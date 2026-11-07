La defensa de Marcela Reyes asegura que no hay pruebas que la vinculen con el crimen de B–King

La DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal por injuria contra la madre y la hermana del cantante B-King (@marcelareyes/Instagram)

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Hace unos días se conoció que la DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal por injuria contra Adriana Salazar Cárdenas, madre del cantante Bayron Sánchez —conocido artísticamente como B-King—, y contra la hermana del artista, Stefanía Agudelo luego de que declaraciones públicas de ambas mujeres desataran señalamientos que, según lo manifestado por su defensa, deterioraron gravemente su imagen y reputación.

La acción legal fue promovida a través de la firma KM Abogados y busca la intervención de la Fiscalía General de la Nación para que determine si las manifestaciones de las querelladas configuran el delito de injuria establecido en el artículo 220 del Código Penal colombiano.

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Katherine Meneses, representante legal de Reyes, explicó en declaraciones al programa La Red de Caracol Televisión que el impacto no se limita a los señalamientos directos. Según la abogada, el mecanismo del daño ha operado de forma más sutil: cada vez que la madre del cantante asesinado concede entrevistas sobre el caso, los medios proyectan simultáneamente la imagen de la DJ, lo que alimenta una percepción de culpabilidad sin que medie una acusación explícita. “Por el contexto, todo va direccionado hacia ella”, sostuvo Meneses al ser consultada sobre si existe alguna declaración puntual en la que Salazar señale a Reyes de forma directa.

Esa asociación reiterada derivó en lo que la defensa calificó como una “funa”. nombre que recibió en tiempos recientes las campaña de señalamiento colectivo en redes sociales ante todo tipo de controversias. En el caso de Marcela Reyes, la abogada afirmó que esta situación generó consecuencias tangibles: pérdida de contratos, alejamiento de marcas y un deterioro sostenido de la imagen profesional de su cliente.

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La artista afirmó que se defenderá públicamente ante las versiones que afectan su nombre y exigió pruebas de las acusaciones formuladas en su contra - crédito @marcelareyes/ Instagram

“La jurisdicción de México, que es el lugar de los hechos, es la encargada de verificar si Marcela estaba involucrada o no. Y ya este proceso va casi en etapa de juicio y hasta hoy ha determinado que Marcela no tiene absolutamente nada que ver”, afirmó la abogada en la entrevista.

La defensa documentó también mensajes de odio dirigidos contra el hijo menor de edad de Reyes. Meneses reveló que entre los comentarios recopilados como prueba para el proceso figuran expresiones como “ojalá desmembraran a tu hijo”, lo que amplía el alcance del daño a la esfera personal y familiar de la artista. “Hemos leído comentarios que nos ha tocado documentarlos precisamente para este caso”, señaló la abogada, que advirtió sobre la gravedad de que un menor sea blanco de este tipo de mensajes.

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El video de B-King y la investigación interna de la firma

En redes sociales es la razón por la que involucran a Marcela Reyes con su desaparición y posterior muerte - crédito @losetodocolombia/Ig

Otro elemento que se puso sobre la mesa fue un video publicado por el propio cantante antes de su muerte, en el que señalaba a Reyes de haberlo amenazado.

Meneses indicó que la firma adelantó su propia investigación al respecto y que los hallazgos no arrojaron respaldo para esa afirmación. “No existen pruebas que soporten esa afirmación”, aseguró la abogada, quien aseguró que el equipo técnico e investigativo de KM Abogados analizó el material de forma exhaustiva.

La querella no persigue compensación económica

La madre de B-King sufrió un infarto y su familia aplazó cualquier pronunciamiento hasta recibir la notificación formal de la querella - crédito @marcelareyes/ Instagram

Meneses fue enfática al aclarar el alcance y los límites de la acción judicial. La querella no tiene como propósito obtener una reparación económica, sino lograr que quede establecido ante las autoridades que su representada no guarda relación con el crimen. “Marcela no está interesada en ninguna clase de compensación”, precisó la abogada, que señaló que, de haber buscado ese objetivo, habrían optado por una vía jurídica distinta.

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La defensa planteó además que existe un mecanismo legal para dar por terminado el proceso: la retractación pública por parte de las querelladas. Según Meneses, dado que hasta la fecha no se ha aportado ninguna prueba que vincule a Reyes con los hechos, esa sería la vía más directa para ponerle fin al conflicto.

Del lado de las demandadas, la familia del cantante no había sido notificada formalmente de la denuncia al momento de la publicación de la nota. Adriana Salazar, madre de B-King, se encontraba en recuperación tras sufrir un infarto, según informó su hija Stefanía Agudelo al citado programa, confirmando que la familia se pronunciará una vez conozca el contenido formal de la querella.

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