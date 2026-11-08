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Exentrenador de Atlético Nacional recordó la razón extrafutbolística por la que Nelson Deossa no rindió en ese equipo, en medio de su convocatoria a la selección Colombia

Jhon Jairo Bodmer fue el director técnico que hizo referencia al tema del jugador que enfrentará a Chile el viernes 13 y martes 17 de noviembre del 2026

Nelson Deossa tuvo complejidades extrafutbolísticos durante su paso por Atlético Nacional, que apuntaban a una supuesta vinculación con Sofia Morales - (@nelsondeossasuarez06/Sofia Morales/Instagram)
Nelson Deossa tuvo complejidades extrafutbolísticos durante su paso por Atlético Nacional, que apuntaban a una supuesta vinculación con Sofia Morales - (@nelsondeossasuarez06/Sofia Morales/Instagram)
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Jhon Jairo Bodmer explicó el contexto extrafutbolístico de Nelson Deossa durante su paso por Atlético Nacional, en medio de la convocatoria del mediocampista a la selección Colombia para los amistosos de noviembre de 2026. El entrenador afirmó que nunca dudó de las condiciones del futbolista, aunque señaló que existían factores externos al juego que influyeron en su utilización.

La Federación Colombiana de Fútbol incluyó a Deossa, jugador del Real Betis de España, en la lista de 26 convocados para enfrentar a Chile el 13 de noviembre de 2026 en Cali y el 17 de noviembre en Santiago. La concentración de la selección comenzó el sábado 7 de noviembre en la capital vallecaucana.

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Bodmer, quien dirigió a Atlético Nacional entre el 9 de octubre de 2023 y el 23 de febrero de 2024, habló sobre el volante en una entrevista con Caracol Radio el sábado 7 de noviembre de 2026. El técnico bogotano fue consultado porque varios futbolistas citados por Néstor Lorenzo pasaron por el club antioqueño durante su proceso.

El entrenador diferenció el talento de Deossa de los aspectos que, según explicó, un cuerpo técnico examina para conformar una nómina. “Nelson Deossa es un jugador extremadamente talentoso y siempre fue talentoso”, sostuvo Bodmer en diálogo con El VBar Caracol.

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Nelson Deossa y su convocatoria a la selección Colombia para los partidos ante Chile - (Federación Colombiana de Fútbol)
Nelson Deossa y su convocatoria a la selección Colombia para los partidos ante Chile - (Federación Colombiana de Fútbol)

La explicación de Bodmer sobre el caso de Deossa

Bodmer recordó que Deossa ya había mostrado condiciones en Atlético Huila, Junior y Atlético Nacional. Sin embargo, precisó que, durante su etapa en el conjunto verdolaga, debía considerar variables que no se reducían a su nivel técnico. “Tenía antecedentes de otro tipo de cosas que todos lo sabemos, porque en el fútbol todo se sabe”, señaló.

Y es que en redes sociales circularon desde junio de 2023 rumores, memes y publicaciones de tono humorístico o especulativo que asociaban a Nelson Deossa con Sofía Morales, principalmente en X y TikTok. No obstante, esas versiones nunca fueron confirmadas por el futbolista, por Morales ni por los clubes en los que actuaba el mediocampista.

El exentrenador de Nacional no detalló cuáles eran esos antecedentes ni formuló una acusación específica contra el jugador. En cambio, explicó que su evaluación incluía la condición física, el cumplimiento táctico, la mentalidad, la unión grupal y la mística, además de la calidad con la pelota.

Jhon Jairo Bodmer dirigió a Atlético Nacional en el 2023 - (Felipe Cubillos/Montaje Infobae)
Jhon Jairo Bodmer dirigió a Atlético Nacional en el 2023 - (Felipe Cubillos/Montaje Infobae)

Nosotros los entrenadores buscamos no solamente el talento. Hay entrenadores que, aparte del talento, buscamos integridad”, afirmó Bodmer en la entrevista concedida a Caracol Radio. Para el técnico, la exigencia del fútbol de alto rendimiento obliga a los jugadores a responder a planes de partido y tareas físicas, técnicas y tácticas.

Bodmer también planteó que el mediocampista habría hecho un “alto en el camino” después de salir de Nacional y antes de consolidar su trayectoria internacional. En su explicación, ese proceso le permitió afrontar las exigencias físicas necesarias para ejecutar determinadas funciones tácticas, sin que eso significara cuestionar su talento.

Nelson Deossa juega en el Real Betis de España - (REUTERS/Leon Kuegeler)
Nelson Deossa juega en el Real Betis de España - (REUTERS/Leon Kuegeler)

Los números de Deossa en Atlético Nacional

Nelson Deossa llegó a Atlético Nacional a préstamo durante 2023 y cerró su ciclo en diciembre de ese año, antes de continuar su carrera en el fútbol mexicano. FotMob registró 50 partidos y seis goles del volante con la camiseta verde, en todas las competencias disputadas durante su paso por el club.

En la Liga colombiana de 2023, Deossa acumuló 38 apariciones, 30 de ellas como titular, y convirtió cinco goles. Su producción ofensiva lo ubicó entre los mediocampistas con mayor presencia del plantel durante esa temporada, en la que Atlético Nacional compitió en la liga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores.

Durante el período de Bodmer al frente del primer equipo, entre el 9 de octubre y diciembre de 2023, Deossa jugó tres partidos de Liga: ingresó ante Boyacá Chicó el 22 de octubre, marcó un gol en la victoria 3-1 y luego participó en los dos encuentros contra América de Cali, el 26 y el 30 de noviembre. En esos compromisos sumó 150 minutos y una anotación.

Antes de su reaparición frente a América, el futbolista había estado fuera de varios encuentros por una molestia en el tobillo. En noviembre de 2023 también circularon versiones sobre su situación contractual y decisiones técnicas, pero entonces no hubo una explicación oficial que confirmara una causa distinta a la lesión.

Ahora, casi tres años después de su salida de Medellín, Deossa fue convocado por Néstor Lorenzo para la última fecha internacional de Colombia en 2026. Bodmer celebró su presencia en la selección y dejó claro que su lectura sobre el volante no cambió: “El talento nunca se va a ir”.

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