Secretaría de Movilidad de Bogotá recibió casi 4.000 tutelas en seis meses: estos son los trámites de tránsito con más reclamos

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá acumuló 3.964 tutelas asociadas a cinco trámites durante el primer semestre de 2026 (Secretaría de Movilidad)

Guardar

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá registró 3.964 tutelas asociadas a cinco trámites durante el primer semestre de 2026, según cifras divulgadas por el concejal Fabián Puentes Sierra, del Partido Mira.

Las solicitudes sobre prescripción y revocatoria de comparendos concentraron la mayor cantidad de acciones judiciales, seguidas por reclamos relacionados con embargos y la actualización de datos en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

PUBLICIDAD

La información fue expuesta por la bancada del Partido Mira en un comunicado fechado el 21 de octubre. Puentes cuestionó que los ciudadanos tengan que acudir a jueces para obtener respuesta a gestiones que, en principio, deben resolverse mediante los procedimientos administrativos de la entidad distrital.

El concejal Fabián Puentes Sierra cuestionó que los ciudadanos acudan a los jueces para obtener respuestas administrativas (Concejo de Bogotá/Partido Mira)

El mayor número de procesos correspondió a derechos de petición vinculados con la prescripción de comparendos, con 1.327 tutelas. Este trámite permite solicitar que una multa deje de ser exigible cuando se cumplen las condiciones y plazos establecidos por la normativa aplicable.

La prescripción de comparendos fue el trámite con más acciones judiciales

Después de las solicitudes de prescripción, la segunda causa con más tutelas fue la revocatoria de comparendos, con 927 casos. A esta cifra se sumaron 766 acciones por presuntas afectaciones al debido proceso en procedimientos de revocatoria.

PUBLICIDAD

En conjunto, esos tres motivos relacionados con comparendos representaron 3.020 de las 3.964 tutelas contabilizadas en los cinco asuntos principales. El dato equivale a más de tres cuartas partes del total señalado en el informe citado por el cabildante.

Las peticiones ciudadanas sobre embargos y desembargos motivaron 555 tutelas contra la administración distrital (Concejo de Bogotá/Partido Mira)

Las otras dos causas estuvieron relacionadas con medidas de cobro y registros de información. La Secretaría reportó 555 tutelas por derechos de petición sobre embargos y desembargos, mientras que otras 389 se vincularon con la actualización de datos en el Simit.

El sistema reúne información sobre multas y sanciones de tránsito, por lo que la actualización de sus registros puede incidir en trámites de los conductores ante autoridades de transporte. En su pronunciamiento, el concejal pidió precisar cuáles son las dificultades que explican los reclamos en este proceso.

PUBLICIDAD

El concejal pidió revisar respuestas, embargos y actualización de información

Puentes Sierra solicitó a la Secretaría Distrital de Movilidad explicaciones sobre posibles fallas en los procedimientos, los tiempos de respuesta a los ciudadanos y el manejo de solicitudes de levantamiento de embargos. También requirió información sobre los procesos de actualización en el Simit.

“Detrás de cada tutela hay un ciudadano que está buscando la protección de sus derechos”, afirmó el concejal en el comunicado de la colectividad. Para el cabildante, la cantidad de acciones judiciales plantea interrogantes sobre la capacidad de la administración para resolver las solicitudes antes de que escalen a instancias judiciales.

La falta de actualización de datos de conductores en el sistema Simit provocó 389 acciones de tutela (Secretaría de Movilidad de Bogotá)

La bancada de Mira señaló que la entidad realiza seguimientos trimestrales a los planes de prevención del daño antijurídico. Sin embargo, sostuvo que el informe conocido no detalla medidas concretas ni resultados que permitan determinar si esas acciones han reducido las causas que motivan las tutelas.

PUBLICIDAD

El daño antijurídico se refiere, en este contexto, a situaciones que pueden generar responsabilidad para el Estado por actuaciones u omisiones de la administración. Los planes de prevención buscan identificar riesgos y adoptar correctivos para disminuir litigios y reclamaciones.

Mira pedirá conocer cuántas tutelas fueron falladas a favor de los ciudadanos

Entre los requerimientos anunciados por Puentes Sierra está conocer cuántas de las tutelas fueron concedidas o negadas, los motivos de esas decisiones y las medidas correctivas adoptadas por la Secretaría tras los fallos judiciales.

La información permitiría establecer si las acciones se originaron en retrasos, falta de respuesta a derechos de petición, dificultades en los trámites o eventuales vulneraciones al debido proceso.

PUBLICIDAD

La bancada del Partido Mira solicitó conocer el impacto real de los planes de prevención del daño antijurídico en la entidad (Secretaría de Movilidad)

“La tarea de la Administración no puede ser únicamente contestar tutelas. La tarea debe ser evitar que el ciudadano tenga que llegar hasta esa instancia para obtener una respuesta”, sostuvo Fabián Puentes Sierra.

Cabe señalar que la secretaría dispone de un formulario web como canal para radicar peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y otras comunicaciones relacionadas con multas de tránsito, salida de patios y desembargos de cuentas bancarias. La entidad indica que esos trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.