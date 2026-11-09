Colombia

Gustavo Petro hizo guiño a Álvaro Uribe para hacer una alianza en contra de Abelardo de la Espriella: “Un acuerdo, incluso electoral”

Después de años de enfrentamientos políticos, el expresidente sorprendió al proponerle al líder del Centro Democrático un frente común contra el actual Gobierno

El expresidente Gustavo Petro planteó desde Medellín un acuerdo con el Centro Democrático para oponerse a las iniciativas tributarias y laborales de la actual administración (@MoronNela/X)
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El expresidente Gustavo Petro propuso públicamente una alianza política e incluso de carácter electoral a su histórico opositor, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, con el fin de conformar un frente común para frenar las iniciativas de gobierno del actual presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La declaración ocurrió durante el evento denominado Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, realizado en el Club Unión en Medellín (Antioquia) ante congresistas y militantes del Pacto Histórico, espacio en el que el exmandatario expuso durante cerca de 40 minutos las líneas estratégicas de la oposición.

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A través de su pronunciamiento en la capital antioqueña y de la red social X, Petro justificó la invitación a Uribe al asegurar que se requiere un frente conjunto para defender la Constitución Política frente a lo que calificó como el mandato de De la Espriella.

(Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia)
Pese a ser enemigos políticos, Gustavo Petro propuso a Álvaro Uribe hacer una alianza para ir en contra de las propuestas económicas del Gobierno de Abelardo de la Espriella (Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia)

Petro le propone a su viejo contradictor una alianza contra De la Espriella

“Convocamos a un Pacto por la Vida para detener al fascismo. Todo el que se oponga a Abelardo será bien recibido. Le propongo al expresidente Álvaro Uribe hacer un acuerdo, incluso electoral, para defender la Constitución y detener el narcofascismo que gobierna a Colombia. A los narcofascistas desde Medellín les decimos: con el fascismo no se negocia y ¡No Pasarán! (sic)”, escribió el exmandatario en X.

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Durante el discurso en el recinto, Petro detalló los puntos concretos en los que buscaría coordinar acciones con la bancada del Centro Democrático en el Congreso y en organismos económicos del Estado.

“Por eso a Uribe le propongo en Antioquia: podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores”, dijo el expresidente.

Y añadió: “Y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco”.

Gustavo Petro sorprendió con una propuesta de alianza política y electoral dirigida a Álvaro Uribe para construir un frente común contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella (@petrogustavo/X)
Gustavo Petro sorprendió con una propuesta de alianza política y electoral dirigida a Álvaro Uribe para construir un frente común contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella (@petrogustavo/X)

El exmandatario advirtió que la primera orden para los congresistas de su movimiento es rechazar de plano cualquier incremento tributario que afecte los productos básicos de la canasta familiar, advirtiendo sanciones políticas para quienes apoyen las iniciativas del Ministerio de Hacienda: “Ningún congresista votará por impuestos a la comida del pueblo colombiano, si es del Pacto o si no se va”.

“Ahora imagínese usted a un colombiano reclamando la devolución del IVA por comprar cinco huevos, $2.000 de pan o una bolsa de leche. Eso no tiene ningún sentido. Eso es decirle mentiras al país. No me verán votando un solo impuesto que castigue el bolsillo de los colombianos”, dijo Petro.

Esta es una de las razones de la orden de Petro a su bancada del Pacto Histórico

La crítica que lanzó el ex jefe de Estado va dirigida directamente al proyecto de reforma tributaria o ley de rescate fiscal que el Gobierno radicó ante el Congreso, el cual propone aplicar la tarifa general de IVA del 19% a alimentos básicos que antes no pagaban impuesto o tenían tarifas diferenciales.

Entre los alimentos que podrían ser gravados están el café, el azúcar, los aceites, las pastas y diversas frutas y hortalizas, al mantener por fuera del tributo servicios esenciales como salud, educación, transporte, arriendos y productos específicos como la papa.

(Banco de la República)
El exmandatario cuestionó la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que gravar productos básicos afectaría directamente el bolsillo de los colombianos (Banco de la República)

Para mitigar el golpe en el bolsillo de los hogares de menores ingresos, el Gobierno plantea un mecanismo de devolución masiva gestionado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y Prosperidad Social, al proyectar reembolsar el 100% del IVA a 19 millones de personas y hasta el 50% a otros 16,5 millones, mediante giros o depósitos bancarios en plazos menores a 15 días tras registrar las compras con cédula y factura electrónica.

Frente a esta reforma tributaria, Gustavo Petro convocó a la movilización ciudadana y a marchas en las principales ciudades para el 19 de noviembre de 2026, al señalar que el rol prioritario del progresismo se definirá en el espacio público antes que en la contienda en las urnas.

“La primera consigna del Pacto Histórico no es cómo ir a elecciones, es cómo ir a las calles. Se caiga o no se caiga el presidente electo fraudulentamente, el papel del Pacto Histórico se llama las calles”, dijo en su discurso.

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