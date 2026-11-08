Colombia

Evacúan sede de Caracol Televisión en Bogotá por una amenaza de bomba

La situación provocó la interrupción de algunos de los servicios periodísticos. También se reportó un sobrevuelo de un dron en la zona y la presencia de un helicóptero. El medio confirmó amenazas de grupos ilegales

Fachada de edificio de varios pisos con ventanas rectangulares, paredes texturizadas, letrero de Caracol Televisión. Cielo azul y nubes.
Los trabajadores que se encontraban en el edificio debieron evacuar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sede de Caracol Televisión, ubicada en el barrio La Floresta, en el norte de Bogotá, fue evacuada en la noche del sábado 7 de noviembre de 2026 por una alerta sobre un posible artefacto explosivo.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y avanzaban en la verificación de las instalaciones.

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La orden de salida fue impartida de forma repentina a quienes se encontraban dentro del edificio. Parte del personal salió por la entrada principal y la mayoría lo hizo por un acceso posterior.

Fuentes consultadas por ese medio señalaron que también se habría advertido sobre el sobrevuelo de un dron cerca de la sede. En un reporte posterior, se informó que las autoridades confirmaron la evacuación por una amenaza de bomba y la presencia de drones en el sector.

Información suministrada a Infobae Colombia por uno de los colaboradores del canal confirmó que “No hay información formal, pero evacuaron a todo el mundo”.

Periodistas denuncian en Infobae Colombia episodios de acoso sexual en RCN y Caracol Televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
Los trabajadores del canal debieropn evacuar en su totalidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Esta versión coincide con otro testimonio recibido por El Tiempo, que indicó: “No nos dieron mayor información, pero nos pidieron salir rápido de las oficinas. Dejé hasta mi cargador conectado”.

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Autoridades informaron amenazas de grupos ilegales

Por su parte, desde la cuenta oficial del medio radial Blu Radio, se informó que el canal “fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”.

Esta fue la información que recibió Caracol Televisión sobre amenaza de bomba - crédito @BluRadioCol/X
Esta fue la información que recibió Caracol Televisión sobre amenaza de bomba - crédito @BluRadioCol/X

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció al respecto en redes sociales al respecto, y dejó sentada su preocupación por las amenazas que ha recibido el canal.

“Es grave y profundamente preocupante la información sobre amenazas o riesgos de atentados dirigidos contra @CaracolTV, en Bogotá. Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que trabajan allí y rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa. Solicitamos a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, establecer la veracidad de la información y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en esta sede. Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado y una garantía esencial de toda democracia”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó preocupación por las amenazas de bomba en Caracol Televisión - crédito @MarinIris/X
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó preocupación por las amenazas de bomba en Caracol Televisión - crédito @MarinIris/X

Algunos periodistas ya se han pronunciado en redes sociales al respecto. La comunicadora Vicky Dávila escribió en su perfil de X: “Un abrazo para los colegas de Caracol Televisión. Al terminar la emisión de las 7 p. m. todo el personal fue evacuado por una alerta de posible bomba. También hubo aparente alerta de drones. Esperamos más información”.

Reportes ciudadanos evidenciaron el sobrevuelo de un helicóptero por cerca de 20 minutos sobre el barrio La Floresta.

Otra versión divulgada por el medio Pulzo indicó que una fuente del canal nacional comentó que perros especializados en detección de explosivos habrían marcado un paquete sospechoso dentro de las instalaciones. Esa situación, en verificación, habría llevado a solicitar la intervención de unidades de la Policía Antiexplosivos.

Mensaje de solidaridad de Vicky Dávila a los trabajadores de Caracol Televisión - crédito @VickyDavilaH/X
Mensaje de solidaridad de Vicky Dávila a los trabajadores de Caracol Televisión - crédito @VickyDavilaH/X

No obstante, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que no había amenaza “ni evidencia” de explosivos en las instalaciones del medio de comunicación.

La situación de seguridad en el país: tres muertos en batallón militar de Santa Rosa del Sur por ataque con drones

Un ataque con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, dejó tres uniformados muertos y ocho heridos de gravedad, según el primer balance divulgado por la Primera División del Ejército Nacional.

La acción ocurrió hacia las 12:30 p. m. del sábado 7 de noviembre en las instalaciones donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.º 48. De acuerdo con la información preliminar, los artefactos impactaron el rancho de tropa durante el horario de almuerzo.

Así se vio el atentado con drones contra el batallón - crédito captura de pantalla @AyitoMendez/X @julianepherra8/X
Así se vio el atentado con drones contra el batallón - crédito captura de pantalla @AyitoMendez/X @julianepherra8/X

El Ejército indicó que otros integrantes de la institución también resultaron afectados y recibían atención médica en centros asistenciales de la zona. El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, entregó un balance inicial más amplio de 35 lesionados, de los cuales cinco fueron remitidos a otros hospitales.

El Ejército activó protocolos y pidió información a la ciudadanía

La Primera División confirmó que los atacantes emplearon aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos. La institución informó que activó los protocolos de seguridad para verificar los daños en la unidad militar y atender a los heridos.

Balance del Ejército Nacional sobre el atentado - crédito Ejército
Balance del Ejército Nacional sobre el atentado - crédito Ejército

El Ejército Nacional rechaza categóricamente esta acción criminal”, señaló la institución en un comunicado, en el que también pidió a la población suministrar información que contribuya a prevenir nuevos hechos violentos. La Fuerza Pública habilitó la Línea 107 para recibir datos sobre el ataque.

Las autoridades no habían atribuido oficialmente el atentado a una estructura armada específica. En el sur de Bolívar tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la investigación deberá establecer quiénes estuvieron detrás de la acción.

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