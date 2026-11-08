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Dayro Moreno sobre su anotación que clasificó parcialmente a Once Caldas: “Hace mucho no sentía con tanta emoción un gol, ahora pensamos en Atlético Nacional”

El delantero colombiano le dio la victoria a su equipo sobre el final del partido desde un tiro libre ejecutado al minuto 9+4 ante Águilas Doradas

“Hace mucho no sentía con tanta emoción un gol, con esas ganas, con el corazón, porque sabemos que esto es una familia muy linda”, afirmó Moreno en la rueda de prensa posterior al juego ante Águilas Doradas (@Dimayor/YouTube)
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Dayro Moreno rescató a Once Caldas con un tiro libre en el tiempo añadido y le dio una victoria 1-0 ante Águilas Doradas el sábado 7 de noviembre, en el estadio Palogrande de Manizales. El gol, marcado en la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, permitió que el equipo blanco superara a un rival directo en la pelea por entrar a los cuadrangulares semifinales.

El triunfo dejó a Once Caldas en el octavo puesto con 27 puntos en 18 partidos, tras siete victorias, seis empates y cinco derrotas. La clasificación todavía no está asegurada: el conjunto de Manizales deberá jugar la fecha 19 como visitante frente a Atlético Nacional y dependerá también de otros resultados para confirmar su presencia entre los ocho mejores de la fase todos contra todos.

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Moreno ingresó en el segundo tiempo y resolvió un partido que parecía encaminado al empate sin goles. Tras el encuentro, el delantero valoró la reacción del plantel y la unión que, según él, se construyó dentro del vestuario. “Hace mucho no sentía con tanta emoción un gol, con esas ganas, con el corazón, porque sabemos que esto es una familia muy linda”, afirmó en la rueda de prensa.

“Ahora pensamos en Atlético Nacional, un rival muy complicado. Son tres partidos que van a ser también finales. El martes tenemos el primer reto. Estamos de locales”, el análisis de Dayro Moreno sobre el rival de Once Caldas en los próximos tres juegos - (@Dimayor/YouTube)

Tres partidos consecutivos ante Atlético Nacional

El calendario pondrá ahora a Once Caldas frente a Atlético Nacional en tres partidos consecutivos. El primero será el martes 10 de noviembre, a las 8:30 p. m., en el estadio Palogrande, por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay. La vuelta se jugará el martes 17 de noviembre, a las 6:30 p .m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Entre los dos compromisos de Copa, Once Caldas visitará a Atlético Nacional en la última jornada de la Liga BetPlay II-2026. Ese partido definirá si el equipo de Manizales logra sostenerse entre los ocho clasificados a los cuadrangulares. La programación de esa fecha aún depende de la organización de la jornada simultánea, prevista para el sábado 14 de noviembre.

Moreno anticipó la exigencia de esa seguidilla. “Ahora pensamos en Atlético Nacional, un rival muy complicado. Son tres partidos que van a ser también finales. El martes tenemos el primer reto. Estamos de locales”, señaló.

Dayro Moreno aseguró que hace tiempo no sentía tanto un gol como el que le hizo a Águilas Doradas y analizó el próximo rival de Once Caldas, Atlético Nacional - (@oncecaldasoficial/@jamesrodriguez10/Instagram)
Dayro Moreno aseguró que hace tiempo no sentía tanto un gol como el que le hizo a Águilas Doradas y analizó el próximo rival de Once Caldas, Atlético Nacional - (@oncecaldasoficial/@jamesrodriguez10/Instagram)

El penalti fallado por Felipe Gómez y la respuesta del equipo

Antes de la aparición de Moreno, Once Caldas tuvo una oportunidad para abrir el marcador desde el punto penalti. En el segundo tiempo, Felipe Gómez ejecutó el cobro, pero envió el balón por encima del arco defendido por Jorge Soto. El error mantuvo la igualdad y elevó la tensión en Palogrande, en un duelo determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

Dayro Moreno se refirió al episodio y respaldó a su compañero. “Antes siguió para adelante y lo felicité después del partido, porque en otra ocasión otro jugador con mente débil agacha la cabeza, no, fue para adelante. Un penalti lo bota cualquiera. Creo que eso en el fútbol existe”, explicó el atacante.

Dayro Moreno le dio la clasificación parcial a Once Caldas tras su anotación al final del partido - (@dayrogol17/Instagram)
Dayro Moreno le dio la clasificación parcial a Once Caldas tras su anotación al final del partido - (@dayrogol17/Instagram)

El delantero destacó que el equipo mantuvo la iniciativa después del penalti fallado. Once Caldas había llegado al partido con 24 puntos, fuera del grupo de los ocho clasificados, mientras que Águilas Doradas ocupaba el último puesto de acceso a los cuadrangulares con 25 unidades. La victoria modificó esa situación: el cuadro manizaleño ascendió a la octava posición y el conjunto antioqueño quedó noveno, con 25 puntos.

Moreno también explicó la decisión que tomó en el tiro libre que definió el encuentro. El atacante señaló que estudió la ubicación de la barrera y del arquero Soto antes de ejecutar el remate por el centro. “La jugué a la inteligencia por la mitad y bueno, gracias a Dios se anotó y se consiguen los tres puntos”, dijo sobre la jugada que desató la celebración de los hinchas y de sus compañeros.

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