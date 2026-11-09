Colombia

Hamilton, Manuel Turizo y Zaider se presentaron en el show de medio tiempo de la jornada de la NFL en el estadio Santiago Bernabeu

Los músicos colombianos participaron por sorpresa en la cita de fútbol americano celebrada en la capital española, deslumbrando a los asistentes con un espectáculo lleno de energía

En las imágenes grabadas al interior del estadio se puede ver cómo los asistentes disfrutaron de la presentación de Manuel Turizo, Hamilton y Zaider (Suministrado a Infobae Colombia)

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Hamilton llevó el sonido afrocaribeño de Colombia al espectáculo de medio tiempo de la NFL en Madrid. El artista cartagenero apareció como invitado de Manuel Turizo junto a Zaider para interpretar Yoyo durante el partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, que se disputó el 8 de noviembre de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu.

La participación de Hamilton no había sido anunciada en la previa del encuentro, por lo que se convirtió en una total alegría para los seguidores del género. La organización del NFL Madrid Game 2026 confirmó a Turizo como figura principal del show, mientras que el ingreso de los dos artistas de Cartagena se reservó para la interpretación conjunta.

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El repertorio del cantante incluyó seis canciones y contó además con la participación de la española Lola Índigo, haciendo así un show más completo que se llevó todos los aplausos.

Hamilton sorprendió en Madrid con una actuación junto a Manuel Turizo (Hamiltongram_/Instagram)
Hamilton sorprendió en Madrid con una actuación junto a Manuel Turizo (Hamiltongram_/Instagram)

Tres artistas colombianos en el Bernabéu

El momento de Hamilton y Zaider llegó con Yoyo, tema incluido en Apambichao, Vol. 2, el nuevo proyecto discográfico de Manuel Turizo. La canción reunió en Madrid a los tres intérpretes colombianos, pese a que cada uno ha presentado propuestas distintas como la música urbana de Turizo, el sonido caribeño de Zaider y la mezcla afrocaribeña de la carrera de Hamilton.

La presentación se realizó en la segunda visita de la liga estadounidense a España. Madrid acogió el juego de temporada regular en el recinto del Real Madrid, después del debut de la NFL en el país durante 2025.

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La ciudad había anunciado que Turizo encabezaría uno de los siete espectáculos de medio tiempo previstos para los NFL International Games de 2026.

Cabe mencionar que Hamilton ha definido su identidad artística bajo el nombre de AfroRockStar, con una combinación de afrobeats, dancehall, música urbana y referencias sonoras del Caribe colombiano. Cartagena ocupa un lugar central en ese recorrido, pues allí comenzó su carrera y desde esa ciudad ha construido un repertorio que incorpora ritmos afrodescendientes en diálogo con las tendencias latinas contemporáneas.

El músico publicó en 2024 el EP Los Reyes del Mar y más adelante lanzó Aforockstar, su primer álbum de estudio. Ese trabajo reunió colaboraciones con Farruko, Maluma, Nanpa Básico, De La Ghetto, Kapo y Mau y Ricky. La llegada al Bernabéu se incorporó así a un ciclo de mayor circulación para su catálogo y para los sonidos que representa.

De Cartagena al Bernabéu, Hamilton suma un hito internacional (Suministrado a Infobae Colombia)
De Cartagena al Bernabéu, Hamilton suma un hito internacional (Suministrado a Infobae Colombia)

En 2026, Hamilton fue incluido en la lista Forbes Colombia 30 Under 30, participó en el programa YouTube Foundry y obtuvo seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra. También recibió dos menciones en los Premios Tu Música Urbano y una primera nominación a Premio Lo Nuestro.

La actuación en Madrid amplió su exposición ante el público internacional en un evento asociado a una de las competiciones deportivas con mayor alcance global.

La participación del cantante coincidió con el lanzamiento reciente de “Arroz con Huevo”, colaboración con el panameño Sech. El sencillo conecta a dos artistas afrodescendientes de América Latina y suma otra referencia caribeña a la trayectoria del cartagenero.

La presencia del intérprete de Cartagena en el espectáculo deportivo reunió ritmos urbanos y caribeños frente al público del Santiago Bernabéu (Hamiltongram_/Instagram)
La presencia del intérprete de Cartagena en el espectáculo deportivo reunió ritmos urbanos y caribeños frente al público del Santiago Bernabéu (Hamiltongram_/Instagram)

La gira nacional concluirá en Bogotá en abril de 2027

Tras su paso por la NFL, Hamilton se prepara para El Pelaito de CTG Colombia Tour 2026/27. La gira comenzará en Cartagena, pasará por ocho ciudades colombianas y finalizará el 3 de abril de 2027 en el Corazón de Bogotá Arena.

Este será su primer concierto en solitario en ese recinto, que es uno de los más importantes del territorio nacional, en una fecha que prolonga el calendario de una etapa que ahora suma el Santiago Bernabéu entre sus escenarios, por lo que sus seguidores siguen atentos cada una de sus publicaciones para poder asistir a sus encuentros.

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