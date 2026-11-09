Colombia

Gobierno reveló la lista de ciudades capitales y municipios con mejor desempeño fiscal de Colombia: cómo le fue a Bogotá, Barranquilla y Medellín

La calificación promedio subió a 57,25 puntos sobre 100 y el 64,0% de las 1.103 administraciones locales evaluadas obtuvo menos de 60 puntos, según el DNP

El Índice de Desempeño Fiscal (IDF), calculado anualmente por el DNP, mide la sostenibilidad y eficiencia de la gestión financiera de los municipios, distritos y departamentos en Colombia - Leonardo Muñoz/EFE
El Índice de Desempeño Fiscal (IDF), calculado anualmente por el DNP, mide la sostenibilidad y eficiencia de la gestión financiera de los municipios, distritos y departamentos en Colombia - Leonardo Muñoz/EFE
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Por medio de la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDI) de 2025, que midió la sostenibilidad y la eficiencia de la gestión fiscal municipal mediante ocho indicadores. La dimensión de resultados fiscales aporta el 80% de la calificación, mientras que la gestión financiera representa el 20% restante.

Pese a que hubo una recuperación, esta no evitó que 706 de los 1.103 municipios evaluados permanecieran en riesgo o deterioro. El promedio nacional llegó a 57,25 puntos sobre 100, frente a 55,86 en 2024.

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El resultado equivale a un alza de 1,40 puntos frente al año anterior y de 1,47 respecto de 2022, cuando el promedio fue de 55,78. Sin embargo, el indicador no alcanzó el máximo de 57,57 puntos registrado en 2023, el nivel más alto desde que entró en vigor la metodología actual en 2021.

De acuerdo con el ranking nacional 2025, calculado sobre 1.103 municipios, Girardota fue el municipio con mejor desempeño fiscal - Infobae Colombia
De acuerdo con el ranking nacional 2025, calculado sobre 1.103 municipios, Girardota fue el municipio con mejor desempeño fiscal - Infobae Colombia

Indicadores que explican la recuperación fiscal

La mejora de 2025 provino principalmente de los resultados fiscales:

  • Balance primario: avanzó 6,80 puntos hasta 61,74.
  • Ahorro corriente: aumentó 2,16 puntos y alcanzó una calificación de 67,98.
  • Gestión financiera: retrocedió 0,41 puntos.
  • Capacidad de ejecución de inversión: cayó 3,55 puntos, hasta 91,11.
  • Capacidad de programación y recaudo de ingresos: descendió 3,48 puntos, hasta 64,73.

El DNP vinculó el descenso de este último indicador con una diferencia entre las proyecciones presupuestales y los ingresos obtenidos. El recaudo municipal superó en 34,6% lo presupuestado, resultado que redujo la calificación de la capacidad de programación y recaudo.

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La medición distribuye a los municipios en cinco categorías:

  • Deterioro.
  • Sostenible (dentro de una escala de cero a 100 puntos).
  • Riesgo.
  • Vulnerable.
  • Solvente (permiten ubicar las diferencias entre las administraciones locales).

Siete municipios alcanzaron la categoría “Sostenible”, destinada a puntajes de 80 o más, frente a solo uno en 2024. Otros 61 quedaron en “Solvente”, con resultados entre 70 y menos de 80 puntos, mientras que un año antes ese grupo reunía a 35 municipios.

Alerta en Colombia por proliferación de billetes falsos de $100.000 con seriales repetidos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El recaudo de la mayoría de los municipios superó en 34,6% lo presupuestado - Mauricio Alvarado/Colprensa

La mayoría de los municipios sigue por debajo de 60 puntos

El promedio nacional de 57,25 puntos permaneció en “Riesgo”, categoría que comprende resultados de 40 a menos de 60 puntos. Los 706 municipios ubicados en “Riesgo” y “Deterioro” representan el 64,0% de los evaluados, pese a que su número bajó en 74 frente a los 780 registrados en 2024.

El ranking general lo encabezó Girardota, en Antioquia, con 83,92 puntos. Le siguieron:

  • Betulia (Santander): 82,86.
  • El Retiro (Antioquia): 82,45.
  • Cogua (Cundinamarca): 81,45.
  • San Cristóbal (Bolívar): 81,06.
  • Sopó (Cundinamarca): 81,02.
  • Mosquera (Cundinamarca): 80,68.
  • Envigado (Antioquia): 79,21.
  • Samacá (Boyacá): 79,00.
  • Itagüí (Antioquia): con 78,53.

Girardota lidera el ranking y Antioquia concentra cuatro municipios

Antioquia situó a cuatro municipios entre los diez primeros: Girardota, El Retiro, Envigado e Itagüí. Cundinamarca aportó tres —Cogua, Sopó y Mosquera—, por lo que ambos departamentos reunieron siete de las posiciones más altas de la clasificación nacional.

Medellín ocupó el primer lugar con 74,8 puntos - Luis Noriega/EFE
Medellín ocupó el primer lugar con 74,8 puntos - Luis Noriega/EFE

Según la tipología municipal prevista en el artículo 40 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, cinco de los diez municipios mejor calificados pertenecen a la Tipología 1, tres a la Tipología 2 y dos a la Tipología 4, una distribución que incluye territorios con distintas condiciones institucionales.

En el ranking específico de capitales, Medellín ocupó el primer lugar con 74,8 puntos, seguida por:

  • Bogotá: 73,4.
  • Barranquilla: 72,4.
  • Armenia:70,6.

La distancia entre las tres primeras capitales fue reducida: Medellín superó a Barranquilla por 2,4 puntos y Bogotá la aventajó por uno. Además, Barranquilla tuvo en 2024 un resultado superior al de 2025, mientras Medellín y Armenia mejoraron sus puntajes frente a la vigencia anterior.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó la posición de la ciudad entre las capitales evaluadas. “¡Barranquilla está entre las 3 capitales con mejor desempeño fiscal de Colombia!”, afirmó el mandatario. Con 72,4 puntos, sostuvo que “nuestra ciudad se consolida como una de las capitales con las finanzas públicas más sólidas del país (sic)”, escribió en X.

El DNP habilitó el Visor del Índice de Desempeño Fiscal en la plataforma Consolidador de Información Fiscal y Financiera (Ciffit). La herramienta permitirá a entidades territoriales, ciudadanía, academia y sector privado consultar los resultados de 2025 y compararlos con vigencias previas. La entidad también anunció asistencia técnica para municipios de las tipologías 3, 4 y 5, además de aquellos clasificados en deterioro. El acompañamiento se concentrará en el fortalecimiento de recursos propios, la programación presupuestal y la sostenibilidad financiera.

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