representantes de la compañía Secuoya Content Group para presentar la apuesta por Bogotá Content City. - crédito @secuoyacontentgroup/Instagram
El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió en España con representantes de la compañía Secuoya Content Group para presentar la apuesta por Bogotá Content City. - crédito @secuoyacontentgroup/Instagram

Raúl Berdonés confirmó inversión superior a US$340 millones

Por su parte, Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, confirmó durante la reunión con el vicepresidente que la compañía española destinará más de US$340 millones a Colombia, recursos que estarán dirigidos tanto a la producción de contenidos como al desarrollo de infraestructura.

Durante la conversación difundida por Restrepo, el vicepresidente le preguntó al empresario por el monto de la inversión y su importancia para el proyecto.

Para nosotros es muy importante apostar por Colombia, como estamos apostando al día de hoy, y vamos a invertir más de trescientos cuarenta millones de dólares en total en producción y en infraestructura”, respondió Berdonés.

El empresario también se refirió a las posibilidades del país para convertirse en un referente internacional de producción audiovisual. En ese sentido, destacó la apuesta de Secuoya Content Group por desarrollar sus actividades en territorio colombiano.

Secuoya Content Group anunció recursos superiores a US$340 millones para producción audiovisual e infraestructura en Colombia. - Crédito @secuoyacontentgroup/Instagram
Secuoya Content Group anunció recursos superiores a US$340 millones para producción audiovisual e infraestructura en Colombia. - Crédito @secuoyacontentgroup/Instagram

Restrepo explicó que parte de esta iniciativa estará relacionada con Bogotá Content City, un espacio destinado a la producción de series y películas internacionales.

La compañía española está vinculada a Madrid Content City, complejo audiovisual desde el que se desarrollan producciones para el mercado internacional, entre ellas contenidos relacionados con Netflix. La experiencia de este proyecto es uno de los referentes de la iniciativa que se presentó para Colombia.

MinCultura informó que Bogotá Content City generaría más de 2.000 empleos al año

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes también entregó información sobre la llegada del proyecto al país. En un comunicado, la entidad confirmó que Bogotá Content City estará ubicado en Cota, Cundinamarca, y será impulsado por Secuoya Content Group.

De acuerdo con la cartera, la iniciativa contempla una inversión superior a los US$30 millones y proyecta generar más de 2.000 empleos al año.

El Ministerio explicó que el complejo busca fortalecer las capacidades de la industria audiovisual colombiana, dinamizar su cadena de valor y ampliar las oportunidades laborales para los diferentes perfiles profesionales y técnicos que participan en la producción de contenidos.

MinCultura informó que Bogotá Content City se construirá en Cota, Cundinamarca, y proyecta generar más de 2.000 empleos al año. - crédito MinCultura
MinCultura informó que Bogotá Content City se construirá en Cota, Cundinamarca, y proyecta generar más de 2.000 empleos al año. - crédito MinCultura

La presentación del proyecto hizo parte de la agenda del Gobierno nacional en España, en el marco de Misión Crecer, estrategia orientada a impulsar inversiones que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleo y la transformación productiva del país.

En cuanto a los recursos anunciados, existe una diferencia entre las cifras divulgadas por el vicepresidente y el Ministerio. Mientras José Manuel Restrepo y Raúl Berdonés hablaron de una inversión superior a los US$340 millones en producción e infraestructura, el comunicado de MinCultura señaló que Bogotá Content City contempla recursos superiores a los US$30 millones.

Los anuncios oficiales no detallaron cómo se distribuyen los recursos entre la infraestructura del complejo y la producción audiovisual, ni precisaron el cronograma de construcción o la fecha prevista para el inicio de operaciones.

Temas Relacionados

Bogotá Content CitySecuoya Content GroupNetflixinversión audiovisual en Colombiaindustria audiovisualColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este 9 de noviembre

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de transporte que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este 9 de noviembre

Hotel La Luna de Cali será demolido tras nuevo desprendimiento de escombros: autoridades ampliaron el perímetro de seguridad

Los trabajos estarán a cargo de los propietarios del inmueble, en coordinación con la Secretaría de Gestión del Riesgo, tras los graves daños que sufrió durante el terremoto del 10 de agosto

Hotel La Luna de Cali será demolido tras nuevo desprendimiento de escombros: autoridades ampliaron el perímetro de seguridad

Ejército aclaró qué pasó con los honores militares y los trámites para la familia del soldado Germán Mora

La Tercera División aseguró que mantiene contacto con los seres queridos del uniformado y explicó cómo será el acompañamiento en los procedimientos relacionados con seguros y prestaciones

Ejército aclaró qué pasó con los honores militares y los trámites para la familia del soldado Germán Mora

Sorteo Chontico Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Sorteo Chontico Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este lunes 9 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este lunes 9 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Hamilton, Manuel Turizo y Zaider se presentaron en el show de medio tiempo de la jornada de la NFL en el estadio Santiago Bernabeu

Hamilton, Manuel Turizo y Zaider se presentaron en el show de medio tiempo de la jornada de la NFL en el estadio Santiago Bernabeu

Quién necesita a Mariah Carey: Jorge Barón reveló cuál es el tema decembrino que descongela la temporada para los colombianos

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo con emotivas fotos del parto

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué