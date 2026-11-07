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El mensaje de las hinchadas de América y Cali en la previa del clásico vallecaucano: “A la salida nos vemos... pa’ tomarnos una ‘pola’”

El clásico vallecaucano estuvo marcado por la violencia y por eso la Comisión Local de Fútbol no permitió el ingreso de los seguidores de ambos equipos para el derbi en el Pascual Guerrero

"Este sábado tenemos una oportunidad para demostrar que, más allá de los colores, nos une algo mucho más grande: el amor por nuestra ciudad. Cuando estamos unidos, salimos adelante", el mensaje de Alejandro Eder, Alcalde de Cali, en la previa de un clásico vallecaucano entre América y el Azucarero - (@alejoeder/X)

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Un mensaje de paz entre las hinchadas apareció en una avenida de Cali en la previa del clásico vallecaucano entre América y el elenco ‘Azucarero’: dos maniquíes, uno con la camiseta roja y otro con la verde, acompañaban la frase “A la salida nos vemos... pa’ tomarnos una ‘pola’”.

En Colombia, “pola” es una forma coloquial de referirse a la cerveza. La escena contrastó con una rivalidad que, por sus antecedentes, suele obligar a reforzar las medidas de seguridad. América recibirá a Deportivo Cali este sábado 7 de noviembre, a las 8:15 p. m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.

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Ambos equipos ya aseguraron su presencia en los cuadrangulares semifinales, la fase que definirá al campeón, pero el clásico será determinante en la disputa por el llamado punto invisible: la ventaja deportiva que beneficia a los dos primeros de la tabla en caso de igualdad de puntos durante esa instancia.

Las hinchadas de América y Cali enviaron un mensaje positivo en una nueva edición del clásico vallecaucano - (América/@Borda_analista/Rafael Dudamel/Instagram)
Las hinchadas de América y Cali enviaron un mensaje positivo en una nueva edición del clásico vallecaucano - (América/@Borda_analista/Rafael Dudamel/Instagram)

El Pascual Guerrero espera más de 30.000 espectadores, todos identificados con América. La Comisión Local de Fútbol determinó que no habrá ingreso de la hinchada visitante ni de barras organizadas del Deportivo Cali, de modo que no convivirán ambas parcialidades dentro del estadio. La decisión se adoptó en medio de reportes de agresiones recientes entre seguidores de los dos clubes que dejaron víctimas y llevó a las autoridades a reforzar el operativo.

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¿A partir de qué hora se puede ingresar al estadio Pascual Guerrero?

La ciudad desplegará más de 600 policías dentro y fuera del escenario deportivo, además de agentes de tránsito, controles de acceso y anillos de seguridad. Las puertas abrirán a las 5:00 p .m., tres horas y 15 minutos antes del inicio del partido, para facilitar el ingreso de los asistentes y evitar aglomeraciones en los alrededores del estadio.

El mensaje de las hinchadas de América y Cali en la previa de un clásico vallecaucano más - (@Borda_analista/X)
El mensaje de las hinchadas de América y Cali en la previa de un clásico vallecaucano más - (@Borda_analista/X)

Las restricciones contrastan con lo que ha ocurrido en Medellín, donde clásicos recientes entre Atlético Nacional e Independiente Medellín se disputaron con presencia de ambas hinchadas, bajo distribuciones específicas en las tribunas y operativos de seguridad reforzados. En Cali, las autoridades optaron esta vez por limitar el acceso a la afición visitante como una medida preventiva ante los antecedentes de violencia.

El mensaje de los maniquíes recibió elogios en redes sociales. José Borda, analista arbitral, publicó en su cuenta de X: “SIGNIFICATIVO MENSAJE En una avenida de la ciudad de Cali y previo al clásico vallecaucano apareció un llamativo mensaje acompañado de 2 maniquíes con camisetas del América y el Cali que decía: ‘Alasalidanosvemos…. Pa’ tomarnos una Pola’ ¡Así debe ser! PD: Si es fría mejor”.

La felicitación de José Borda al mensaje de las hinchadas de Deportivo Cali y América - (@Borda_analista/X)
La felicitación de José Borda al mensaje de las hinchadas de Deportivo Cali y América - (@Borda_analista/X)

Deportivo Cali y su publicación en burla al América por haber jugado en la segunda división

La rivalidad también tuvo espacio para las provocaciones deportivas. Deportivo Cali publicó un mensaje dirigido a América por el tiempo que el club rojo permaneció en la segunda división: “La hinchada que no pasó 1806 noches anhelando ser de primera. Hinchada, nos vemos en los cuadrangulares como ya nos vimos a lo largo del torneo”. La cargada alude al descenso de América en el 2011 y a su posterior regreso a la máxima categoría en el año 2016.

La publicación en cuestión del Deportivo Cali sobre el América por haber jugado en la segunda división del fútbol colombiano - crédito @DeportivoCaliCP/X
La publicación en cuestión del Deportivo Cali sobre el América por haber jugado en la segunda división del fútbol colombiano - crédito @DeportivoCaliCP/X

En paralelo, líderes de Barón Rojo Sur, la barra de América, y Frente Radical Verdiblanco, del Deportivo Cali, firmaron un compromiso de paz con la Gobernación del Valle del Cauca y representantes de la Policía, el viernes 6 de octubre del 2026. El acuerdo busca prevenir enfrentamientos antes, durante y después del clásico, promover el respeto entre aficionados y garantizar que quienes asistan al partido regresen a sus casas sin agresiones.

En la previa del partido, el alcalde Alejandro Eder también difundió un mensaje el día del partido. Lo hizo a través de sus redes sociales con un video en el que expuso “El clásico vallecaucano se vive con pasión, alegría y, sobre todo, en paz. Este sábado tenemos una oportunidad para demostrar que, más allá de los colores, nos une algo mucho más grande: el amor por nuestra ciudad. ¡Que gane el fútbol, que gane la convivencia y que gane Cali! Porque Cali somos todos”.

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