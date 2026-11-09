Empresa española invertirá más de US$300 millones en Bogotá Content City: proyecto ligado a Netflix

El vicepresidente publicó un video de su encuentro en España con Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, quien confirmó una inversión superior a US$340 millones en producción audiovisual e infraestructura en Colombia. - crédito @jrestrp/X

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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, anunció una inversión superior a los US$300 millones para el desarrollo de Bogotá Content City, un complejo de producción audiovisual que se construirá en Colombia y estará vinculado a la compañía española Secuoya Content Group.

El anuncio se realizó durante la visita del funcionario a España, en el marco de la Madrid Content Week, donde sostuvo un encuentro con representantes de la empresa. Según explicó Restrepo en un video publicado en sus redes sociales, el proyecto permitirá desarrollar series de televisión y películas internacionales con participación del talento colombiano.

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“Nos reunimos con Madrid Content City, empresa productora que, de la mano de Netflix, invertirá más de 300 millones de dólares en Bogotá Content City, un gran espacio para producir contenidos cinematográficos internacionales desde nuestro país”, escribió el vicepresidente en otra publicación.

Restrepo destacó la experiencia de la compañía en la producción audiovisual y señaló que la llegada de esta inversión representa una oportunidad para fortalecer el sector en Colombia, atraer proyectos internacionales y generar empleo.

Durante el encuentro también participó el actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien se refirió al interés de España en el mercado colombiano. “España hoy es el tercer país en producción de contenido en el mundo, pero ya puso sus ojos en nuestro país”, manifestó.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió en España con representantes de la compañía Secuoya Content Group para presentar la apuesta por Bogotá Content City. - crédito @secuoyacontentgroup/Instagram

Raúl Berdonés confirmó inversión superior a US$340 millones

Por su parte, Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, confirmó durante la reunión con el vicepresidente que la compañía española destinará más de US$340 millones a Colombia, recursos que estarán dirigidos tanto a la producción de contenidos como al desarrollo de infraestructura.

Durante la conversación difundida por Restrepo, el vicepresidente le preguntó al empresario por el monto de la inversión y su importancia para el proyecto.

“Para nosotros es muy importante apostar por Colombia, como estamos apostando al día de hoy, y vamos a invertir más de trescientos cuarenta millones de dólares en total en producción y en infraestructura”, respondió Berdonés.

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El empresario también se refirió a las posibilidades del país para convertirse en un referente internacional de producción audiovisual. En ese sentido, destacó la apuesta de Secuoya Content Group por desarrollar sus actividades en territorio colombiano.

Secuoya Content Group anunció recursos superiores a US$340 millones para producción audiovisual e infraestructura en Colombia. - Crédito @secuoyacontentgroup/Instagram

Restrepo explicó que parte de esta iniciativa estará relacionada con Bogotá Content City, un espacio destinado a la producción de series y películas internacionales.

La compañía española está vinculada a Madrid Content City, complejo audiovisual desde el que se desarrollan producciones para el mercado internacional, entre ellas contenidos relacionados con Netflix. La experiencia de este proyecto es uno de los referentes de la iniciativa que se presentó para Colombia.

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MinCultura informó que Bogotá Content City generaría más de 2.000 empleos al año

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes también entregó información sobre la llegada del proyecto al país. En un comunicado, la entidad confirmó que Bogotá Content City estará ubicado en Cota, Cundinamarca, y será impulsado por Secuoya Content Group.

De acuerdo con la cartera, la iniciativa contempla una inversión superior a los US$30 millones y proyecta generar más de 2.000 empleos al año.

El Ministerio explicó que el complejo busca fortalecer las capacidades de la industria audiovisual colombiana, dinamizar su cadena de valor y ampliar las oportunidades laborales para los diferentes perfiles profesionales y técnicos que participan en la producción de contenidos.

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MinCultura informó que Bogotá Content City se construirá en Cota, Cundinamarca, y proyecta generar más de 2.000 empleos al año. - crédito MinCultura

La presentación del proyecto hizo parte de la agenda del Gobierno nacional en España, en el marco de Misión Crecer, estrategia orientada a impulsar inversiones que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleo y la transformación productiva del país.

En cuanto a los recursos anunciados, existe una diferencia entre las cifras divulgadas por el vicepresidente y el Ministerio. Mientras José Manuel Restrepo y Raúl Berdonés hablaron de una inversión superior a los US$340 millones en producción e infraestructura, el comunicado de MinCultura señaló que Bogotá Content City contempla recursos superiores a los US$30 millones.

Los anuncios oficiales no detallaron cómo se distribuyen los recursos entre la infraestructura del complejo y la producción audiovisual, ni precisaron el cronograma de construcción o la fecha prevista para el inicio de operaciones.

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