Colombia

Gustavo Petro habló de besos en Medellín y el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón reaccionaron así al encuentro del Pacto Histórico: “Sin vergüenza alguna”

Los dos dirigentes antioqueños advirtieron a los ciudadanos sobre supuestas alianzas de la izquierda hacia los comicios locales de 2027

El alcalde de Medellín advirtió que la ciudad y Antioquia no pueden volver a quedar en manos de los “corruptos”, tras el encuentro de Gustavo Petro con dirigentes del Pacto Histórico (Alcaldía de Medellín/Gustavo Petro - YouTube)
El alcalde de Medellín advirtió que la ciudad y Antioquia no pueden volver a quedar en manos de los “corruptos”, tras el encuentro de Gustavo Petro con dirigentes del Pacto Histórico (Alcaldía de Medellín/Gustavo Petro - YouTube)
Guardar

La presencia del expresidente Gustavo Petro en un encuentro privado con dirigentes del Pacto Histórico en Medellín generó todo tipo de reacciones entre los líderes políticos de la región.

Entre respaldos y críticas, el exmandatario tuvo un breve encuentro en la capital del departamento de Antioquia, en medio del escándalo que lo involucra por una presunta red de contratos a cambio de favorecimientos sexuales.

PUBLICIDAD

Uno de los dirigentes que rechazaron el acto publico del líder progresista fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la que cuestionó que el expresidente estuviera congregado con varios líderes políticos y seguidores en la ciudad, a los que catalogó como “aliados corruptos”.

Incluso, Gutiérrez fue más allá y criticó las palabras emitidas por el exmandatario, en la que sostuvo que no hizo referencia al proceso judicial que cursa contra el exalcalde Daniel Quintero Calle.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó el encuentro de Gustavo Petro con líderes del Pacto Histórico y acusó al presidente y a sus aliados de haber participado en actos de corrupción en la ciudad (@FicoGutierrez/X)
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó el encuentro de Gustavo Petro con líderes del Pacto Histórico y acusó al presidente y a sus aliados de haber participado en actos de corrupción en la ciudad (@FicoGutierrez/X)

“Ojo Medellín y Antioquia. Petro y sus aliados corruptos estuvieron en Medellín. Sin vergüenza alguna hablaron de todo, menos del robo del que fueron cómplices con los Quintero”, escribió en X.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, el mandatario distrital hizo su llamado a la ciudadanía para que eviten adherirse al proyecto político del líder de izquierda colombiana, en medio de los preparativos para el proceso electoral que se vivirá en el país para el año 2027.

Medellín y Antioquia no pueden volver a caer en manos de los corruptos. Muchos de los que hicieron parte del desfalco a Medellín, hoy pasan de agache”, comentó.

- crédito Prensa Gobernación de Antioquia
Andrés Julián Rendón cuestionó la visita de Gustavo Petro a Medellín frente al escenario electoral de 2027 - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

Gobernador de Antioquia también cuestionó el encuentro de Petro

Además de Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la visita de Gustavo Petro a Medellín y advirtió que el sector político asociado con el exmandatario busca aliados en Antioquia para las elecciones locales de 2027.

El mandatario departamental calificó ese movimiento como “PetroQuinterismo” y llamó a sus coterráneos a oponerse a sus avances.

Estamos advertidos, queridos paisanos, para el 2027: el PetroQuinterismo busca incautos, mañosos y cómplices en Antioquia. ¿Se los permitiremos? La respuesta es una sola: seguiremos resistiendo. Candado y doble llave”, escribió Rendón en la misma red social.

El gobernador de Antioquia calificó de PetroQuinterismo a los sectores afines al Gobierno y llamó a resistir sus avances (@AndresJRendonC/X)
El gobernador de Antioquia calificó de PetroQuinterismo a los sectores afines al Gobierno y llamó a resistir sus avances (@AndresJRendonC/X)

Detalles del encuentro de Petro en Medellín

Durante 40 minutos, el expresidente Gustavo Petro intervino en el evento denominado Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, realizado en el Club Unión en Medellín (Antioquia) ante congresistas y militantes del Pacto Histórico.

Inicialmente, se refirió al valor de los besos, debido a las denuncias de Deicy Jiménez sobre sus reuniones con él y los presuntos beneficios contractuales que habría recibido. Allí, el dirigente de izquierda se desmarcó de las criticas por el video revelado por la denunciante y sostuvo que “un beso puede valer más que una joya, según quién lo dé y el momento en que ocurra”, y afirmó que los colombianos deberían besarse con frecuencia para evitar la tristeza.

No voy a hablar del asunto porque no vine a hablar de intimidades, que son la parte más fundamental de la libertad humana, y cada persona, sin violar los derechos de los demás, debe vivirla como se le dé la gana”, mencionó.

Posteriormente, propuso una alianza política y electoral con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para formar un frente contra las iniciativas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El planteamiento busca reunir a sectores enfrentados durante años alrededor de la defensa de la Constitución y del rechazo a medidas como el impuesto sobre alimentos básicos.

Gustavo Petro causó polémica al hablar de "besos" en medio de su escándalo por 'sexocontratos' (@petrogustavo/X)

Convocamos a un Pacto por la Vida para detener al fascismo. Todo el que se oponga a Abelardo será bien recibido. Le propongo al expresidente Álvaro Uribe hacer un acuerdo, incluso electoral, para defender la Constitución y detener el narcofascismo que gobierna a Colombia. A los narcofascistas desde Medellín les decimos: con el fascismo no se negocia y ¡No Pasarán! (sic)”, indicó el exjefe de Estado.

La convocatoria incluyó una movilización para el 19 de noviembre de 2026 en las principales ciudades del país. Petro sostuvo que la prioridad del progresismo debe estar en el espacio público antes que en la competencia electoral: “La primera consigna del Pacto Histórico no es cómo ir a elecciones, es cómo ir a las calles. Se caiga o no se caiga el presidente electo fraudulentamente, el papel del Pacto Histórico se llama las calles”.

La propuesta contempla acuerdos concretos con la bancada del Centro Democrático en el Congreso y en organismos económicos del Estado. Petro planteó que ambas fuerzas podrían coordinarse en Antioquia “municipio por municipio, programa por programa”, pero condicionó ese entendimiento al rechazo de medidas tributarias sobre la alimentación y a cambios en las políticas laborales.

El expresidente Gustavo Petro planteó desde Medellín un acuerdo con el Centro Democrático para oponerse a las iniciativas tributarias y laborales de la actual administración (@MoronNela/X)

“Que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores”, dijo el expresidente. También reclamó que los votos de ese partido en la Junta Directiva del Banco de la República se sumen a los del progresismo para reducir de manera sustancial las tasas de interés de los créditos bancarios.

El exjefe de Estado ordenó a los legisladores de su movimiento rechazar cualquier gravamen que recaiga sobre productos de la canasta familiar. “Ningún congresista votará por impuestos a la comida del pueblo colombiano, si es del Pacto o si no se va”, advirtió.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFederico GutiérrezAndrés Julián RendónPacto HistóricoPetro en MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

Martin Mendez explicó en un video que el líder del grupo fue atendido por un médico en el lugar, mientras sus compañeros agotaban las opciones para mantener la presentación ante los fanáticos

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

Silvana Guerrero, cabecilla del ELN, no murió en bombardeo con apoyo de Estados Unidos en Venezuela, aseguró el grupo terrorista: “El más grande falso positivo”

La organización armada afirmó que el ataque fue presentado como una ofensiva contra sus fuerzas, aunque negó que sus unidades fueran el objetivo y denunciaron que las víctimas fueron civiles venezolanos

Silvana Guerrero, cabecilla del ELN, no murió en bombardeo con apoyo de Estados Unidos en Venezuela, aseguró el grupo terrorista: “El más grande falso positivo”

Investigan fallas y sobrecostos en contratos de la DNI por más de $20.783 millones: Contraloría ordenó una revisión prioritaria

El organismo de control examinará compras de un helicóptero no tripulado, sistemas antidrones, computadores y mobiliario ante posibles fallas técnicas, incumplimientos y sobrecostos

Investigan fallas y sobrecostos en contratos de la DNI por más de $20.783 millones: Contraloría ordenó una revisión prioritaria

Alerta por inundaciones y deslizamientos por las lluvias en Santander: 60 municipios están en riesgo

Las tormentas eléctricas y los deslizamientos amenazan varias zonas del departamento, donde las precipitaciones también afectaron la carretera entre Curos y Málaga, en la provincia de Soto Norte, de acuerdo con las autoridades

Alerta por inundaciones y deslizamientos por las lluvias en Santander: 60 municipios están en riesgo

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

El caleño compartió en sus redes la feliz noticia junto a su esposa, quien vive su primera experiencia de maternidad durante el segundo trimestre de gestación

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

Kris R. salió en defensa de su hijo Kairo frente a las críticas por el nombre: “Sea seria ome”

Estos son los tres primeros famosos que calificaron al top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026

Shakira se pronunció frente al estado de salud de su padre William Mebarak: este fue su mensaje

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué