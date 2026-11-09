Colombia

Dos gemelas murieron en extrañas circunstancias en Medellín por el presunto consumo de un jabón artesanal y sedantes

La Sijín y Medicina Legal buscan establecer qué sustancias consumieron las dos mujeres halladas en el barrio 20 de Julio y si existió interacción entre los elementos localizados en la casa

Mujeres murieron tras consumir un jabón artesanal
Las ciudadanas fueron encontradas por sus allegados con signos de debilidad y tras su muerte se desató una investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos mujeres de 33 años murieron luego de que las hallaran con signos vitales bajos en una vivienda del barrio 20 de Julio, ubicado en la comuna 13 de Medellín, Antioquia. Las primeras versiones apuntan a que habrían ingerido un medicamento para dormir y un jabón artesanal, una combinación cuyas consecuencias aún son materia de investigación.

Las víctimas fueron identificadas como Linda Rosa García Hortúa y Laura María García Hortúa. Sus familiares las encontraron en camas separadas dentro de la residencia, situada en la calle 39 con carrera 109, y alertaron a las autoridades durante la tarde del sábado 7 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con la información publicada por medios locales como El Colombiano, los parientes y las autoridades que acudieron inicialmente al inmueble sobre las 4:30 p. m. se percataron de que ambas mujeres todavía presentaban signos de vida, aunque estaban muy débiles. Ante la urgencia, fueron trasladadas en taxi a la Unidad Intermedia de San Javier.

Una de las hermanas llegó sin vida al centro médico. La segunda alcanzó a ser atendida por el personal de salud, pero murió minutos después en la sala de reanimación, tras presentar complicaciones asociadas con el cuadro que motivó su ingreso.

La atención del caso se concentró primero en la condición de las dos mujeres y, posteriormente, en la recolección de elementos que permitieran establecer qué habían consumido y en qué circunstancias, pues hay muchas dudas sobre los productos encontrados en el lugar.

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Mujeres murieron por consumir un jabón artesanal
Familiares y allegados no se explican que pudo pasar con las mujeres y están a la espera de los resultados de la investigación (Sandra Restrepo﻿/Facebook)

La Sijín halló frascos y un jabón parcialmente consumido

En el lugar, los investigadores localizaron frascos de medicamentos cerca de las camas y un jabón artesanal parcialmente consumido. Según los reportes judiciales citados por el diario local, los agentes encontraron a las dos gemelas acostadas boca arriba.

También fue ubicado un fármaco de efecto hipnótico y sedante. Este tipo de medicamentos se emplea para inducir o mantener el sueño y puede representar un riesgo cuando se usa de forma inadecuada o se combina con otras sustancias. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido la relación exacta entre los productos encontrados y los fallecimientos.

Los informes preliminares no señalaron la presencia de alcohol ni de otros fármacos en la vivienda. Esa ausencia forma parte de los elementos que deberán contrastarse con los análisis técnicos y médicos que se practican tras las muertes.

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Las víctimas llegaron en taxi a la Unidad Intermedia de San Javier, donde el personal médico confirmó sus fallecimientos, ahora, serán las autoridades las encargadas de determinar qué pasó (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medicina Legal definirá la causa de los fallecimientos

La inspección judicial estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Sijín). El personal se encargó de trasladar los cuerpos de Linda Rosa y Laura María al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizarán los exámenes necesarios para precisar la causa de muerte y dar una versión oficial a los familiares.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar la composición del jabón artesanal. Estos productos pueden contener sustancias químicas que provoquen irritaciones o lesiones en la piel, pero no suele atribuírseles un riesgo letal.

Por ello, los peritajes deberán establecer si tenía componentes distintos a los habituales, si existió una interacción con los medicamentos o si intervino algún otro factor, pues el caso recordó a los retos virales de redes sociales que pueden terminar en tragedia.

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La Sijín recolectó frascos de medicamentos hipnóticos y un jabón artesanal parcialmente consumido en la residencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas forenses también permitirán identificar la clase y la cantidad del sedante presuntamente ingerido. Con esos resultados, los investigadores podrán reconstruir la secuencia de lo ocurrido en la vivienda de la comuna 13 y definir si se trató de una intoxicación accidental u otra circunstancia.

Hasta que Medicina Legal entregue sus dictámenes, las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las muertes de las hermanas García Hortúa y sus allegados están a la espera de los resultados para conocer con exactitud qué fue lo que sucedió.

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