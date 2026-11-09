Colombia

Amaranta Hank se despachó contra Abelardo de la Espriella tras señalar que Petro dejó el país quebrado: “Un país en crisis no da empleo”

La senadora del Pacto Histórico sostuvo que el Ejecutivo usa una visión “exagerada” de la emergencia económica para justificar nuevos impuestos sobre productos y servicios de consumo habitual

Amaranta Hank cuestionó la “ley del rescate” por gravar café, alimentos e internet - (@aleomanao/X)

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La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida popularmente como Amaranta Hank, cuestionó en un video publicado en X el diagnóstico económico que atribuyó al Gobierno de Abelardo de la Espriella y rechazó la posibilidad de ampliar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de la canasta familiar.

La congresista de oposición sostuvo que la administración busca justificar esa medida con una versión “exagerada” sobre la situación que recibió del mandato anterior.

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En la grabación, Omaña afirmó que el Ejecutivo presenta al país como una economía al borde de una crisis para impulsar una iniciativa legislativa que, según dijo, trasladaría una mayor carga tributaria a los hogares. “Le van a cobrar IVA a la canasta familiar”, manifestó al comienzo de su intervención.

La parlamentaria puso en duda la tesis de una “peor herencia económica” y cuestionó las advertencias sobre una posible dificultad fiscal prevista para marzo de 2027.

Según su exposición, el Gobierno denominó a su propuesta presupuestaria como “presupuesto de la verdad”, una definición que la senadora confrontó con cifras sobre crecimiento, empleo y pobreza.

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Amaranta Hank rechazó un eventual IVA a la canasta familiar y cuestionó el relato fiscal del Gobierno - (@aleomanao/X)
Amaranta Hank rechazó un eventual IVA a la canasta familiar y cuestionó el relato fiscal del Gobierno - (@aleomanao/X)

La congresista citó datos de crecimiento, desempleo y pobreza

Omaña aseguró que la economía colombiana creció 2,6% en 2025 y 2,9% en lo corrido de este año, cifras que usó para rebatir el argumento de que el país atraviesa una situación de colapso. También señaló que el desempleo se ubica en 8%, nivel que, de acuerdo con su versión, constituye el menor registro en más de dos décadas.

La senadora atribuyó ese comportamiento a las políticas del expresidente Gustavo Petro. “Un país en crisis no da empleo”, planteó, antes de referirse a los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Sobre los indicadores sociales, indicó que la pobreza monetaria pasó del 36% al 28% durante los cuatro años de Gobierno.

La congresista también vinculó el actual escenario fiscal con decisiones tomadas durante el mandato del exmandatario Iván Duque. En ese punto, sostuvo que el déficit alcanzó 7,8%, el registro más alto del siglo, y mencionó el congelamiento de los precios de la gasolina pese al incremento internacional del petróleo.

Según Omaña, la posterior corrección del precio del combustible generó costos políticos para Petro. “Petro la pagó subiendo el galón a su precio real”, afirmó. Además, cuestionó la reducción de la carga de renta para las empresas que, según expuso, quedó establecida con la Ley de Crecimiento.

Amaranta Hank vinculó el déficit fiscal con decisiones de Iván Duque y defendió las cifras de Petro - (@aleomanao/X)
Amaranta Hank vinculó el déficit fiscal con decisiones de Iván Duque y defendió las cifras de Petro - (@aleomanao/X)

Las reformas tributarias y el debate por el déficit

La senadora sostuvo que el Gobierno de Petro presentó tres reformas tributarias con el propósito de reducir el déficit sin gravar la canasta familiar. De acuerdo con su relato, las propuestas buscaban cobrar impuestos a las apuestas en línea, los bancos, los grandes patrimonios y los contribuyentes con mayores ingresos.

Omaña responsabilizó al Congreso por el hundimiento de esas iniciativas y señaló una contradicción entre ese resultado y las advertencias actuales sobre una “bomba fiscal”. Afirmó que el déficit de 2025 cerró en 6,4%, mientras que el 7,8% corresponde, según su exposición, a una proyección para 2026.

El mensaje de la legisladora incluyó críticas a un supuesto corte del proceso de empalme entre la administración saliente y el Gobierno de Abelardo. La senadora afirmó que el 7 de julio el mandatario ordenó por medio de un mensaje en redes sociales suspender esas reuniones.

“Las reuniones siguieron con las sillas vacías”, expresó Omaña. Para la congresista, esa decisión debilita el argumento de que el nuevo Ejecutivo desconocía la situación de las finanzas públicas antes de asumir.

“Le van a cobrar IVA a la canasta familiar”, la crítica de Amaranta Hank al Gobierno de Abelardo - (@amaranta.hankx/Instagram - EFE)
“Le van a cobrar IVA a la canasta familiar”, la crítica de Amaranta Hank al Gobierno de Abelardo - (@amaranta.hankx/Instagram - EFE)

La “ley del rescate” concentra las críticas de Amaranta Hank

El eje final del video se concentró en la denominada Ley del Rescate, que, según la senadora, fue enviada al Congreso con mensaje de urgencia. Omaña aseguró que el proyecto contempla IVA pleno para el café, chocolate, pasta, aceite, el servicio de internet de los estratos uno, dos y tres, además de la medicina prepagada.

A la vez, afirmó que la iniciativa reduciría la tarifa de renta para las grandes empresas del 35% al 31%. “El milagro es que en un país cafetero, el café pague más impuestos que las grandes fortunas”, señaló.

La parlamentaria cuestionó el tratamiento mediático de los impuestos y sostuvo que sectores que rechazaron los gravámenes a plataformas de apuestas ahora respaldan la ampliación del IVA sobre bienes de consumo frecuente. “Así se fabrica una crisis”, afirmó.

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