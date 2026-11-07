Entidades financieras anticiparon que la inflación anual subiría a 6,38% en octubre, según encuesta internacional

El mercado financiero proyecta que la inflación anual de Colombia ascenderá a 6,38% en el registro de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inflación en Colombia volvería a acelerarse en octubre y llegaría a 6,38% anual, según la mediana de las proyecciones recogidas en la más reciente encuesta de expectativas de Citi. El dato oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se conocerá el lunes 9 de noviembre.

De las 21 entidades consultadas, 20 prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) suba frente al 6,29% registrado en septiembre, el nivel más alto en dos años. Solo la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) calcula una moderación, hasta 6,25%.

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Las previsiones más bajas dentro de la encuesta pertenecen a Skandia y Positiva, que esperan una inflación anual de 6,30%. Itaú proyecta 6,33%; la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), 6,34%; y la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), 6,35%.

Para Itaú Colombia, el índice tendría un incremento mensual de 0,23%, suficiente para llevar la variación anual a 6,33%. Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de la entidad, señaló, a La República, que las principales presiones provendrían de alojamiento y servicios públicos, alimentos, restaurantes y hoteles.

La analista estimó que la división de alojamiento aumentaría 0,37% mensual, con alzas de 0,33% en los arriendos y de 0,8% en la energía. En alimentos, Itaú prevé una variación de 0,45%, menor a la de meses anteriores por una reducción en los precios de verduras, frutas y tubérculos.

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Bancolombia, Banco de Bogotá y Acciones y Valores calcularon una inflación anual de 6,36%. Banco de Occidente y Citi la ubicaron en 6,37%, mientras que Alianza y Colfondos proyectaron 6,38% y 6,39%, respectivamente.

Alojamiento, energía y alimentos concentran las presiones previstas para octubre

El incremento en los arriendos indexados y las tarifas de energía eléctrica lidera el alza mensual de los precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, advirtió que octubre suele registrar aumentos moderados en el costo de vida, aunque este año el comportamiento podría apartarse de esa tendencia.

“Esto tendría que ver con las primeras presiones del fenómeno de El Niño, que ya se están viendo en las cosechas y que, de alguna manera, se deberían reflejar ahí”, afirmó Pérez al medio citado.

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El economista agregó que la apreciación del peso podría reducir los precios de productos importados, como vehículos, electrodomésticos y motocicletas. Esa dinámica tendría un efecto sobre la división de transporte. También anticipó que los servicios aportarían al avance del IPC, en particular por la indexación de los arriendos.

Las proyecciones de Moody’s Analytics, Visión Davivienda y Banco Santander ascienden a 6,40%. Bbva y BTG Pactual esperan una cifra de 6,41%.

Por su parte, Investigaciones Económicas de Davivienda proyectó una variación mensual de 0,27%. Su director, Germán Cristancho, indicó que el mayor aporte provendría de alojamiento y servicios públicos, ante los incrementos previstos en las tarifas de electricidad y los cánones de arrendamiento.

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Davivienda también espera presiones en alimentos por los precios de lácteos y carnes. Restaurantes y hoteles sumarían al resultado debido a los aumentos en las comidas fuera del hogar.

La proyección más alta de la encuesta llega a 6,54% anual

La revaluación de la tasa de cambio abarata los precios de vehículos y electrodomésticos importados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco Popular y Banco Agrario ubicaron su estimación en torno a 6,44%, según los resultados de la encuesta. La expectativa más elevada fue la de Aval Asset Management, que calcula una inflación anual de 6,54%.

La firma atribuyó esa previsión a la persistencia de las presiones en alimentos y a posibles alzas adicionales en las tarifas de energía y gas por los efectos de El Niño. A la vez, estima que parte del impacto se compensaría con una moderación en los bienes transables y una leve reducción en el precio de la gasolina.

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Las diferencias entre las proyecciones reflejan la incertidumbre sobre el comportamiento de los alimentos, los servicios públicos y los rubros indexados. Aun con esa dispersión, el sondeo de Citi muestra una expectativa predominante de aceleración del IPC en octubre.

Citi espera que la inflación cierre 2026 en 6,5% y baje a 4,7% en 2027

Citi ubica a Colombia como el país con mayor resistencia a la baja de la inflación en América Latina. (Andrew Kelly/Reuters)

El economista jefe de Citi para América Latina, Ernesto Revilla, advirtió que la inflación colombiana ha mostrado una persistencia mayor a la prevista por el mercado. Según las estimaciones de la entidad, el indicador cerraría 2026 en 6,5% y descendería a 4,7% al final de 2027.

La proyección para este año supera las estimadas por Citi para Brasil, con 4,8%; México y Chile, con 4,1% cada uno; y Perú, con 3,7%. Revilla sostuvo que Colombia tendría la inflación más alta de América Latina, si se excluyen los casos de Argentina y Venezuela.

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“Lo que nos sorprende es que la inflación ha sido más persistente de lo esperado”, dijo el economista durante una presentación virtual sobre las perspectivas regionales, en declaraciones citadas por Portafolio.

Revilla atribuyó ese comportamiento a los choques en energía y alimentos, al aumento del salario mínimo para 2026, a la inercia de la economía y a los mecanismos de indexación. También identificó a El Niño como uno de los riesgos que podrían mantener las presiones sobre los precios.

La tasa de interés del Banco de la República cerrará 2026 en 12,5%, de acuerdo con las estimaciones de Citi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Citi proyecta que la tasa de interés del Banco de la República cierre 2026 en 12,5% y baje a 11% al final de 2027. Revilla señaló que la persistencia inflacionaria limita el margen para una reducción más rápida del costo del crédito.

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“Quizás la mayor preocupación es que eso implica que Colombia ahora tiene esta tasa de interés muy elevada que todavía puede subir 25 puntos base más, y eso es un viento en contra del crecimiento económico”, afirmó.

La entidad espera que la economía colombiana crezca 2,3% en 2026 y 1,8% en 2027, luego de una expansión de 2,6% en 2025. Citi calcula que el peso colombiano cerraría este año en $ 3.186 por dólar y se ubicaría en $ 3.296 al final de 2027.

El dato del Dane permitirá establecer si la inflación anual se acerca a las estimaciones de las entidades financieras y si las presiones de alojamiento, servicios públicos y alimentos comienzan a reflejarse con mayor fuerza en el IPC.

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