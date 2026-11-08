Colombia

Westcol salió en defensa de Aria Vega tras las críticas por su presencia en ‘Stream Fighters 5′

El influenciador defendió la convocatoria musical de su próximo evento en Bogotá, elogió el ascenso de la cantante barranquillera, y pidió mesura en los comentarios del público

Durante una transmisión, el influenciador afirmó que la barranquillera es una de las artistas con mayor crecimiento del último tiempo en el país (@colclips_/Instagram)

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El streamer Westcol salió al paso de los cuestionamientos que recibió en redes sociales por la elección de Aria Vega como una de las artistas invitadas de Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre creadores de contenido que se realizará el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Durante una transmisión en vivo, Westcol respondió a los comentarios que cuestionaban la inclusión de la cantante en la cartelera musical del espectáculo. “El artista con más crecimiento que existe en Colombia es Aria Vega, la más grande”, afirmó el streamer ante su audiencia. El organizador del evento también manifestó su malestar por la reacción recurrente de parte del público frente a cada anuncio relacionado con la producción. “Todo es una criticadera, todo es un problema, cada cosa”, expresó durante la emisión, fastidiado.

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La cartelera musical de la velada incluye presentaciones de Aria Vega, Kris R y el cantante panameño Sech (@stream_fighters/Instagram)
La cartelera musical de la velada incluye presentaciones de Aria Vega, Kris R y el cantante panameño Sech (@stream_fighters/Instagram)

Westcol señaló que existe un nivel de exigencia alto entre las audiencias, que suelen tomar como referencia espectáculos realizados en Europa y Estados Unidos. Según explicó, esas comparaciones representan un desafío para quienes organizan eventos de entretenimiento digital en Colombia, en particular por los costos que implica contratar a determinados invitados.

El streamer indicó que, a diferencia de las grandes producciones internacionales, iniciativas como Stream Fighters se realizan con recursos propios y un esfuerzo logístico considerable por parte de sus organizadores.

Tras el anuncio, los usuarios consideraron que la elección de la barranquillera fue "muy suave" para lo que se esperaba de 'Stream Fighters 5' (@stream_fighters/Instagram)
Tras el anuncio, los usuarios consideraron que la elección de la barranquillera fue "muy suave" para lo que se esperaba de 'Stream Fighters 5' (@stream_fighters/Instagram)

Para graficar las dificultades que enfrenta la organización, Westcol puso como ejemplo los gastos que demanda el traslado de figuras internacionales hasta el país. Mencionó que el alquiler de un jet privado puede representar una inversión cercana a los 250.000 dólares, cifra que utilizó para ilustrar los costos que deben contemplarse al intentar llevar determinados artistas a Colombia. También hizo referencia a las ofertas económicas que pueden modificar las condiciones de una negociación con figuras de mayor reconocimiento internacional, un elemento que, según planteó, incide directamente en las decisiones finales sobre la cartelera del evento.

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Stream Fighters 5 se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con inicio previsto a las 6:00 p. m., hora colombiana. La transmisión oficial estará a cargo de Kick.

El plato fuerte de la noche será el enfrentamiento entre Westcol y el artista urbano Blessd, que no se medirán de forma directa sobre el ring, sino a través de robots de alta tecnología que los representarán. La cartelera incluye además los combates entre Andrea Valdiri y La Divaza, Sebastucho y Leandro, Valentino Lázaro y Emiro Navarro, entre otros duelos.

La organización confirmó que la programación musical de Stream Fighters 5 contará con las presentaciones de Aria Vega, Kris R y el cantante panameño Sech. Las boletas para el evento están disponibles en la plataforma Taquilla Live.

Por otra parte, la agenda de Aria Vega para lo que resta de 2026 incluye otros compromisos destacados. La cantante barranquillera está nominada a mejor artista nuevo en los Latin Grammy, que se celebrarán el 12 de noviembre en Las Vegas, y competirá también como mejor artista revelación en la categoría global latina de los LOS40 Music Awards, previstos para el 20 de noviembre en Barcelona.

Aria Vega competirá por el premio a Mejor artista nuevo en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas (Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters)
Aria Vega competirá por el premio a Mejor artista nuevo en la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas (Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters)

El 19 de noviembre se presentará en el festival Megaland Bacano en Bogotá, junto a Feid y Blessd. La artista atraviesa además una gira por Estados Unidos y días atrás apareció como una de las invitadas sorpresas de Ryan Castro en su Awooween celebrado en el estadio El Campín de Bogotá. Allí, ambos artistas interpretaron juntos su sencillo COMPA COLETO (uy como).

Esta es la cartelera completa de Stream Fighters 5:

• Westcol vs. Blessd (combate especial con robots)

• La Divaza vs. Andrea Valdiri

• Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

• Herrera vs. JH de la Cruz

• Rey de la City vs. We Got Kicks

• El Agropecuario vs. Daren

• Valentino vs. Emiro Navarro

• Sebastucho vs. Leandro

• Alexa Torrex & Karola Alcendra vs. Beba & Yaya (enfrentamiento por equipos)

• Willito & Lonche vs. Chanty (+ participante por confirmar)

Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram
Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram

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