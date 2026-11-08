Cabal le ‘cantó la tabla’ a Luis Fernando Velasco por el caso de corrupción de la Ungrd y él respondió: “Qué superioridad moral tan costosa”

María Fernanda Cabal responsabilizó al exministro Luis Fernando Velasco de parte de la corrupción en la Ungrd (María Fernanda Cabal/Facebook - Presidencia)

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María Fernanda Cabal, exsenadora y actual militante del Partido Republicano de Colombia, protagonizó un choque público en redes sociales con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco luego de las declaraciones en las que el exfuncionario defendió su inocencia frente a las acusaciones por el desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El debate inició luego de que Velasco concediera una entrevista a la revista Cambio tras recobrar la libertad incondicional por orden del Tribunal Superior de Bogotá, diligencia en la cual negó haber ordenado la entrega de contratos estatales para comprar apoyos legislativos en el Congreso de la República durante el gobierno de Gustavo Petro (en el que fungió como ministro y se derivó este escándalo judicial).

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En sus declaraciones, el ex jefe de la cartera política reconoció la existencia de una “banda criminal gigantesca” en la administración anterior, aunque desmintió haber utilizado su cargo para direccionar partidas a favor de parlamentarios a través del exdirector de la Unidad Olmedo López o de su exasesor Fernando Henao.

El exministro Luis Fernando Velasco negó haber utilizado su cargo para direccionar contratos estatales a cambio de apoyos legislativos durante el gobierno de Gustavo Petro (Mariano Vimos/Colprensa)

La crítica de María Fernanda Cabal al exministro del Interior

Ante las explicaciones del exministro, María Fernanda Cabal publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X para reprochar su postura frente al desvío de recursos públicos destinados a emergencias en el país.

“Velasco dice que creían que Olmedo era ‘impoluto’ por militar en la izquierda. Qué superioridad moral tan costosa para Colombia. Saquearon la entidad que debía atender a los damnificados y ahora él se presenta como chivo expiatorio”, escribió la excongresista.

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A renglón seguido y en reacción a las declaraciones del exministro, Cabal señaló: “Recuperar la libertad no significa quedar absuelto. Colombia merece justicia y que aparezca la plata”.

María Fernanda Cabal cuestionó al exministro Luis Fernando Velasco por sus declaraciones sobre el escándalo de la Ungrd (@MariaFdaCabal/X)

Lejos de quedar la crítica ahí, el exministro del Interior le contestó directamente en la misma plataforma digital a la excongresista, al señalar que los cargos formulados en su contra no contemplan el delito de apropiación indebida de fondos del erario.

“Doctora María Fernanda, escuche a uno de los fiscales del caso reconociendo que ni a mí, ni a [Ricardo] Bonilla, se nos acusa de apropiarnos de un solo centavo. El debate jurídico es otro y con pruebas en el juicio demostraré las falsedades de un testigo interesado en rebaja de penas y las deficiencias de la fiscal Patiño que, en mi parecer, no quiere investigar”, escribió Velasco en X.

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Para sustentar su réplica, el exministro adjuntó una grabación correspondiente a una de las audiencias judiciales del caso, donde el delegado del ente investigador ratifica los límites de la imputación penal formulada: “Lo cierto es, y en eso sí es enfática la Fiscalía, que ellos no se apropiaron de recursos, no se ha imputado peculado ni conducta similar respecto de los exministros Velasco y Bonilla”.

Luis Fernando Velasco respondió a las críticas de María Fernanda Cabal y aseguró que ni él ni Ricardo Bonilla están acusados de apropiarse de recursos del Estado (@velascoluisf/X)

La libertad de Luis Fernando Velasco no cierra el proceso

El proceso contra Velasco se formalizó el 1 de diciembre de 2025, fecha en la que fue imputado junto al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, bajo la hipótesis de que ambos coordinaron acuerdos irregulares con congresistas a cambio del trámite de reformas oficiales.

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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, al resolver favorablemente las apelaciones radicadas por su defensa y la Procuraduría contra la detención preventiva que cumplía desde el 19 de agosto. Los magistrados concluyeron que ya no se cumplían los requisitos para mantenerlo bajo reclusión el 5 de noviembre de 2026.

Pese a esta decisión, la Fiscalía mantiene la acusación formal en su contra, por lo que el proceso penal continuará en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, corporación que aplazó el inicio de la etapa de juzgamiento formal hasta el 2 de febrero de 2027.

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Luis Fernando Velasco recuperó su libertad por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, pero continúa vinculado al proceso penal por el presunto entramado de corrupción en la Ungrd (Visauales IA)

La postergación obedeció a reclamos técnicos presentados por las defensas de ambos exfuncionarios, quienes denunciaron fallas en el descubrimiento probatorio de la Fiscalía por archivos cifrados, carpetas vacías e información ilegible, situación que obligó al alto tribunal a otorgar tres semanas de plazo para subsanar los accesos digitales al expediente.