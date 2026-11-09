Fuerte choque entre un bus de pasajeros y una tractomula en la vía Cali - Buenaventura este lunes 9 de noviembre: reportan al menos seis muertos

En la escena se aprecian un camión de carga con impacto frontal y un autobús volcado que ocupa parte de la vía, con piezas de la carrocería y escombros dispersos sobre el pavimento - crédito Captura de Video X

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Una buseta intermunicipal de la empresa Expreso Palmira o Metro y un camión tipo niñera colisionaron en la mañana del lunes 9 de noviembre de 2026, dentro del túnel de Los Naranjos, conocido como Túnel 6, en la vía que comunica al puerto de Buenaventura con la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca (sur occidente de Colombia).

Según los reportes preliminares, habría al menos cuatro personas fallecidas en el incidente, aunque posteriormente la cifra aumentó a seis. Entre los fallecidos, estaría el conductor del bus de servicio público.

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Los primeros reportes también indican que el choque también dejaron múltiples personas heridas, que habrían sido rápidamente trasladadas a centros asistenciales cercanos, aunque se desconoce el número de personas lesionadas del accidente. Las autoridades y los responsables de la vía adelantan las labores de respuesta dentro de la infraestructura.

La colisión ocurrió a la altura del túnel 6, en el sector de El Naranjo sobre el kilómetro 55 (@PachoRodriG/X)

De acuerdo con la Terminal de Transportes de Buenaventura, el microbús había salido con seis personas a bordo, aunque las autoridades investigan si otras personas se subieron al vehículo durante el recorrido antes de entrar al paso subterráneo.

Las primeras imágenes muestran que la colisión afectó la parte delantera y lateral de la buseta, mientras que el vehículo destinado al traslado de automóviles también sufrió daños. Incluso, se observa que en lugar del siniestro también aparece una motocicleta.

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Organismos de socorro y agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional acudieron al lugar para asistir a los lesionados y realizar la inspección técnica.

La hipótesis inicial del accidente, según mencionó Noticias RCN, es que el camión tipo niñera chocó de frente con el vehículo de servicio público. Testimonios de conductores y transportadores que pasaban por la zona, recopilados por Pulzo, señalaron que el accidente pudo originarse en una presunta maniobra imprudente de adelantamiento dentro del túnel. Sin embargo, esa versión hace parte de las circunstancias que investigan las autoridades viales.

La Unión Vial Camino del Pacífico confirmó la suspensión del paso para atender la emergencia en el corredor vial (@CaminoPacifico/X)

La Unión Vial Camino del Pacífico, la concesión encargada de la carretera, informó que se mantiene suspendido el tránsito en este importante tramo del pacífico colombiano. Los viajeros pueden consultar el estado de la carretera en las líneas 311 441 5479 y #180. Se recomienda verificar los reportes oficiales antes de iniciar el desplazamiento.

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En lo corrido del 2026, se han reportado otros cinco muertos en accidentes de tránsito en las vías del departamento del Valle del Cauca, según información difundida por El Tiempo, además de otros choques y daños que afectaron la circulación.

Uno de los casos se registró a principios del año, cuando una volqueta y un vehículo particular chocaron en el sector conocido como Los Tubos, con un saldo de dos fallecidos.

Asimismo, se reportó que un automóvil colisionó con una tractomula en la doble calzada y cayó al abismo, lo que dejó dos muertos y tres heridos.

En octubre, un camión derribó un poste de luz en La Invasión y provocó varios choques por alcance, mientras que en noviembre se reportaron accidentes en Sombrerillo y La Delfina por frenadas bruscas.

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Organismos de emergencia atendieron a los dos motociclistas lesionados en el sector del parador La Esmeralda. - crédito Captura de Pantalla X/Blu Radio

Dos motociclistas heridos en accidente en vía Bogotá - Mesitas

En la noche del sábado 7 de noviembre, un choque en la vía Bogotá–Mesitas dejó a dos motociclistas heridos, tras involucrar a un bus de la empresa Tequendama y un vehículo particular en la parte baja del parador La Esmeralda.

Según el reporte preliminar de las autoridades, citado por Blu Radio, uno de los lesionados tendría posibles fracturas de cadera y fémur. Personal médico y organismos de emergencia atendieron a los afectados en el lugar.

Hasta ese momento no se habían reportado víctimas fatales. Tampoco se conocían detalles sobre la gravedad de las heridas del segundo motociclista ni un informe oficial que precisara las causas del siniestro.

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Las primeras versiones indicaron que ambos conductores de motocicleta chocaron contra el bus y el automóvil particular. La investigación busca establecer la secuencia de los hechos y las circunstancias en las que se produjo el impacto.