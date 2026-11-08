Colombia

Kbeto Zuleta sigue en recuperación tras dos cirugías: su hermano reveló cómo evoluciona y qué falta

Héctor Zuleta confirmó que el cantante está estable, consciente y reconoce a sus familiares, aunque todavía necesita nuevas intervenciones quirúrgicas. Su médico de cabecera destacó su evolución satisfactoria y reveló que, al despertar, preguntó primero por sus compañeros de agrupación

Los familiares de Kbeto Zuleta tomaron la determinación de llevarlo a un centro de mayor complejidad para garantizar su recuperación (Kbeto Zuleta / Instagram)
Kbeto Zuleta permanece hospitalizado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde continúa su proceso de recuperación bajo supervisión médica. - crédito Kbeto Zuleta / Instagram
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El cantante Kbeto Zuleta continúa en recuperación después del grave accidente de tránsito que sufrió el pasado 26 de octubre en el sector del puente Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con el departamento del Cesar. Su hermano, Héctor Zuleta, entregó un nuevo reporte sobre su estado de salud y confirmó que el artista evoluciona favorablemente después de dos cirugías.

De acuerdo con la información divulgada por Noticias RCN, el familiar explicó que el intérprete permanece estable, consciente y bajo supervisión médica. Sin embargo, todavía necesita otras intervenciones para atender las lesiones ocasionadas por el siniestro.

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El reporte fue entregado el viernes 6 de noviembre, cuando Héctor explicó que su hermano se encontraba en etapa posoperatoria después de los procedimientos realizados el miércoles 4 de noviembre.

¿Qué dijo el hermano de Kbeto Zuleta sobre su estado de salud?

En declaraciones entregadas al creador de contenido Álvaro Alcides Álvarez, conocido como Álvaro Triple A, Héctor Zuleta explicó que el cantante ha respondido favorablemente a las intervenciones quirúrgicas.

“Kbeto continúa evolucionando positivamente. Está en su posoperatorio desde hace dos días. El miércoles le realizaron dos procedimientos quirúrgicos. Todavía faltan varios, todavía faltan cositas por arreglar, por decirlo así, pero está estable, consciente y con su manejo respectivo”, manifestó.

El familiar también destacó que el artista reconoce a las personas cercanas y permanece orientado, mientras continúa bajo observación del personal médico.

Aunque estos avances representan una evolución favorable, Héctor aclaró que el proceso todavía es largo y que su hermano necesita afrontar otros procedimientos para atender las consecuencias del accidente.

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Confiando en Dios en que todo va a seguir así. Sabemos que esto es un proceso largo, en el que no solamente lo físico, sino también lo moral y lo espiritual tienen que ser restaurados”, agregó.

El hermano de Kbeto Zuleta dio detalles de su tratamiento en cuidados intensivos - crédito @kbetozuleta/ Instagram
Héctor Zuleta, hermano del artista confirmó que permanece estable y consciente después de las dos cirugías realizadas el miércoles 4 de noviembre, aunque todavía necesita otros procedimientos. - crédito @kbetozuleta/ Instagram

El médico de Kbeto Zuleta también habló de su recuperación

Por su parte, Jorge Mario Córdoba, médico de cabecera del cantante, entregó otro reporte sobre su condición de salud. En declaraciones recogidas por Caracol Radio, señaló que el artista evoluciona satisfactoriamente y recibe atención especializada en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla.

“Por la salud de Kbeto solo puedo decir que está evolucionando satisfactoriamente y bajo los mejores cuidados médicos, con los mejores científicos y el mejor soporte familiar y social”, manifestó.

Córdoba también relató que, cuando el intérprete recuperó la conciencia, preguntó inicialmente por los integrantes de su agrupación y sus familiares, antes de interesarse por su propia condición.

Cuando se ha despertado, él primero preguntó por cada uno de los integrantes de su conjunto, lloró a sus muertos, preguntó por cada familiar, preguntó por su papá, por su mamá, por sus hermanos, preguntó cuánto estaban sufriendo y por último pensó en él”, contó.

El profesional también destacó la disposición del cantante para afrontar las consecuencias del accidente y el proceso que tiene por delante.

Él sabe que no puede cambiar el pasado, pero está totalmente preparado para enfrentar el futuro, para enfrentar todo lo que viene”, expresó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El médico de cabecera de Kbeto Zuleta destacó su evolución satisfactoria y contó que, al despertar, el cantante preguntó por sus compañeros de agrupación y sus familiares. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué le pasó a Kbeto Zuleta en el accidente de tránsito?

El accidente ocurrió durante la madrugada del 26 de octubre, cuando el autobús en el que se movilizaba la agrupación musical cayó desde el puente Ariguaní hacia el río del mismo nombre, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

Según la información divulgada por Caracol Noticias, el conjunto regresaba de una presentación en Sincelejo, Sucre, donde el cantante había compartido escenario con Elder Dayán.

El siniestro dejó dos integrantes de la agrupación muertos: Geovany Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista. Además, más de veinte personas resultaron heridas.

Tras la emergencia, habitantes de la zona participaron en las primeras labores de rescate y ayudaron a sacar a los sobrevivientes del cauce del río.

Por la gravedad de sus lesiones, Kbeto Zuleta fue trasladado inicialmente a la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, donde ingresó en estado crítico a la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con el noticiero, el artista sufrió traumatismos severos en las extremidades inferiores, con afectaciones vasculares y óseas. Para salvarle la vida, los médicos tuvieron que amputarle una de sus piernas, mientras evaluaban la condición de la otra extremidad.

Posteriormente, una junta médica autorizó su traslado a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, mediante un recorrido medicalizado hasta Valledupar y un avión ambulancia.

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa
El siniestro dejó dos integrantes de la agrupación muertos: Geovany Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista. Además, más de veinte personas resultaron heridas. - crédito Colprensa

Actualmente, el cantante permanece hospitalizado en ese centro asistencial, donde continúa bajo supervisión médica. Según explicó su hermano según el medio, todavía necesita varios procedimientos quirúrgicos, aunque hasta el momento no se han informado las fechas ni los detalles de las próximas intervenciones.

Kbeto Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta y sobrino del acordeonero Emiliano Zuleta Díaz, continúa acompañado por sus familiares durante su recuperación. Héctor agradeció los mensajes de solidaridad y las manifestaciones de apoyo que han recibido desde diferentes regiones del país.

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