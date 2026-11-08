La Supersalud inspeccionó los dispensarios de EPS Sanitas en Bogotá por las filas y las demoras tras el cambio de operador farmacéutico

La Supersalud vigila dispensarios de EPS Sanitas en Bogotá para verificar la entrega oportuna de medicamentos tras el cambio de operador farmacéutico - (@supersalud/Instagram)

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La Superintendencia Nacional de Salud realizó el sábado 7 de noviembre de 2026 una inspección en los dispensarios de medicamentos de EPS Sanitas en Bogotá, luego de las dificultades reportadas por los afiliados durante el cambio de operador farmacéutico. La revisión se concentró en los puntos atendidos por Colsubsidio, empresa que asumió la entrega de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud desde el 1 de noviembre.

La intervención ocurrió mientras algunos usuarios continuaban reportando largas filas y demoras para reclamar sus tratamientos. En el punto de dispensación ubicado en la carrera 13 con calle 54, en Bogotá, afiliados informaron el sábado esperas de entre tres y cuatro horas para recibir medicamentos.

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El cambio de operador se produjo después de que Cruz Verde finalizara su servicio de dispensación para Sanitas el 31 de octubre de 2026. Desde el día siguiente, cuando Colsubsidio asumió la operación, usuarios de la EPS difundieron videos y testimonios sobre esperas prolongadas, dificultades para acceder a tratamientos y congestión en distintos puntos de Bogotá y Cali.

La **Supersalud supervisa** los dispensarios de EPS Sanitas en Bogotá para controlar la entrega de medicamentos luego del cambio de operador farmacéutico - (@Supersalud/Facebook)

La inspección de Supersalud en dispensarios de Colsubsidio

La Supersalud informó que sus equipos revisan las condiciones de atención, la capacidad operativa, la gestión de órdenes pendientes y la entrega oportuna de medicamentos. La entidad también busca establecer si las medidas implementadas por Sanitas y Colsubsidio están permitiendo superar las dificultades generadas por la transición.

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“A través de acciones de inspección y vigilancia, nuestros equipos revisan las condiciones de atención, la capacidad operativa, la gestión de órdenes pendientes y la entrega oportuna de medicamentos”, explicó la Supersalud a través de sus redes sociales.

La entidad de vigilancia señaló que durante las visitas escucha a los afiliados y hace seguimiento a las acciones adoptadas para garantizar la continuidad de los tratamientos. Además, verifica el cumplimiento de las medidas para asegurar la entrega completa y oportuna de medicamentos y tecnologías en salud.

El comunicado oficial de la Supersalud sobre la situación de los medicamentos en la EPS Sanitas - (@Supersalud/Facebook)

La Superintendencia reconoció que la transición en la operación farmacéutica de Sanitas generó dificultades en la atención y en la entrega de medicamentos en Bogotá. Por esa razón, indicó que mantendrá la vigilancia sobre la EPS y el nuevo gestor farmacéutico, con el objetivo de evitar que los cambios operativos se conviertan en barreras de acceso para los usuarios.

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“La Supersalud hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos con la EPS y su gestor farmacéutico, con el propósito de verificar avances en la prestación del servicio y garantizar que los usuarios continúen sus tratamientos sin barreras de acceso”, explicó la entidad de vigilancia.

Las medidas anunciadas por EPS Sanitas tras el cambio de operador

Antes de las inspecciones realizadas el sábado 7 de noviembre, EPS Sanitas anunció el viernes 6 de noviembre una serie de medidas para atender las quejas de los afiliados. Entre ellas, informó que extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026 la vigencia de las órdenes médicas que vencen durante ese mes.

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La ampliación busca evitar que los pacientes tengan que tramitar una nueva fórmula mientras se normaliza la dispensación de medicamentos. Sanitas también indicó que entregará los tratamientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud con la presentación de la orden médica.

Además, los usuarios que necesiten recibir sus medicamentos en casa podrán solicitar el domicilio gratuito hasta el 14 de noviembre, mediante el enlace habilitado por la entidad. La medida fue anunciada en medio de los reclamos por filas, retrasos y dificultades para acceder a tratamientos, incluidos medicamentos para enfermedades crónicas.

Usuarios de EPS Sanitas cuestionan al nuevo operador para entrega de medicamentos - crédito @don_benitez/X

Las quejas difundidas desde el inicio de la transición incluyeron testimonios de pacientes que aseguraron haber esperado entre tres y nueve horas en puntos de Bogotá, como el de Ciudad Roma. También se reportaron dificultades para personas que buscaban medicamentos esenciales, entre ellos insulina, así como para adultos mayores, mujeres embarazadas y usuarios con movilidad reducida.

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Sanitas aseguró que habilitará cajas rápidas para fórmulas simples de uno a tres medicamentos, con el propósito de separar esos casos de las órdenes que requieren una revisión más extensa. La EPS también anunció un filtro previo a la dispensación para clasificar las fórmulas y asignar turnos según su complejidad.

La entidad prevé reforzar el personal en las sedes operadas por Colsubsidio y mantener la atención de órdenes pendientes después del cierre habitual de la jornada. Según informó, algunos puntos podrán operar hasta las 21.00 o las 22.00, mientras se realizan jornadas continuas de distribución a domicilio para atender los pedidos atrasados.

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