Colombia

Daniel Briceño reveló que acto en el que no estuvo Gustavo Petro por supuesta gripa le costó $2.328 millones al país y recordó denuncias de Vanessa de la Torre

El evento, que se había pactado para el 11 de octubre de 2024, no se pudo llevar a cabo debido a la ausencia del entonces mandatario, que debía pedirle perdón en nombre del Estado colombiano a las víctimas que hacían parte de la Unión Patriótica

Gustavo Petro no asistió al acto de perdón de la UP, que fue suspendido
El 11 de octubre de 2024 y alegando un cuadro viral, el entonces presidente Gustavo Petro no asistió al acto de perdón a la Unión Patriótica, que finalmente fue suspendido (EFE - Presidencia)
Guardar

El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, asoció la inasistencia del expresidente Gustavo Petro a un acto de perdón a la Unión Patriótica en Bogotá, el 11 de octubre de 2024, con el relato de la periodista Vanessa De la Torre sobre el deplorable estado en el que, según la mujer, encontró al exmandatario en Cartagena.

En su perfil de X, el congresista señaló que la ausencia del entonces jefe de Estado, atribuida entonces a un cuadro gripal, implicó una ejecución contractual de $2.328.225.145 de los de $3.700.000.000 firmados, pese a que el mismo fue suspendido, pues era un evento en el que, en representación del Estado, debía pedirle perdón a la UP.

PUBLICIDAD

Daniel Briceño habló de la vez en que Gustavo Petro no acudió a evento de perdón a la UP
Con este mensaje en sus redes sociales, el representante Daniel Briceño recordó la vez en que el expresidente Gustavo Petro no acudió a evento de perdón a la Unión Patriótica, pese al contrato firmado para la logística del acto (@DanielBricen/X)

En efecto, Petro estaba conminado a participar en la Plaza de Bolívar en el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por los crímenes contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Pero entonces, el entonces mandatario no asistió porque “tenía” gripa que le impedía estar presente en esta ceremonia.

A las 10:43 a. m. del día del evento, Petro publicó que suspendía sus compromisos oficiales por razones médicas. “He suspendido mi agenda del día de hoy, los médicos me han recomendado reposo debido a un fuerte cuadro gripal y respiratorio. Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica”, escribió el expresidente.

PUBLICIDAD

Para cumplir con el montaje del evento, Briceño reveló el documento del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que suscribió un contrato con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. El acuerdo, identificado como Contrato No. 145-2024, tenía un valor inicial de $3.700.000.000, incluidos impuestos.

Este fue el mensaje con el que Gustavo Petro se disculpó por no ir al evento de perdón a la UP
Este fue el mensaje con el que el entonces presidente de la República Gustavo Petro se disculpó por no ir al evento de perdón a la Unión Patriótica, el 11 octubre de 2024, que finalmente tuvo que ser suspendido (@petrogustavo/X)

El relato de Vanessa de la Torre sobre Cartagena sobre la vez que se encontró con Gustavo Petro

La publicación de Daniel Briceño incluyó el testimonio de la periodista Vanessa de la Torre, que reveló en La FM que llegó a Cartagena el sábado posterior al homenaje a esta organización política y se encontró con Petro a las 3:00 p. m., cuando debía tomar un avión. Según su relato, él estaba rodeado de personal de seguridad y otras personas.

La comunicadora dijo que logró acercarse a saludarlo y le preguntó por su estado de salud que, justamente, le había impedido participar del acto de perdón a la Unión Patriótica. La mujer relató que Petro le respondió que ya se había recuperado “un poquito” cuando ella le recordó que la víspera había informado que padecía una “gripa horrible”.

Declaraciones de Vanessa de la Torre reavivan controversia por los ‘sexocontratos’ de Petro (Vanessa de la Torre y Gustavo Petro / Instagram)
Las declaraciones de Vanessa de la Torre reavivaron la controversia por los ‘sexocontratos’ del expresidente Gustavo Petro (@vanesssadelatorre/Instagram - @gustavopetrourrego/Instagram)

Entonces, De la Torre describió el estado en el que, según afirmó, encontró al presidente. “No se podía sostener. Olía putrefacto”, contó la periodista, que agregó que en su momento decidió no divulgar el episodio porque lo consideró parte de la vida privada del otrora gobernante y, en ese momento, no le prestó la importancia que después tuvo.

Durante la misma intervención, la comunicadora mencionó otros supuestos viajes de Petro al Vaticano y a La Guajira, así como su vida personal mientras, según dijo, Verónica Alcocer cumplía funciones públicas como primera dama. Esas afirmaciones fueron presentadas por la periodista como parte de sus apreciaciones personales.

Daniel Briceño compartió contrato de lo que le costó al país inasistencia de Gustavo Petro a evento de perdón a la UP
En su perfil de X, el congresista Daniel Briceño compartió el contrato de lo que le costó al país inasistencia de Gustavo Petro a evento de perdón a la Unión Patriótica (@DanielBricen/X)

Asimismo, la periodista sostuvo que los mensajes enviados por Petro aquel 26 de enero de 2025, cuando puso en jaque las relaciones con Estados Unidos, fueron escritos –a juicio de ella- mientras estaba borracho y cuestionó las decisiones que, a su juicio, pudo haber tomado en esas circunstancias, en un estado “sórdido y absolutamente decrépito”.

Acto de reconocimiento y los recursos ejecutados

El objeto contractual incluía la ejecución del acto en Bogotá y encuentros territoriales ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”. El contrato fue firmado el 27 de septiembre de 2024, comenzó el 2 de octubre y debía finalizar el 15 de noviembre.

Según se consignó en el acta de liquidación bilateral, no hubo prórrogas, adiciones ni modificaciones durante su vigencia. La disponibilidad presupuestal fue registrada el 17 de septiembre de 2024 y el registro presupuestal se efectuó 10 días después, de acuerdo con el documento conocido, en el que el contratista recibió $2.328.225.145.

Temas Relacionados

Gustavo PetroUnión PatrióticaDaniel BriceñoVanessa de la TorreColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elizabeth Ortiz negó vínculos íntimos con el expresidente Gustavo Petro y explicó su llegada al Dapre

La mujer aseguró que ingresó al Dapre por recomendación de Andrés Hernández, al que identificó como una persona cercana a Petro que conformaba el equipo de comunicaciones gubernamental

Elizabeth Ortiz negó vínculos íntimos con el expresidente Gustavo Petro y explicó su llegada al Dapre

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

El “Blanco Blanco” de Manizales buscará sacar los tres puntos en el estadio Palogrande de Manizales ante uno de sus rivales directos por el cupo a las finales de Navidad

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Vicky Dávila siguió su pelea con Matador recordándole entrevista en la que aceptó que maltrataba a su esposa: “El país lo escuchó”

La periodista rechazó los comentarios del caricaturista, que la acusó de promover una persecución contra Gustavo Petro por las denuncias sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales

Vicky Dávila siguió su pelea con Matador recordándole entrevista en la que aceptó que maltrataba a su esposa: “El país lo escuchó”

Presidente De la Espriella, luego del rescate de cuatro menores reclutados por disidentes de ‘Iván Mordisco’ en Soacha: “Con nuestros niños no se meten”

En total ocho personas fueron detenidas, y son señaladas de pertenecer al frente Franco Benavides, de las disidencias de las Farc de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco

Presidente De la Espriella, luego del rescate de cuatro menores reclutados por disidentes de ‘Iván Mordisco’ en Soacha: “Con nuestros niños no se meten”

Equipos de jóvenes de Girardot y Bosa ganaron el Hack4Future con innovadoras soluciones para comercios y escuelas

Los estudiantes del Liceo Moderno de Girardot y del Alonso López Michelsen de Bosa se impusieron en inclusión social y ciberseguridad

Equipos de jóvenes de Girardot y Bosa ganaron el Hack4Future con innovadoras soluciones para comercios y escuelas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”

Estas son las fechas en las que Don Omar estará con su tour en Colombia: así funciona el registro prioritario para los conciertos

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Trueno anunció su regreso a Colombia en 2027 para presentar su LP ‘TURR4ZO’: fecha, lugar y precios

Deportes

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Él es Daniel Mosquera, delantero convocado a la selección Colombia y goleador en la Serie B de Italia

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

Camilo Mena, la novedad de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: así juega el extremo que brilla en Europa

Jackson Martínez, delantero del Independiente Medellín, habló de su estado físico: “Me voy sintiendo mejor”