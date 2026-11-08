Revelan presunto chat entre Petro y Angie Rodríguez en el que se menciona a Elizabeth Ortiz para un cargo en Presidencia: “Buena influencia”

En el supuesto chat atribuido a Petro y a Rodríguez, el expresidente habría indicado que Elizabeth Ortiz mejoraría la imagen de Comunicaciones de Presidencia (Presidencia - @ElizbethCristi7/X - Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr)

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Las autoridades investigan presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de mujeres en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, luego de que Deicy Jiménez, una exfuncionaria de la administración, denunciara que ofreció servicios sexuales al exmandatario y que el pago por ellos fue a través de contratos con el Estado.

Noticias RCN tuvo acceso a una conversación que habrían sostenido el ex jefe de Estado y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez. En ella, presuntamente, el expresidente compartió un enlace de una publicación en X que hizo Elizabeth Ortiz (@ElizbethCristi7), una mujer que asegura ser psicóloga y especialista en Gestión Pública.

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En el chat, fechado el 3 de noviembre de 2025, Petro habría indicado que Ortiz debía tener un contrato en la Presidencia de la República, debido a su influencia y belleza física.

En el chat, el expresidente Petro habría consultado por otras dos vinculaciones (David Zorrakino/Europa Press)

Gustavo Petro: Esta muchacha trabaja en minsalud. Es una buena influencia. No es tan bonita como aparece pero debería estar en presidencia para mejorar la imagen de comunicaciones (sic).

Angie Rodríguez: Perfecto señor Presidente. Ya me pongo en contacto con ella.

Gustavo Petro: Que paso con las que traje? (sic).

Angie Rodríguez: Quedan esta semana vinculadas. Las 2.

En su cuenta de X, que ahora tiene todas sus publicaciones protegidas, Elizabeth Ortiz confirmó que sí trabajó en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según detalló, estuvo vinculada laboralmente en el Dapre, con dos contratos que suscribió a finales de 2025 y en febrero de 2026. Explicó que esos contratos pueden ser verificados en el Secop y aseguró que todo el proceso de contratación fue formal y público.

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La mujer aseguró que ingresó al Dapre por recomendación de Andrés Hernández, al que identificó como una persona cercana a Petro que conformaba el equipo de comunicaciones gubernamental (@ElizbethCristi7/X)

“Al Dapre llegué por recomendación de Andrés Hernández, persona de confianza del Presidente Gustavo Petro, quien estaba construyendo el equipo de comunicaciones del Gobierno por solicitud del Presidente. El propio Andrés Rodríguez públicamente lo aclaro ante los múltiples ataques que he recibido en redes sociales”, precisó.

Habiendo aclarado la procedencia de sus contratos, Ortiz se refirió específicamente al escándalo que salpica al ex jefe de Estado, en relación con la presunta prestación de servicios sexuales a cambio de contratos. La exfuncionaria aseguró que el exmandatario jamás le insinuó mantener relaciones sexuales y negó hacer parte de la presunta “red de mujeres” que denunció Deicy Jiménez, cuyo relato también es respaldado por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez.

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En ese sentido, Elizabeth Ortiz exigió respeto por su formación académica y su trayectoria profesional. “De su parte, en ningún momento he recibido insinuaciones de carácter sentimental o sexual. No hago parte de ninguna red como la prensa malintencionada quiere hacerlo ver (...) No he mantenido relaciones sentimentales ni sexuales con ninguna persona del Gobierno ni tampoco he aceptado contratos a cambio de favores personales ni sexuales. Mi nombre y mi trayectoria profesional merecen respeto”, expresó.

Ante la revelación del chat que correspondería a una conversación entre Petro y Rodríguez, el ex jefe de Comunicaciones de la Presidencia de la República Andrés Hernández Ramírez defendió a Ortiz. Confirmando el relato de la exfuncionaria, aseguró que, en efecto, la recomendó para que hiciera parte del equipo de comunicaciones del Gobierno. Esa propuesta contó con el visto bueno del expresidente.

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Andrés Hernández Ramírez aseguró que recomendó a Elizabeth Ortiz para reforzar el equipo de comunicaciones de la Presidencia - crédito @AndresCamiloHR/X

“Me parece mal que se trate de dañar la imagen de @ElizbethCristi7. Fui yo quien la recomendó para reforzar el equipo de comunicaciones, el presidente estuvo de acuerdo y una vez que yo asumo las comunicaciones de Palacio, renuevo su contrato con el presupuesto que yo tenía asignado para mi equipo de trabajo. Ella renunció de hecho anticipadamente antes de terminar gobierno, porque no quería estar con el nuevo”, precisó Hernández Ramírez.

El exmandatario Gustavo Petro, por su parte, ha negado en más de una oportunidad la entrega de contratos para obtener favores.