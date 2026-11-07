Jugadores del Deportivo Pasto entraron en huelga por falta de salarios: no viajaron al partido contra Santa Fe

Deportivo Pasto agravó su crisis económica por la decisión de la plantilla profesional de entrar en huelga hasta que les cancelen todo - crédito Colprensa

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El cierre de la primera fase de la Liga BetPlay está pasando por un momento complicado por cuenta de tres clubes que se encuentran en crisis económica y llegaron al punto de dejar de pagarles el salario a sus jugadores, lo que ha generado un escándalo entre los aficionados y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Ese es el caso del Deportivo Pasto, cuya plantilla profesional decidió parar actividades ante la falta de respuesta de sus directivos, pues los incumplimientos se volvieron insoportables para los jugadores y decidieron ponerle un alto a todo hasta que se llegue a un acuerdo para los respectivos pagos.

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En el América de Cali, segundo en la tabla de posiciones, está pasando lo mismo. El cuadro rojo podría poner en riesgo su campaña de cara a los cuadrangulares y las semifinales de la Copa Colombia, ya que la afición exige que salga campeón en 2026.

Dura situación en el Deportivo Pasto

El plantel profesional de Deportivo Pasto suspendió sus actividades por los incumplimientos del club en el pago de salarios y este domingo 8 de noviembre enfrentará a Santa Fe en El Campín, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, con una nómina juvenil debido a que la plantilla profesional no viajará a la capital este sábado.

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El club anunció una lista de 20 futbolistas para el partido. Solo dos tienen continuidad en el equipo: el lateral Hervin Goyes, de 20 años, con 12 encuentros disputados en el semestre, y el atacante Jonathan Perlaza, de 25 años. El resto son debutantes absolutos, aunque algunos ya habían integrado el banco de suplentes.

Esta es la convocatoria del Pasto para viajar a Bogotá y enfrentar a Santa Fe, por la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Pasto

La Acolfutpro respaldó la protesta y cuestionó a la Dimayor y a las entidades del Estado por la falta de acción: “Manifiesta su total respaldo a los ceses de actividades y a las acciones de protesta emprendidas por los futbolistas ante los reiterados incumplimientos de sus clubes en el pago de sus obligaciones laborales”.

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“La acumulación de estos incumplimientos es alarmante, afecta directamente a nuestros afiliados y se produce en medio de la incomprensible complacencia de la Dimayor y de la ausencia de control por parte de las autoridades del Estado”, mencionó.

América de Cali se une al Deportivo Pereira y Deportivo Pasto como clubes cuyos jugadores han mostrado su molestia por incumplimientos salariales - crédito Acolfutpro

Pasto ocupa el puesto 18 del campeonato y no tiene opciones de acceder a los cuadrangulares semifinales ni de clasificar a la Copa Sudamericana mediante la reclasificación, por lo que le queda terminar la temporada de la mejor manera posible y replantear para la campaña de 2027.

América no concentró

En horas de la tarde del viernes 6 de noviembre, se conoció que los jugadores del rojo, ante los problemas para que les paguen salarios en los últimos dos meses, decidieron no concentrar de cara al clásico ante el Deportivo Cali, el sábado 7 del mismo mes en el estadio Pascual Guerrero.

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“A esta hora, la decisión de los jugadores de América es no concentrar y llegar mañana al estadio por su cuenta para el partido vs. Cali. Lo harán a modo de protesta, pues aún les deben 3 quincenas y están molestos porque la dirigencia salió a decir que estaban al día y utilizó a sus periodistas “aliados” para reproducir la mentira”, afirmó Felipe Sierra.

América de Cali, en este momento, no concentraría y llegaría al estadio el 7 de noviembre para enfrentar al Cali - crédito @PSierraR/X

En redes sociales, el club envió un mensaje en redes sociales que llamó la atención al momento de publicar los convocados para el encuentro en el Pascual Guerrero: “Concentrados en lo único que importa: GANAR”.

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Por otro lado, existe otra versión de la periodista Nany Flórez, al aclarar la que sería la situación actual del club con respecto a los pagos atrasados: “América de Cali paga salarios mes vencido: octubre se paga en noviembre, a más tardar el día 10. Lo pendiente son otros conceptos, como derechos de imagen, y ojo, NO a todos los jugadores. Con la taquilla del clásico esperan ponerse al día”.

Otra versión indicó que el América sí se encuentra al día con sus jugadores en salarios y solo debería otros valores a algunos futbolistas - crédito @NanyFlorezA/X