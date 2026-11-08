Colombia

Investigan ataque sicarial en Roldanillo, Valle del Cauca, que dejó un hombre muerto y un menor herido

El violento hecho activó las investigaciones de las autoridades, teniendo en cuenta que no es el primer caso que se presenta en la región, lo que tiene en alerta a la ciudadanía que pide mayor presencia de la fuerza pública

Cinco casquillos dorados de munición sobre el pavimento de una calle, con personas y un automóvil desenfocados al fondo.
La violencia volvió a afectar al norte del departamento con dos hechos ocurridos en Roldanillo y Toro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un ataque armado ocurrido en el barrio San Sebastián de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, dejó un hombre muerto y un menor de edad herido, según el reporte preliminar entregado por las autoridades.

El caso es investigado mientras la Policía adelanta labores para establecer quiénes participaron y cuáles fueron los motivos de la agresión.

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Las víctimas se encontraban en el sector cuando varios hombres las interceptaron y les dispararon, de acuerdo con la información inicial del Departamento de Policía Valle.

El adulto recibió impactos de arma de fuego que le causaron la muerte en el lugar o poco después del ataque, mientras que el adolescente fue auxiliado por personas presentes y trasladado a un centro asistencial.

Masacre homicidios. Imagen de archivo Colprensa.
Una de las víctimas murió por causa del violento ataque (Colprensa)

El mayor Hans Alberto Cardona Bedoya, comandante encargado del Distrito de Policía de Roldanillo, señaló que la hipótesis inicial apunta a un homicidio selectivo contra un hombre mayor de edad.

Se perpetúa el sicariato de una persona mayor de edad de sexo masculino y un daño colateral contra un menor de edad”, expresó Cardona Bedoya, según las declaraciones del oficial reveladas por Blu Radio. El comandante añadió que las instituciones desplegaron sus capacidades operativas e investigativas para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.

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Por ahora, no se ha establecido si el hombre había recibido amenazas previas o si el ataque estuvo relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales que operan en la región.

La Policía Nacional rechazó la agresión y reiteró la gravedad de los hechos que afectan a menores de edad. Por medio de su comunicado, la institución afirmó que condena “todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente cuando pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes”.

En 2023, Indepaz ya contabilizó 92 masacres en el país ante la presencia de grupos al margen de la ley, como víctimas en su mayoría líderes sociales
Las autoridades buscan identificar a los responsables y esclarecer los móviles (Colprensa)

Tres mujeres fueron asesinadas en una vivienda rural de Toro

El ataque en Roldanillo se conoce en medio de la preocupación de las autoridades por otro hecho violento ocurrido el 6 de noviembre de 2026 en zona rural de Toro, también en el Valle del Cauca. En ese municipio, hombres armados llegaron a una vivienda donde se encontraban varias mujeres y abrieron fuego de forma indiscriminada.

Las víctimas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez. Las tres mujeres murieron como consecuencia de los disparos, según la información revelada sobre el caso por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El crimen fue registrado como la masacre número 104 en Colombia durante 2026, de acuerdo con el balance citado en la información suministrada. Las autoridades no han divulgado públicamente capturas relacionadas con ese ataque ni una hipótesis concluyente sobre sus autores materiales e intelectuales, pero la investigación continúa abierta para determinar qué sucedió.

Detalles de la masacre número 104 de 2026 (Indepaz/X)
Detalles de la masacre número 104 de 2026 (Indepaz/X)

El municipio de Toro enfrenta alertas por disputas armadas y economías ilegales

La Defensoría del Pueblo ha advertido en varias oportunidades sobre un escenario de riesgo en Toro y municipios cercanos por disputas relacionadas con el control territorial, el narcotráfico y el expendio de drogas. Estas dinámicas han terminado en homicidios, amenazas y extorsiones que afectan a la población civil.

Entre los grupos señalados con presencia en la zona figuran el Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, Los Flacos y bandas de carácter local, por lo que no se tiene claro qué organización criminal pudo haber cometido el ataque.

Del mismo modo, se informó que el municipio está bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional, que está reforzando la atención en las zonas afectadas.

Ante los actos de violencia, las autoridades de Roldanillo y Toro solicitaron a la comunidad entregar información que contribuya a individualizar a los responsables de los ataques, puesto que las denuncias ciudadanas y los testimonios serán claves para avanzar en ambos procesos judiciales.

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