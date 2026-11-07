Carlos Antonio Vélez criticó a los exfutbolistas que trabajan en medios de comunicación y representan jugadores al tiempo: puntualizó en Mao Molina

Carlos Antonio Vélez criticó a los exjugadores que participan en programas de análisis de fútbol y al tiempo representan futbolistas, en medio de los rumores de la salida de Mauricio Molina de ESPN - (Carlos Antonio Vélez/YouTube)

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Carlos Antonio Vélez cuestionó la doble función de exfutbolistas que participan como analistas en medios de comunicación y, al mismo tiempo, intervienen en la representación de jugadores. El analista de fútbol profesional colombiano planteó que esa práctica, aunque no necesariamente es ilegal, puede derivar en un conflicto ético por la influencia y la visibilidad que brinda la televisión.

El viernes 6 de noviembre de 2026, Vélez abordó el tema en su canal de YouTube, en medio de versiones sobre la salida de Mauricio “Mao” Molina y Martín “Torito” Arzuaga de ESPN Colombia. El comentarista puso como ejemplo a Molina y sostuvo que, si una persona opina sobre fútbol en medios mientras acompaña negociaciones o representa intereses de futbolistas, existe un impedimento ético. La cadena ha anunciado oficialmente todos los movimientos atribuidos a su equipo de panelistas.

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La discusión apareció en un contexto de rumores sobre una reestructuración en ESPN Colombia. El 6 de noviembre, Publimetro informó que, tras las versiones sobre las salidas de Arzuaga y Molina, circularon nombres de posibles incorporaciones al panel, entre ellos el del exfutbolista Macnelly Torres. La publicación aclaró que no existía un anuncio oficial que confirmara esas vinculaciones.

Carlos Antonio Vélez criticó a los exfutbolistas que participan en medios de comunicación y al tiempo representan jugadores - (Planeta/EFE/Carlos Antonio Vélez)

Crítica de Carlos Antonio Vélez a Mauricio Molina

Vélez respondió a dos preguntas sobre la presencia de exfutbolistas en canales de televisión y su eventual actividad como representantes. “¿Futbolistas se están camuflando en canales importantes que además representan a jugadores? Segunda pregunta: ¿podrían estar utilizando los medios como trampolín para promocionar a sus jugadores?”, planteó antes de responder de forma categórica: “La respuesta es sí”.

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El analista afirmó que recibió testimonios de dirigentes del fútbol colombiano sobre personas vinculadas a canales de televisión que, según esos relatos, los habrían contactado para ofrecer jugadores. “Aprovechan el medio para hacerse conocer y ahí adquieren una cercanía con los dirigentes, por lo menos que les contesten el teléfono”, sostuvo Vélez. Para el comentarista, la exposición pública les permite construir relaciones directas con quienes toman las decisiones en clubes profesionales.

Él es Martín Arzuaga, otro de los exjugadores que saldrían de ESPN, según Publimetro - (@martinarzuaga/Instagram)

Los ejemplos de Carlos Antonio Vélez contra Mauricio Molina

Al referirse específicamente a Molina, Vélez mencionó que lo vio junto a Monsalve durante la firma de un contrato en Argentina y señaló: “¿No lo vieron acompañando a Monsalve el día que firmó el contrato en Argentina? Porque Mao Molina creo que trabaja con la agencia de Juan Pablo Ángel”. El periodista remarcó que esa actividad no constituye un delito, pero consideró que puede ser incompatible con el ejercicio de la opinión en medios.

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Vélez también trasladó la discusión al caso de David Ospina y el América de Cali. “A mí me dicen que el que firmó el contrato de David Ospina con el América, en representación de David, fue Mau Molina. Eso es lo que me dicen”, expresó.

¿David Ospina jugó en América de Cali?

Sin embargo, David Ospina no firmó ni jugó para América de Cali. El arquero desarrolló su carrera en Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al-Nassr, y en 2026 fue anunciado por Atlante de México, aunque no alcanzó a disputar partidos oficiales con ese club antes de su retiro. Por eso, la referencia de Vélez a un contrato de Ospina con el equipo caleño no coincide con la trayectoria pública del futbolista.

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Atlante decidió que no le terminaría el contrato a David Ospina y solo será pausado para confirmar si puede jugar o no con el club por su lesión - crédito Atlante FC

El comentarista no presentó documentos durante su intervención y dejó abierta la posibilidad de corregir su afirmación: “Si hay pruebas en contrario, no hay ningún problema, se corrige”.

El punto central de su crítica fue la separación entre las tareas de comentarista y representante. “No es ilegal, no, pero sí es antiético”, insistió Vélez. Para el analista, la participación en negociaciones de futbolistas puede condicionar —o al menos poner bajo sospecha— la independencia de quien analiza clubes, dirigentes y jugadores frente a una audiencia.