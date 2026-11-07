Juanes fue incluido en el listado de Rolling Stone de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI

El tema apareció como uno de los sencillos de 'Un Día Normal', siendo ganador de dos Latin Grammy - crédito Juanes/YouTube

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Juanes, se convirtió en el único representante de Colombia dentro de The 200 Greatest Rock Songs of the 21st Century So Far, la lista publicada por la revista Rolling Stone a fines de octubre. Su tema Es por ti, incluido en el álbum Un día normal de 2002, ocupa el puesto 192 del conteo general.

La reseña de la publicación, firmada por el crítico Ernesto Lechner, repasa el recorrido del músico desde sus inicios en Medellín, donde integró la banda de heavy metal Ekhymosis, hasta su traslado a Los Ángeles a finales de la década de 1990 en busca de proyección dentro del Pop Rock. Según el texto, Juanes encontró ese reconocimiento gracias a su capacidad para crear melodías de fácil asimilación y al trabajo conjunto con el productor Gustavo Santaolalla.

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Sobre Es por ti en particular, el crítico sintetizó el porqué de su elección al definir el tema como un resumen de “la belleza zen de sus melodías envolventes basadas en guitarra, la comodidad flexible de su voz de chico sin pretensiones, y una cosmovisión soleada de sinceridad desarmante”.

Gustavo Santaolalla fue el productor de Juanes en los inicios de su carrera solista, incluyendo la grabación de "Es Por Ti" - crédito Europa Press

Es por ti fue publicada el 23 de septiembre de 2002 como segundo sencillo de Un día normal, producido junto a Santaolalla y Aníbal Kerpel. La canción nació en medio de una etapa de transformación personal y profesional para el músico colombiano, que por entonces iniciaba su relación sentimental con la actriz cartagenera Karen Martínez y enfrentaba el desafío de consolidarse como figura de la música latinoamericana. A diferencia de las temáticas sociales que predominaron en su álbum debut Fíjate bien, esta composición se centró en el sosiego y la gratitud asociados a ese vínculo.

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El propio artista rememoró el origen del tema en octubre de este año, en plena celebración de sus 25 años de carrera solista. A través de la cuenta conjunta que comparte con Martínez, @juanesylachechi, Juanes publicó un video casero de la sesión en la que compuso la canción en el estudio de su apartamento en Bogotá. “Hace 25 años escribí Es Por Ti en el estudio de nuestro apartamento en Bogotá y hoy sigue sonando así”, escribió el cantante en la publicación, acompañada de un registro audiovisual que lo muestra trabajando las voces de la maqueta original.

El cantante presentó un corto reel con fragmentos de la creación de uno de sus mayores éxitos, en su apartamento en Bogotá, acompañado de su pareja a la que le dedicó el tema - crédito @juanes/Instagram

El reconocimiento de Es por ti no se limitó a la crítica especializada ni al público. El tema le permitió a Juanes obtener dos premios Latin Grammy, en las categorías de Canción del Año y Grabación del Año, durante la ceremonia realizada el 3 de septiembre de 2003 en Miami.

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Más de dos décadas después, la canción se mantiene entre las más interpretadas de su repertorio en vivo. En 2019, la cantante española Rosalía rindió homenaje al tema con una versión propia durante la gala de Persona del Año de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas.

El español suma cuatro canciones entre las 200 seleccionadas

"Eres" de Café Tacvba fue la canción en español mejor posicionada en el listado de la Rolling Stone - crédito Steve Marcus/REUTERS

Además del tema de Juanes, la lista de Rolling Stone incorporó otras tres composiciones interpretadas en español, todas correspondientes a artistas mexicanos. La mejor posicionada fue Eres, de Café Tacvba, ubicada en el puesto 63 y perteneciente al álbum Cuatro caminos de 2003.

En el puesto 80 apareció Mariposa traicionera, de la banda Maná, incluida en su disco Revolución de amor de 2002. Un poco más abajo, en el casillero 98, se ubicó En el 2000, de Natalia Lafourcade, tema con el que la cantante y compositora mexicana consolidó su carrera como solista tras su etapa en el grupo Twist.

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El listado reúne géneros que van del punk al pop en 200 posiciones

"Maps" de Yeah Yeah Yeahs fue elegida como la mejor canción de rock del siglo XXI por la Rolling Stone (@YYYs/Instagram)

La revista estadounidense definió su selección como un recorrido que “abarca generaciones, estilos y continentes, al ubicar clásicos conocidos en todo el mundo junto a canciones menos célebres y tesoros de culto”, según el texto publicado por Rolling Stone. El criterio de selección combinó géneros como el blues, el punk, el metal, la psicodelia y el emo, además de abrir espacio al rock en idiomas distintos al inglés.

El conteo incluyó también artistas que trascienden la etiqueta tradicional del rock, entre ellos Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Beyoncé y Jay-Z, cuyas canciones fueron incorporadas por su vínculo instrumental o estético con el género.

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Estas son las diez canciones que lideran la selección de Rolling Stone:

Maps – Yeah Yeah Yeahs (2003) Seven Nation Army – The White Stripes (2003) Mr. Brightside – The Killers (2004) Good 4 U – Olivia Rodrigo (2021) The National Anthem – Radiohead (2000) I Know the End – Phoebe Bridgers (2020) Last Nite – The Strokes (2001) 99 Problems – Jay-Z (2003) I Bet You Look Good on the Dancefloor – Arctic Monkeys (2005) Impossible Germany – Wilco (2007)