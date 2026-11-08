Colombia

Gustavo Petro anuncia acciones legales contra usuario de redes que lo llamó “violador” por “sexocontratos”

El mandatario aseguró, a través de su cuenta de X, que “jamás” en su vida ha tenido “una sola relación sexual que no sea consentida”. El internauta le contestó en otro mensaje en el que sostuvo que no se retractaría de sus señalamientos

Gustavo Petro anunció que pidió a su abogado iniciar acciones judiciales contra una usuaria de redes sociales que lo acusó de violación - crédito Colprensa - (@millanrussy/X)
Gustavo Petro anunció que pidió a su abogado iniciar acciones judiciales contra una usuaria de redes sociales que lo acusó de violación - crédito Colprensa - (@millanrussy/X)
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El expresidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse en sus redes sociales sobre la polémica que lo ha rodeado en las últimas jornadas que lo vinculan con contratos entregados a cambio de favores sexuales.

Luego de que la exfuncionaria Deicy Jiménez, la denunciante más conocida de este escándalo, publicó un video en sus redes como “prueba” de sus señalamientos sobre eventuales contratos estatales brindados por el entonces presidente a cambio de mantener una relación, una avalancha de críticas ha caído sobre el exjefe del Ejecutivo.

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En medio de la situación, Petro anunció este sábado 7 de noviembre de 2026 que solicitó a su abogado, Alejandro Carranza, iniciar una acción judicial contra un usuario de redes sociales, con el perfil de Russy Millán, que escribió: “Este gran hijueputa violador de mujeres no tiene nada de vergüenza, jaja (sic)”, como respuesta a una publicación previa del exdignatario sobre su defensa al feminismo y las labores que adelantó en defensa de los derechos de las mujeres durante su gestión.

El expresidente negó haber tenido relaciones sexuales no consentidas y afirmó que responderá a los señalamientos por la vía judicial - crédito @petrogustavo/X
El expresidente negó haber tenido relaciones sexuales no consentidas y afirmó que responderá a los señalamientos por la vía judicial - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario realizó una aclaración y es que, en medio de toda la controversia, no es violador, según él. Incluso, sostuvo que todas sus relaciones sexuales han sido consentidas.

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Por ende, escribió: “Le solicitó a mi abogado Alejandro Carranza iniciar accion judicial contra esta persona. Jamás en mi vida he tenido una sola relación sexual que no sea consentida. Para mi la buena sexualidad es la que se basa en la libertad y el derecho de la otra persona al placer sin subordinaciones ni esclavitudes”.

El usuario no se quedó callado. Pocos minutos después le contestó a Gustavo Petro, y le recordó un cruce anterior de advertencias:

Hola, VIOLADOR. Como ya te lo dije hace 3 años, NO me voy a retractar. Sos un ABUSADOR SEXUAL que instrumentaliza mujeres con recursos públicos. Tu abogado de mierda ya me tiene denunciado, y no veo la hora de que me imputen y vaya a juicio. En la cara te lo recordaré. Basura (sic)”.

Russy Millán le contestó al expresidente Petro y le reiteró su acusación como "violador" - crédito @millanrussy/X
Russy Millán le contestó al expresidente Petro y le reiteró su acusación como "violador" - crédito @millanrussy/X

La defensa de Petro ha pedido que las denuncias se tramiten ante las autoridades

Por su parte, la posición del exmandatario y de su defensa ha sido que las denuncias deben discutirse ante las autoridades judiciales y no en las redes sociales.

Tras la difusión del video íntimo atribuido a un encuentro entre Petro y Jiménez, Carranza sostuvo que el material requería una valoración técnica para establecer su autenticidad, fecha, integridad, origen y contexto.

Petro también afirmó entonces que “nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie” y cuestionó que el contenido audiovisual circulara públicamente antes de su análisis dentro de una actuación formal.

“Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, escribió el exjefe de Estado al reaccionar al video divulgado por Jiménez.

La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram
La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram

La defensa del expresidente aclaró que no discutirá públicamente la vida privada de las personas vinculadas al caso. Además, señaló que cualquier material relacionado con las denuncias debe someterse a peritajes y a las garantías propias de un proceso judicial.

Qué dice la Corte Suprema de Justicia sobre los “sexocontratos”

El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, explicó en una entrevista con La FM. que la definición de la autoridad competente depende de si los hechos bajo examen tienen una relación directa con el ejercicio de la Presidencia.

Según expuso, si una eventual entrega de contratos estatales para favorecer a terceros se vincula con funciones presidenciales o con el uso de recursos públicos, podría abrirse un procedimiento ante el Congreso de la República.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Cuando un presidente está en ejercicio de sus funciones, le corresponde un antejuicio ante el Congreso”, constató.

En ese escenario, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sería la instancia encargada de iniciar el trámite.

Arrubla indicó al radial que la situación cambia si las conductas no guardan relación con las funciones del entonces mandatario. En ese caso, las actuaciones corresponderían a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia penal ordinaria.

El jurista remarcó que la existencia de mensajes, videos, testimonios o publicaciones en redes sociales no reemplaza el análisis judicial. Las autoridades deberán verificar la autenticidad de esos elementos, su contexto y su relación con los presuntos hechos antes de establecer responsabilidades.

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