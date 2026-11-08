Colombia

Medellín mantiene la máxima calificación crediticia de Fitch: así quedó su capacidad para financiar grandes obras

El comportamiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los recursos provenientes de EPM fueron determinantes en la evaluación de la firma internacional

El proyecto de modificación busca frenar la presencia de estructuras criminales como La Terraza y Caicedo en las zonas donde se ejerce la prostitución - crédito Colprensa
El recaudo tributario de Medellín pasó de 2,72 billones a 3,47 billones de pesos durante la actual administración, un incremento del 27,56% (Colprensa)
Guardar

La solidez de las finanzas de Medellín volvió a recibir el respaldo de una calificadora internacional. La ciudad conservó la nota ‘AAA(col)’ para su deuda de largo plazo, la máxima de la escala nacional de Fitch Ratings, que mantuvo una perspectiva estable tras revisar el desempeño del Distrito durante 2025.

La decisión fue comunicada en una evaluación. En ella, la firma destacó el aumento de los ingresos tributarios, las transferencias de la Nación y los dividendos entregados por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Ese comportamiento ayudó a sostener los márgenes operativos y amplió los recursos disponibles para la administración local.

PUBLICIDAD

La calificación de Fitch Ratings reconoce el desempeño de las finanzas de Medellín y mantiene una perspectiva estable para sus obligaciones de largo plazo (Dado Ruvic/REUTERS/Ilustración)
La calificación de Fitch Ratings reconoce el desempeño de las finanzas de Medellín y mantiene una perspectiva estable para sus obligaciones de largo plazo (Dado Ruvic/REUTERS/Ilustración)

El resultado se conoce mientras el Concejo de Medellín debate el presupuesto de 2027 y las fuentes para financiar los proyectos de la ciudad. La calificación es una referencia para las decisiones de endeudamiento del Distrito, pues respalda su capacidad para acudir al crédito y atender las obligaciones derivadas de esa financiación.

La calificadora considera que Medellín presenta una probabilidad muy baja de incumplir sus compromisos financieros frente a otros emisores del país. En la evaluación ubicó el perfil financiero de la capital antioqueña en ‘AA’ y su perfil crediticio individual en ‘BBB’. Según esos indicadores, la ciudad está por encima de Bogotá, Cali y Barranquilla, así como del departamento de Antioquia.

PUBLICIDAD

La nota nacional de largo plazo permite comparar la capacidad de pago de Medellín con la de otros emisores evaluados dentro del país. En este caso, Fitch mantuvo la categoría más alta de su escala, mientras la perspectiva estable indica que no modificó su expectativa sobre la evolución de la calificación. La firma sustentó su decisión en los indicadores financieros revisados y en la evolución de los recursos que recibe el Distrito para cubrir sus responsabilidades y respaldar sus inversiones públicas.

Los ingresos y el margen operativo

Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, explicó que el recaudo de impuestos pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante la actual administración. La cifra representa un crecimiento del 27,56%, que el funcionario destacó al referirse a la capacidad de la ciudad para financiar sus compromisos.

“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.

El Metro de la 80 hace parte de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en Medellín y cuya financiación depende de distintas fuentes de recursos (Alcaldía de Medellín)
El Metro de la 80 hace parte de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en Medellín y cuya financiación depende de distintas fuentes de recursos (Alcaldía de Medellín)

Fitch advirtió que la salud y la educación representan las principales obligaciones de gasto del Distrito. Sin embargo, señaló que el aumento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos. Esa relación ha permitido que Medellín conserve un margen operativo positivo y estable, un aspecto relevante para evaluar la capacidad de una entidad territorial de responder por sus obligaciones.

La calificación y los proyectos de la ciudad

El alcalde Federico Gutiérrez sostuvo que la nota otorgada por Fitch refleja la confianza en la manera como se administran los recursos públicos. Según explicó, mantener una calificación alta permite respaldar la financiación de obras de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos pueden distribuirse a lo largo del tiempo.

“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.

La administración relaciona esa capacidad de financiación con las intervenciones que se desarrollan en distintos sectores. Entre ellas están los megacolegios, los jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, además de escenarios deportivos y espacios culturales. Uribe Villa indicó que la ciudad tiene más de 1.800 obras en marcha y precisó que su ejecución depende de distintas fuentes de recursos.

El alcalde entregó un balance del caso y rechazó el maltrato infantil - crédito @FicoGutierrez / X
El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la evaluación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y la recuperación de la credibilidad institucional (@FicoGutierrez/X)

La evaluación de Fitch destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de EPM como factores que fortalecieron la disponibilidad de recursos. La perspectiva estable acompaña la nota ‘AAA(col)’ y mantiene la valoración de la agencia sobre la situación financiera de Medellín, a partir de los resultados examinados para 2025.

Temas Relacionados

MedellínFitch RatingsFico GutiérrezEPMFinanzas MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salario mínimo de 2027: Informe de los sindicatos de trabajadores demuestra qué tan bueno o malo es un aumento de dos dígitos

Alimentación y vivienda concentran 67% de los gastos esenciales de un hogar de tres o cuatro personas, un dato que cuestiona los ingresos suficientes

Salario mínimo de 2027: Informe de los sindicatos de trabajadores demuestra qué tan bueno o malo es un aumento de dos dígitos

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será epicentro del duelo que puede clasificar a los bogotanos o eliminar por completo a los tolimenses

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de noviembre: barrios y horarios afectados por suspensiones de hasta 30 horas

Las intervenciones alcanzarán Puente Aranda, Los Mártires, Fontibón, Suba, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, con comienzos entre las 7:00 y las 10:00 a. m.

Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de noviembre: barrios y horarios afectados por suspensiones de hasta 30 horas

HONOR 600 Elite: un celular resistente para usar sin funda y en cualquier clima de Colombia

El dispositivo cuenta una función de IA para convertir imágenes a videos en segundos

HONOR 600 Elite: un celular resistente para usar sin funda y en cualquier clima de Colombia

Valery Rubio ganó medalla de bronce para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud: así va en el medallero

El país alcanzó su medalla 23 histórica en el certamen juvenil, después de los resultados obtenidos por Emanuel Otálvaro y el jinete Alejandro Gutiérrez en tenis de mesa y equitación en la edición de 2026

Valery Rubio ganó medalla de bronce para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud: así va en el medallero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo, su hijo, con emotivas fotos del parto

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo, su hijo, con emotivas fotos del parto

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: así lo confirmó el mánager de la agrupación en Instagram

Karol G dejó una reflexión a sus seguidores para la segunda etapa de su gira: “Entonces que, ¿Bichota Season otra vez o qué?”

Deportes

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

Valery Rubio ganó medalla de bronce para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud: así va en el medallero

Barra del Once Caldas dice que autoridades ponen en riesgo su salud al habilitar tribuna norte del estadio Palogrande para el partido contra Atlético Nacional

Atlético Mineiro desiste de los planes de vuelos privados para llevar hinchas a la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors en Barranquilla

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar