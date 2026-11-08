Precio del dólar en Colombia: qué pasará con la moneda en la segunda semana de noviembre ante la discusión por la reforma tributaria del Gobierno

El dólar se mantiene cerca de la línea de los $3.200, según la plataforma Set-FX - Matt Slocum/AP

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El dólar en Colombia cerró la primera semana de noviembre en alzas por encima de $3.200 y podría moverse entre $3.190 y $3.280 en los próximos días. La inflación de Colombia y Estados Unidos, el trámite de la Ley de Rescate, el petróleo y la demanda global de refugio marcarán el recorrido de la divisa durante noviembre.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) pasó de $3.166,91 a $3.228,26 en una semana de cuatro días hábiles, un aumento de $61,35, equivalente al 1,94%, según la plataforma Set-FX. Fue el mayor avance semanal desde finales de septiembre de 2026, después de que el Banco de la República mantuvo sin cambios, en 12,25%, su tasa de interés. El mayor salto ocurrió el martes 3 de noviembre, cuando la divisa alcanzó $3.255 y la TRM del miércoles 4 de noviembre subió $52,60 frente a la jornada anterior. Desde entonces, el dólar osciló entre $3.208 y $3.253, mientras que el viernes 6 de noviembre cerró cerca de $3.238, un nivel anticipado por los expertos.

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Rango previsto para el dólar y los niveles que vigila el mercado

En lo corrido de noviembre, el dólar acumulaba una subida de 1,42%, aunque en el balance anual todavía registraba una caída de 14,08%, o $528,82, de acuerdo con Global66. Frente al mismo día del año anterior, la cotización mostraba una variación de 15,92%.

Aval Casa de Bolsa ubicó las resistencias técnicas de la moneda estadounidense entre $3.250 y $3.280, y los soportes entre $3.230 y $3.200. La firma informó que la TRM cerró en $3.228,26, con un alza moderada frente a la sesión previa, mientras el mercado evaluaba el efecto del empleo estadounidense sobre la Reserva Federal (FED).

Al cierre de la jornada del 8 de noviembre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.232,86, mientras que el de venta se ubicaba en $3.325,71 - Infobae Colombia

Para el country manager de Global, Daniel Londoño Tapia, el freno en el ciclo de aumentos del Banco de la República fue uno de los factores que redujo el respaldo inmediato del peso. La compra de USD2.000 millones al Gobierno que hizo la autoridad monetaria también disminuyó la oferta de dólares en el mercado.

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Inflación y tasas definirán el primer pulso de noviembre

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane publicará el lunes 9 los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2026. La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia prevé una inflación anual de 6,37%, por encima del 6,29% reportado en septiembre.

Un dato de inflación más alto podría reabrir la discusión sobre una subida de tasas en diciembre y ofrecer apoyo al peso, de acuerdo con Londoño. Una lectura en línea con las previsiones o inferior, en cambio, reforzaría la pausa monetaria adoptada por el banco central.

El martes 10 se conocerá el IPC de Estados Unidos, una referencia que puede fortalecer al dólar si sorprende al alza. Global66 señaló que el mercado ya asignaba una probabilidad cercana al 78% a un aumento de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en diciembre. Por su parte, el Banco de la República elevó su previsión de inflación para el cierre de 2026 de 6,9% a 7,1%, y situó la de 2027 en 4,8%. A la vez, redujo su proyección de crecimiento para este año de 2,5% a 2,0%, en un escenario de desaceleración económica y presiones de precios persistentes.

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“Las minutas de la Junta Directiva reflejaron posiciones divididas sobre el rumbo de las tasas. La mayoría optó por esperar más señales de la inflación básica y del fenómeno de El Niño, mientras los miembros que defendían un incremento alertaron sobre una meta de inflación ‘seriamente debilitada’”, anotó el experto.

La inflación anual en Colombia sigue por encima del 6% y es lo que obliga a que el Banco de la República mantenga la tasa de interés por encima del 12% - Dane

Entretanto, el estratega sénior de investigación de Pepperstone, Felipe Barragán, señaló que el diferencial de tasas sigue respaldando al peso, aunque la fortaleza de esa ventaja depende de que se preserve la confianza en la política económica.

Ley de rescate y la confianza fiscal pesan sobre el peso

El Gobierno envió mensaje de urgencia para que el proyecto de ley de rescate se discuta en sesiones conjuntas de las comisiones económicas, y el proyecto podría aprobarse antes del receso legislativo del 16 de diciembre. No obstante, el Centro Democrático presentó una propuesta alternativa, con reparos a los nuevos impuestos y al alcance del ajuste fiscal.

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Daniel Londoño Tapia indicó que un acuerdo que conserve el tamaño previsto del ajuste reduciría la prima fiscal que enfrenta Colombia. Por el contrario, retirar impuestos sin compensarlos con recortes equivalentes de gasto elevaría esa percepción de riesgo y añadiría presión sobre el peso.

Barragán advirtió que “el principal riesgo para la moneda colombiana es que la consolidación fiscal se demore más de lo previsto o tropiece con obstáculos políticos”. El analista añadió que la inflación, la desaceleración económica y las tensiones institucionales alrededor de las decisiones monetarias condicionan la confianza de los inversionistas.

Del Congreso de la República depende el futuro de la ley de rescate o reforma tributaria del Gobierno - Catalina Olaya/Colprensa

Empleo en Estados Unidos y volatilidad reafirman el refugio en dólares

La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense provocó inicialmente una caída de las tasas de los bonos del Tesoro y un debilitamiento del dólar. El rendimiento del bono a 10 años bajó a 4,92%, el peso mexicano se apreció cerca de 1% y el dólar en Colombia cerró el miércoles en $3.219, unos $24 por debajo del nivel del martes. Esa reacción perdió fuerza tras el informe laboral de Estados Unidos. La economía creó 165.000 empleos en octubre, frente a los 65.000 que esperaba el mercado, y la tasa de desempleo cayó a 4,1%, mientras la cifra de septiembre se revisó de 29.000 a 60.000 puestos.

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El dato elevó la probabilidad implícita de un alza de la Fed en diciembre de 70% a 78%, impulsó el rendimiento del bono estadounidense a dos años hasta 4,52% y llevó al índice DXY a subir 0,7%. Aval Casa de Bolsa había anticipado 65.000 nóminas nuevas y una tasa de desempleo estable en 4,2%.

Dicha entidad también vinculó la búsqueda de dólares con la corrección de las acciones tecnológicas. El Nasdaq cayó cerca de 5,5%, Nvidia perdió más de 9% y el mercado comenzó a cuestionar si las grandes compañías recuperarán sus inversiones en inteligencia artificial: “La preocupación ya no es solamente cuánto dinero están invirtiendo las grandes tecnológicas en la inteligencia artificial, sino si realmente van a recuperar la inversión realizada”.

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Además, sostuvo que la volatilidad reactivó la compra de activos defensivos, aun cuando la incertidumbre nació en Estados Unidos. “Estados Unidos genera parte de la incertidumbre, pero cuando aparece este pánico, los inversionistas salen corriendo a comprar dólares”, afirmó Aval Casa de Bolsa; el yen se fortaleció hacia 157,40 por dólar y el dólar australiano cedió cerca de 1,5% desde el 4 de noviembre.

Petróleo y escenarios de cierre de noviembre

El petróleo restó uno de los apoyos que había tenido el peso en octubre. Londoño Tapia recordó que registró una caída semanal cercana a 12% del Brent, hasta USD 93 por barril, su menor precio en dos meses.

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Asoció la presión sobre el crudo con las expectativas de una desescalada entre Estados Unidos e Irán, aunque señaló riesgos pendientes sobre ataques contra buques petroleros en el Golfo; además, Saudi Aramco anunció que llevará su producción al máximo este trimestre.

Un acuerdo entre Washington y Teherán podría prolongar la caída del crudo y reducir el respaldo exportador del peso, según Londoño. Si las negociaciones se complican, el petróleo tendría margen para recuperarse con rapidez, pero el avance de la ley de rescate seguirá siendo el factor local con mayor capacidad para mejorar la percepción fiscal sobre Colombia.