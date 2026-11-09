Colombia

Colombia y EE. UU. desarrollan software militar para rastrear comunicaciones de las disidencias de las Farc y el ELN

La herramienta busca identificar movimientos, rutinas, escondites y formas de comunicación de las organizaciones ilegales en zonas de difícil acceso. Las autoridades esperan comenzar a utilizarla en operaciones militares durante los próximos meses

Las operaciones militares afectaron los laboratorios de drogas en Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé, Guapi y Timbiquí - crédito ARC
El proyecto busca facilitar la obtención de información sobre los movimientos y escondites de las estructuras armadas para planear operaciones ofensivas en su contra (ARC)
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En zonas rurales y apartadas, donde las redes comerciales de comunicación no siempre tienen alcance suficiente, los grupos armados recurren a herramientas satelitales para mantener contacto y orientarse. Esa capacidad tecnológica representa un desafío para las autoridades, que ahora trabajan en el desarrollo de un sistema informático con el que buscan acceder a las comunicaciones y dispositivos utilizados por esas organizaciones. El sistema busca superar las barreras que dificultan el acceso a comunicaciones en zonas alejadas de las redes comerciales disponibles.

La iniciativa reúne a ingenieros y programadores militares de Colombia y Estados Unidos. Según información conocida por Noticias RCN, los equipos trabajan en la creación de un software de alta sofisticación que permitiría acceder a los sistemas tecnológicos empleados por estructuras ilegales para comunicarse y desarrollar sus actividades en lugares de difícil acceso.

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Personas de traje y militares sentados ante una pantalla que presenta un mapa con Colombia y Estados Unidos junto con gráficos de computación.
Ingenieros y programadores militares de Colombia y Estados Unidos trabajan en el desarrollo de una herramienta tecnológica para apoyar las operaciones contra grupos armados ilegales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa responde al uso de herramientas sofisticadas por parte de organizaciones como las disidencias de las Farc y el ELN. Un documento de inteligencia militar, conocido por ese medio, advierte sobre el uso de dispositivos y sistemas cuya comunicación no resulta sencilla de interceptar. Entre ellos aparecen equipos satelitales, antenas de conectividad y herramientas de posicionamiento geográfico.

La apuesta de las autoridades consiste en desarrollar capacidades para enfrentar ese tipo de comunicaciones. El trabajo conjunto busca acceder a los programas que permiten el funcionamiento de antenas y teléfonos satelitales, además de computadores y otros equipos tecnológicos que, de acuerdo con la información de inteligencia, son utilizados por los grupos armados.

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La tecnología que utilizan las estructuras ilegales

Los sistemas de comunicación satelital permiten establecer contacto en zonas donde la cobertura de las redes tradicionales es limitada o insuficiente. Para organizaciones que operan en áreas rurales y apartadas, estas herramientas ofrecen una alternativa para mantener sus comunicaciones, incluso en lugares donde no cuentan con servicios comerciales convencionales.

A esos recursos se suman las antenas de conectividad, que amplían las posibilidades de comunicación, y los sistemas GPS, utilizados para la navegación y la ubicación geográfica. El documento de inteligencia citado por el medio anteriormente mencionado identifica estas tecnologías entre los elementos que emplean estructuras como las disidencias de las Farc y el ELN.

La dificultad para interceptar esas comunicaciones aparece como uno de los retos que busca atender el desarrollo tecnológico. La información conocida no describe las características técnicas de cada equipo ni precisa qué modelos son utilizados por las organizaciones. Sí señala que los grupos armados cuentan con recursos tecnológicos sofisticados y que las autoridades buscan herramientas para hacerles frente.

El líder de las disidencias de las Farc instó al ELN y la Segunda Marquetalia a defender la soberanía colombiana - crédito Europa Press
Las disidencias de las Farc y el ELN utilizan equipos satelitales y antenas de conectividad para mantener comunicaciones en zonas rurales y apartadas (Europa Press)

Por eso, el trabajo de los ingenieros militares colombianos y estadounidenses está concentrado en los softwares que hacen funcionar esos dispositivos. La intención es contar con un programa que permita acceder a los sistemas de antenas satelitales, teléfonos, computadores y otros elementos tecnológicos vinculados con las actividades ilegales.

El objetivo: apoyar las operaciones militares

El propósito del software es obtener información sobre los movimientos de los grupos armados, sus rutinas, los lugares que utilizan como escondites y las formas en que se comunican. Con esos datos, las autoridades buscan tener mayores elementos para planear operaciones ofensivas en su contra, incluso en sectores selváticos de difícil acceso.

La iniciativa apunta así a que el conocimiento de las comunicaciones y de los dispositivos utilizados por estas estructuras contribuya a establecer dónde se encuentran y cómo se desplazan. La información disponible presenta ese objetivo como el eje del desarrollo, sin detallar procedimientos técnicos, alcances específicos de interceptación ni las condiciones bajo las cuales funcionaría el sistema.

Los teléfonos satelitales, computadores y sistemas GPS hacen parte de los recursos tecnológicos que las autoridades buscan identificar y rastrear mediante el nuevo software (Lucas Molet/REUTERS)
Los teléfonos satelitales, computadores y sistemas GPS hacen parte de los recursos tecnológicos que las autoridades buscan identificar y rastrear mediante el nuevo software (Lucas Molet/REUTERS)

El proyecto todavía está en etapa de desarrollo, con un equipo de ingenieros y programadores militares de ambos países trabajando en su implementación. Según la información divulgada, las autoridades estiman comenzar a utilizar el software en operaciones durante los próximos meses. La previsión es que su aplicación pueda extenderse a todo el territorio nacional. De concretarse ese cronograma, la herramienta se incorporaría a las capacidades con las que la Fuerza Pública busca obtener información sobre las estructuras armadas y preparar acciones contra ellas.

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