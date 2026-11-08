Medellín mantiene la máxima calificación crediticia de Fitch: así quedó su capacidad para financiar grandes obras

El recaudo tributario de Medellín pasó de 2,72 billones a 3,47 billones de pesos durante la actual administración, un incremento del 27,56% (Colprensa)

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La solidez de las finanzas de Medellín volvió a recibir el respaldo de una calificadora internacional. La ciudad conservó la nota ‘AAA(col)’ para su deuda de largo plazo, la máxima de la escala nacional de Fitch Ratings, que mantuvo una perspectiva estable tras revisar el desempeño del Distrito durante 2025.

La decisión fue comunicada en una evaluación. En ella, la firma destacó el aumento de los ingresos tributarios, las transferencias de la Nación y los dividendos entregados por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Ese comportamiento ayudó a sostener los márgenes operativos y amplió los recursos disponibles para la administración local.

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La calificación de Fitch Ratings reconoce el desempeño de las finanzas de Medellín y mantiene una perspectiva estable para sus obligaciones de largo plazo (Dado Ruvic/REUTERS/Ilustración)

El resultado se conoce mientras el Concejo de Medellín debate el presupuesto de 2027 y las fuentes para financiar los proyectos de la ciudad. La calificación es una referencia para las decisiones de endeudamiento del Distrito, pues respalda su capacidad para acudir al crédito y atender las obligaciones derivadas de esa financiación.

La calificadora considera que Medellín presenta una probabilidad muy baja de incumplir sus compromisos financieros frente a otros emisores del país. En la evaluación ubicó el perfil financiero de la capital antioqueña en ‘AA’ y su perfil crediticio individual en ‘BBB’. Según esos indicadores, la ciudad está por encima de Bogotá, Cali y Barranquilla, así como del departamento de Antioquia.

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La nota nacional de largo plazo permite comparar la capacidad de pago de Medellín con la de otros emisores evaluados dentro del país. En este caso, Fitch mantuvo la categoría más alta de su escala, mientras la perspectiva estable indica que no modificó su expectativa sobre la evolución de la calificación. La firma sustentó su decisión en los indicadores financieros revisados y en la evolución de los recursos que recibe el Distrito para cubrir sus responsabilidades y respaldar sus inversiones públicas.

Los ingresos y el margen operativo

Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, explicó que el recaudo de impuestos pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante la actual administración. La cifra representa un crecimiento del 27,56%, que el funcionario destacó al referirse a la capacidad de la ciudad para financiar sus compromisos.

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“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.

El Metro de la 80 hace parte de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en Medellín y cuya financiación depende de distintas fuentes de recursos (Alcaldía de Medellín)

Fitch advirtió que la salud y la educación representan las principales obligaciones de gasto del Distrito. Sin embargo, señaló que el aumento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos. Esa relación ha permitido que Medellín conserve un margen operativo positivo y estable, un aspecto relevante para evaluar la capacidad de una entidad territorial de responder por sus obligaciones.

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La calificación y los proyectos de la ciudad

El alcalde Federico Gutiérrez sostuvo que la nota otorgada por Fitch refleja la confianza en la manera como se administran los recursos públicos. Según explicó, mantener una calificación alta permite respaldar la financiación de obras de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos pueden distribuirse a lo largo del tiempo.

“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.

La administración relaciona esa capacidad de financiación con las intervenciones que se desarrollan en distintos sectores. Entre ellas están los megacolegios, los jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, además de escenarios deportivos y espacios culturales. Uribe Villa indicó que la ciudad tiene más de 1.800 obras en marcha y precisó que su ejecución depende de distintas fuentes de recursos.

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El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la evaluación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y la recuperación de la credibilidad institucional (@FicoGutierrez/X)

La evaluación de Fitch destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de EPM como factores que fortalecieron la disponibilidad de recursos. La perspectiva estable acompaña la nota ‘AAA(col)’ y mantiene la valoración de la agencia sobre la situación financiera de Medellín, a partir de los resultados examinados para 2025.