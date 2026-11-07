Colombia

Francisco Santos afirmó que Álvaro Uribe es el “Messi de la política” y defendió su influencia sobre De la Espriella: "Si Abelardo escuchara más..."

En sus declaraciones, el exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos señaló que al presidente Gustavo Petro “se le está acabando el teflón”, cuestionó las disputas entre sectores políticos y gremiales y lamentó la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático

Francisco Santos habló de la relación entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella
El exvicepresidente Francisco Santos habló de la relación entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella y reveló que no está rota como se ha expresado en redes sociales (EFE - AFP - REUTERS)
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En una denominación que no tardó en causar reacciones en las redes sociales, el exvicepresidente Francisco Santos reveló por qué el expresidente Álvaro Uribe conserva una vigencia en la política colombiana y lo definió como “el Messi de la política”, al referirse a la relación que mantiene con el actual mandatario, Abelardo de la Espriella.

En entrevista con Semana, el número dos del gobierno de la seguridad democrática, entre 2002 y 2010, también cuestionó al expresidente Gustavo Petro, habló de las disputas en sectores de derecha y advirtió sobre el uso de drones por parte de grupos armados; en una lucha que, desde su óptica, el país está perdiendo frente a estas estructuras.

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Al ser cuestionado sobre la relación entre ambos, descartó que exista un distanciamiento entre Uribe y De la Espriella. Según dijo, ambos mantienen diálogo pese a que puedan tener diferencias sobre asuntos específicos, como la Ley de Rescate Económico, en la que miembros del Centro Democrático presentarán sus propuestas.

Álvaro Uribe se reunió con la bancada del Centro Democrático para buscar propuestas frente a la ley de rescate - Centro Democrático
El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó sus reparos a algunos de los puntos de la Ley de Rescate Económico que se discutirá en el Congreso (Prensa Centro Democrático)

Uribe se lleva muy bien con Abelardo, pero no quiere decir que no se discutan los temas importantes para Colombia”, afirmó Santos al medio citado sobre lo que sería la relación entre ambos. En ese sentido, indicó que el exmandatario suele plantear interrogantes sobre el impacto de nuevos impuestos en la economía y en los ciudadanos.

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Francisco Santos habló de la influencia que podría tener Álvaro Uribe en el Gobierno de De la Espriella

A medida que avanzó la conversación, el exvicepresidente se expresó sobre cómo Uribe podría aportar su experiencia al actual Gobierno si De la Espriella decide acudir a él. “Si Abelardo escuchara más a Uribe –creo que hablan bastante, incluso más de lo que la gente cree–, eso es bueno para el país”, declaró el también periodista y exdiplomático.

Y fue en ese momento cuando formuló la comparación que causó reacciones, al comparar al político con el astro argentino. “Álvaro Uribe es el Messi de la política y nadie conoce al Estado colombiano como él”, indicó Santos, que insistió en cómo el exmandatario es útil a De la Espriella, en pro de sacar adelante el cuatrienio que tiene por delante.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial independiente junto a Álvaro Uribe, fundador del partido Centro Democrático - crédito @AlvaroUribeVel / X
Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe tendrían comunicación constante, según contó Francisco Santos (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la misma manera, expresó, al medio, cómo Uribe mantiene peso político en la derecha colombiana. “Yo creo que hoy tiene más vigencia política que nunca. Y se va a necesitar un poco más de Uribe por ahora”, señaló el exvicepresidente, que remarcó cómo desde su óptica, “el país necesita más de Uribe que nunca”.

Francisco Santos negó una ruptura entre Uribe y De la Espriella

Cuando en la entrevista se abordó la denuncia de Uribe contra el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, al que acusó de pedir hojas de vida al congresista del Centro Democrático Mateo Hidalgo, Santos fue claro, y afirmó que ese episodio no refleja una crisis entre el expresidente y De la Espriella, como se ha mencionado en redes.

Que sepa, no. Y me parece bien que el presidente lo diga. No me preocupa”, respondió el periodista y exembajador de Colombia en los EE. UU. y señaló que el debate de fondo debería enfocarse en el diseño de la política tributaria y sus efectos sobre empresas y trabajadores, en relación con la proposición que empezará a discutir el Congreso.

El representante Mateo Hidalgo asumió la responsabilidad por una formulación equivocada que originó la interpretación del expresidente Uribe - crédito captura video/@MateoHidalgoMon/X
El representante Mateo Hidalgo asumió la responsabilidad por una formulación equivocada que originó la interpretación del expresidente Uribe (@MateoHidalgoMon/X)

En contraste, para Francisco Santos es evidente el alejamiento entre Uribe y Salvación Nacional, partido liderado por el senador Enrique Gómez Martínez, al que le ha criticado el tono que ha usado para referirse al legado político del expresidente. “Ha dicho unas cosas terribles del presidente Uribe. De verdad, ha sido francamente grosero”, dijo.

En ese orden de ideas, el exvicepresidente consideró que las divisiones pueden afectar a los sectores que buscan disputar el poder a la izquierda en las elecciones de 2027. “Aquí habrá espacio para todos, pero se va a necesitar mucha seriedad”, agregó Santos a Semana, en lo que respecta a los comicios de índole regional en Colombia.

“A Petro se le está acabando el teflón”, según Francisco Santos

Sobre el expresidente Gustavo Petro, Santos afirmó que los escándalos con los llamados “sexocontratos” habrían debilitado su capacidad de resistir el impacto de las controversias. Es decir, para él es claro que ya no tendría la habilidad de salir blindado de los señalamientos en su contra; a tal punto de perder respaldo en el progresismo.

Pacho Santos lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro y destacó los avances de Álvaro Uribe y de Iván Duque - crédito Francisco Santos Calderón/Facebook
Pacho Santos fue un fuerte crítico del Gobierno de Gustavo Petro, del que aseguró que ya no tiene la misma capacidad de responder a los escándalos (Francisco Santos Calderón/Facebook)

“A Petro se le está acabando el teflón”, aseguró Santos, que señaló que el Congreso debería avanzar en un proceso de acusación contra el mandatario y pidió decisiones judiciales por los delitos que, según él, se habrían cometido durante su gobierno. Según él, se viene un panorama que podría traer consecuencias judiciales para el exgobernante.

Asimismo, el exvicepresidente también lamentó la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático y su llegada al partido de Rodolfo Hernández, el partido Republicano. “Si se hubiera quedado, hoy estaría ahí en la cabeza del Centro Democrático al lado de Álvaro Uribe. Perdió una oportunidad”, refirió Francisco Santos al citado medio.

Por otro lado, calificó de “absurda e innecesaria” la confrontación entre José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, luego del anuncio de una auditoría al Fondo Nacional del Ganado (FGN). “Se necesitan entre ellos”, apuntó el exdiplomático, que fue explícito en decir que ese choque no favorece a ninguno.

El Ejército ha desplegado una serie de estrategias para combatir el impacto que causan los ataques con drones, aunque a juicio de Francisco Santos no estarían dando resultados (Fuerzas Militares)
El Ejército ha desplegado una serie de estrategias para combatir el impacto que causan los ataques con drones, aunque a juicio de Francisco Santos no estarían dando resultados (Fuerzas Militares)

La advertencia del exvicepresidente por los ataques con drones

En materia de seguridad, Santos alertó por la capacidad de grupos armados para usar drones contra la fuerza pública. Según dijo, Colombia no cuenta con una estrategia nacional que permita responder de forma coordinada a esa amenaza, que sigue haciendo daño en territorios como Cauca, Tolima y Norte de Santander, y otros más en el país.

“Nos llevan una ventaja muy grande”, comentó al referirse a las estructuras ilegales. Santos aseguró que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría fabricado drones con impresoras 3D en Venezuela y planteó que parte de esa actividad podría trasladarse a Colombia, en donde durante 2026 se han registrado más de 300 ataques de este tipo.

“Cada una de las fuerzas está comprando drones por su lado y nadie está atendiendo ese tema como debe ser: integralmente”, señaló el periodista, que propuso crear una entidad estatal que coordine una política militar e industrial sobre drones, con formación en inteligencia artificial, crédito para fabricantes locales y cooperación con Ucrania.

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