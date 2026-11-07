Empleado de patio taller de Transmilenio murió arrollado en Bogotá: conductor del articulado arrancó mientras desmontaba una llanta

El caso se suma a otro hecho que se presentó esa misma semana en la capital: el ataque a bala a un conductor de Transmilenio (archivo Colprensa/El Nuevo Día | TransMilenio/Facebook)

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Un caso que se conoció la noche del viernes 6 de noviembre de 2026 provocó la atención de las autoridades en un patio taller de Transmilenio ubicado en el occidente de Bogotá (ubicado en la localidad de Fontibón, a pocos metros de la avenidad Ciudad de Cali, por el sector de Modelia), donde se presentó un accidente de trabajo que cobró la vida de un funcionario.

De acuerdo con el reporte del portal GatoNoticias, un empleado que se dedicaba a realizar labores de mantenimiento revisión de llantas de los articulados habría sido quien murió cuando se encontraba debajo de uno de los vehículos desmontando un neumático.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos de manera preliminar, y que Infobae Colombia confirmó con las autoridades, un conductor de Transmilenio que se disponía a iniciar su trayecto habría puesto en marcha el automotor sin darse cuenta de la presencia del mecánico que estaba en medio de su tarea.

El caso ocurrió el jueves 5 de noviembre en el patio taller ubicado en la localidad de Fontibón, a pocos metros de la av. Ciudad de Cali, en el occidente de la capital (Álvaro Tavera/Colprensa)

Cuando encendió el motor, y luego de poner la primera marcha a andar, el bus arrolló al empleado.

El mecánico perdió la vida en el lugar, por lo que se reportó el caso a la Policía de Tránsito y Transporte, que adelantó el levantamiento del cuerpo y la inspección a la escena a través de la Sijín, mientras que el conductor recibe atención psicológica luego del shock que le causó lo sucedido.

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Los hechos se presentaron el jueves 30 de octubre, luego de que en otro punto de la capital un conductor del sistema de transporte masivo fue víctima de varios impactos de bala que lo tienen en delicado estado de salud.

Por lo anterior, algunos usuarios reaccionaron a la publicación por parte del medio local y pidieron investigar a fondo los hechos y los protocolos de seguridad internos que se manejan en la empresa.

Infobae Colombia se comunicó con el equipo de prensa de Transmilenio la mañana del sábado 7 de noviembre y desde la empresa se lamentó la muerte del colaborador en el componente TransMiZonal, y extendieron un mensaje de solidaridad a sus familiares y amigos.

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“Una vez reportado el hecho, se activaron los protocolos de atención y al lugar acudieron ambulancias y autoridades competentes para prestar una oportuna asistencia”, destacó el documento, y se confirmó que el caso está bajo “materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, añade.

El empleado seguía desmontando una de las llantas cuando el conductor del bus rojo emprendió la marcha (Álvaro Tavera/archivo Colprensa)

Al final se precisó que desde TransMilenio S.A. se “estará presto a colaborar con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro”, y se seguirán reforzando “las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de todos los actores viales”, concluye el comunicado.

Conductor de Transmilenio fue baleado en medio de su jornada laboral

En otro caso que se presentó esa misma semana en Bogotá, Marcial Alberto Zamudio Alarcón, conductor de un bus articulado de TransMilenio, fue atacado con arma de fuego en las inmediaciones de la estación Centro Memoria, en un punto que divide a las localidades de Los Mártires y Teusaquillo.

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El caso se reportó la tarde del martes 3 de noviembre, y el trabajador de 66 años alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

Por su parte, desde la Policía Metropolitana de Bogotá se informó que el agresor se movilizaba en motocicleta, descendió del vehículo y disparó contra el conductor en el deprimido vial cercano a la estación.

La víctima logró detener el articulado tras impactar una barrera del corredor en Teusaquillo, donde otros trabajadores la auxiliaron antes de la remisión médica, según la información divulgada por las autoridades - crédito @ColombiaOscura/X

La central de comunicaciones recibió el reporte y envió uniformados al lugar.

A su vez, el teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana, señaló que unidades de inteligencia y policía judicial avanzan en la recolección de pruebas, testimonios y registros que permitan establecer cómo ocurrió la agresión e identificar al responsable.

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La Policía no descarta un ataque sicarial

Zamudio Alarcón no registra antecedentes judiciales, según información conocida por el diario El Tiempo.

No obstante, las autoridades indagan los móviles del hecho y no descartan, de manera preliminar, que se trate de un ataque sicarial.

Por ahora, los investigadores no han establecido si el conductor recibió amenazas previas o si existía algún hecho que permita relacionar el ataque con su trabajo en el sistema de transporte público.

El atacante disparó contra el vidrio panorámico del bus articulado y escapó con un cómplice en una motocicleta - crédito @UltimaHoraCR/X

La Policía pidió a los ciudadanos que tengan información sobre el agresor o la motocicleta en la que se movilizaba que la entreguen a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

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TransMilenio rechazó el ataque contra el conductor

Por su parte, desde TransMilenio S. A. se confirmó que uno de los conductores de su componente troncal resultó herido tras un ataque armado ocurrido en inmediaciones de una de sus estaciones del centro de Bogotá.

La empresa expresó su preocupación por los hechos de violencia contra trabajadores del sistema, y añadió que entregará la información que soliciten las autoridades para contribuir con la investigación.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar datos sobre los dos hombres que huyeron en motocicleta, mientras los equipos judiciales reconstruyen las circunstancias y el posible motivo de la agresión - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

“Rechazamos cualquier manifestación de violencia que ponga en riesgo la integridad de nuestros colaboradores y usuarios”, indicó la entidad en un comunicado.

El caso permanece bajo investigación de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.