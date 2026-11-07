Deportes

Jugadores del Deportivo Pasto entraron en huelga por falta de salarios: no viajaron al partido contra Santa Fe

Debido a los incumplimientos, la plantilla profesional entró en cese de actividades y el cuerpo técnico debió llamar a las divisiones inferiores para el duelo de la fecha 18 de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto
Deportivo Pasto agravó su crisis económica por la decisión de la plantilla profesional de entrar en huelga hasta que les cancelen todo - crédito Colprensa
Guardar

El cierre de la primera fase de la Liga BetPlay está pasando por un momento complicado por cuenta de tres clubes que se encuentran en crisis económica y llegaron al punto de dejar de pagarles el salario a sus jugadores, lo que ha generado un escándalo entre los aficionados y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Ese es el caso del Deportivo Pasto, cuya plantilla profesional decidió parar actividades ante la falta de respuesta de sus directivos, pues los incumplimientos se volvieron insoportables para los jugadores y decidieron ponerle un alto a todo hasta que se llegue a un acuerdo para los respectivos pagos.

PUBLICIDAD

En el América de Cali, segundo en la tabla de posiciones, está pasando lo mismo. El cuadro rojo podría poner en riesgo su campaña de cara a los cuadrangulares y las semifinales de la Copa Colombia, ya que la afición exige que salga campeón en 2026.

Dura situación en el Deportivo Pasto

El plantel profesional de Deportivo Pasto suspendió sus actividades por los incumplimientos del club en el pago de salarios y este domingo 8 de noviembre enfrentará a Santa Fe en El Campín, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, con una nómina juvenil debido a que la plantilla profesional no viajará a la capital este sábado.

PUBLICIDAD

El club anunció una lista de 20 futbolistas para el partido. Solo dos tienen continuidad en el equipo: el lateral Hervin Goyes, de 20 años, con 12 encuentros disputados en el semestre, y el atacante Jonathan Perlaza, de 25 años. El resto son debutantes absolutos, aunque algunos ya habían integrado el banco de suplentes.

Deportivo Pasto
Esta es la convocatoria del Pasto para viajar a Bogotá y enfrentar a Santa Fe, por la fecha 18 de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Pasto

La Acolfutpro respaldó la protesta y cuestionó a la Dimayor y a las entidades del Estado por la falta de acción: “Manifiesta su total respaldo a los ceses de actividades y a las acciones de protesta emprendidas por los futbolistas ante los reiterados incumplimientos de sus clubes en el pago de sus obligaciones laborales”.

“La acumulación de estos incumplimientos es alarmante, afecta directamente a nuestros afiliados y se produce en medio de la incomprensible complacencia de la Dimayor y de la ausencia de control por parte de las autoridades del Estado”, mencionó.

Acolfutpro
América de Cali se une al Deportivo Pereira y Deportivo Pasto como clubes cuyos jugadores han mostrado su molestia por incumplimientos salariales - crédito Acolfutpro

Pasto ocupa el puesto 18 del campeonato y no tiene opciones de acceder a los cuadrangulares semifinales ni de clasificar a la Copa Sudamericana mediante la reclasificación, por lo que le queda terminar la temporada de la mejor manera posible y replantear para la campaña de 2027.

América no concentró

En horas de la tarde del viernes 6 de noviembre, se conoció que los jugadores del rojo, ante los problemas para que les paguen salarios en los últimos dos meses, decidieron no concentrar de cara al clásico ante el Deportivo Cali, el sábado 7 del mismo mes en el estadio Pascual Guerrero.

“A esta hora, la decisión de los jugadores de América es no concentrar y llegar mañana al estadio por su cuenta para el partido vs. Cali. Lo harán a modo de protesta, pues aún les deben 3 quincenas y están molestos porque la dirigencia salió a decir que estaban al día y utilizó a sus periodistas “aliados” para reproducir la mentira”, afirmó Felipe Sierra.

América de Cali
América de Cali, en este momento, no concentraría y llegaría al estadio el 7 de noviembre para enfrentar al Cali - crédito @PSierraR/X

En redes sociales, el club envió un mensaje en redes sociales que llamó la atención al momento de publicar los convocados para el encuentro en el Pascual Guerrero: “Concentrados en lo único que importa: GANAR”.

Por otro lado, existe otra versión de la periodista Nany Flórez, al aclarar la que sería la situación actual del club con respecto a los pagos atrasados: “América de Cali paga salarios mes vencido: octubre se paga en noviembre, a más tardar el día 10. Lo pendiente son otros conceptos, como derechos de imagen, y ojo, NO a todos los jugadores. Con la taquilla del clásico esperan ponerse al día”.

América de Cali
Otra versión indicó que el América sí se encuentra al día con sus jugadores en salarios y solo debería otros valores a algunos futbolistas - crédito @NanyFlorezA/X

Temas Relacionados

Deportivo PastoIndependiente Santa FeHuelgaSalariosDeportivo Pasto jugadoresDeportivo Pasto salariosLiga BetPlayAcolfutproColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

Uno de los duelos de mayor historia en el fútbol colombiano llegará en un momento especial, porque los dos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones

América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

El Blanco Blanco se juega todo por entrar a los ocho primeros en la penúltima fecha y tiene la oportunidad de verse con el club que apenas le lleva un punto en la tabla de posiciones

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Hace semanas se conoció que el cuadro rojo ha tenido problemas para cumplir con sus obligaciones con la plantilla, que ha tenido una buena campaña en la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Atlético Nacional, América de Cali, Internacional de Bogotá y Once Caldas buscarán la clasificación para continuar en carrera al título de la Dimayor

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Mauricio Duarte, defensor del Cúcuta, confía en que el Motilón llegará a las semifinales de la Liga BetPlay: “Está a la vuelta de la esquina”

El jugador, que ha sido clave para el equipo en la salvación del descenso, ahora le apunta a entrar a los ocho primeros en la tabla de posiciones, pese a las pocas probabilidades de lograrlo

Mauricio Duarte, defensor del Cúcuta, confía en que el Motilón llegará a las semifinales de la Liga BetPlay: “Está a la vuelta de la esquina”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Trueno anunció su regreso a Colombia en 2027 para presentar su LP ‘TURR4ZO’: fecha, lugar y precios

Peaches promete un show “poderoso” y “sudado” en su debut en Bogotá el próximo 19 de noviembre

Karol G encabezó los seis premios de Colombia en los HEAT 2026: Shakira, Ryan Castro y Jessi Uribe también fueron galardonados

Deportes

América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Mauricio Duarte, defensor del Cúcuta, confía en que el Motilón llegará a las semifinales de la Liga BetPlay: “Está a la vuelta de la esquina”