Colombia

Equipos de jóvenes de Girardot y Bosa ganaron el Hack4Future con innovadoras soluciones para comercios y escuelas

Los estudiantes del Liceo Moderno de Girardot y del Alonso López Michelsen de Bosa se impusieron en inclusión social y ciberseguridad

TendeApp y NEXUS ganaron la final de Hack4Future SENATIC Virtual Challenge 2.0, una competencia de propuestas tecnológicas estudiantiles organizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
TendeApp y NEXUS ganaron la final de Hack4Future SENATIC Virtual Challenge 2.0, una competencia de propuestas tecnológicas estudiantiles organizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Guardar

TendeApp y NEXUS ganaron la final de Hack4Future SENATIC Virtual Challenge 2.0, una competencia de propuestas tecnológicas estudiantiles organizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que enfrentó a seis equipos de Soacha, Arauca, El Tarra, Girardot, Bogotá y Maicao en una final virtual.

TendeApp, del Liceo Moderno de Girardot, se adjudicó la categoría Inclusión social y diversidad con una aplicación contable dirigida a tenderos independientes de la plaza de mercado de esa ciudad. La herramienta permite gestionar productos, inventario y ventas de estos pequeños comercios.

PUBLICIDAD

El equipo NEXUS, de la institución educativa Alonso López Michelsen, en la localidad de Bosa, Bogotá, ganó en Ciberseguridad y protección digital con NEXIA, una plataforma de observación para fortalecer la convivencia y la seguridad en entornos escolares.

Las soluciones ganadoras para comercios y escuelas

TendeApp, del Liceo Moderno de Girardot, se adjudicó la categoría Inclusión social y diversidad con una aplicación contable dirigida a tenderos independientes de la plaza de mercado de esa ciudad.
TendeApp, del Liceo Moderno de Girardot, se adjudicó la categoría Inclusión social y diversidad con una aplicación contable dirigida a tenderos independientes de la plaza de mercado de esa ciudad.

La final también distinguió el trabajo de los instructores David Rojas Neme, vinculado a TendeApp, y Juan José Díaz Durango, acompañante de NEXUS, así como el de sus instituciones educativas. Los equipos ganadores recibirán premios por sus propuestas y por el trabajo colaborativo desarrollado durante la competencia.

Entre los otros finalistas estuvieron TemNova-Tech, de la Institución Educativa No. 4 de Maicao, La Guajira; Nova Genesis, de la Institución Educativa Filo El Gringo de El Tarra, Norte de Santander; AuroraBot, de la Institución Educativa La Despensa de Soacha, Cundinamarca; y DomotiX, del Técnico Cristo Rey de Arauca. Sus proyectos llegaron a la fase definitiva junto con las iniciativas de Girardot y Bogotá.

PUBLICIDAD

Un jurado integrado por Melva Díaz, funcionaria principal de programas y alianzas de la oficina de la OIT para los Países Andinos en Colombia; Yurledis Morales, responsable del seguimiento integral de SENATIC desde MinTIC; y Edgar Zambrano, representante del SENA, evaluó las propuestas. La jornada virtual contó además con la participación de Catalina Mahecha, directora de redes y territorio de iNNpulsa Colombia, y de Daniel Rodríguez, representante de la OIT.

El encuentro incluyó una charla TED de Andrés Ricardo Arias, gerente del Clúster de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín. La actividad reunió a estudiantes de educación media vinculados a SENATIC para presentar respuestas tecnológicas a retos sociales y digitales desde sus propios territorios.

Una competencia para fortalecer las habilidades digitales

El equipo NEXUS, de la institución educativa Alonso López Michelsen, en la localidad de Bosa, Bogotá, ganó en Ciberseguridad y protección digital.
El equipo NEXUS, de la institución educativa Alonso López Michelsen, en la localidad de Bosa, Bogotá, ganó en Ciberseguridad y protección digital.

Hack4Future forma parte de la estrategia de MinTIC, el SENA y la OIT para que los estudiantes apliquen conocimientos tecnológicos, desarrollen competencias digitales y trabajen en equipo. La iniciativa busca vincular la formación escolar con desafíos que encontrarán en el ámbito laboral y en la transformación digital.

Las propuestas finalistas mostraron cómo la formación tecnológica puede trasladarse a necesidades concretas, desde la actividad comercial de una plaza de mercado hasta la convivencia en las escuelas. Los estudiantes convirtieron problemas de sus comunidades en puntos de partida para crear soluciones digitales.

Temas Relacionados

Hack4FutureSENATICColombiaInnovación Tecnológica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

El “Blanco Blanco” de Manizales buscará sacar los tres puntos en el estadio Palogrande de Manizales ante uno de sus rivales directos por el cupo a las finales de Navidad

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Entidades financieras anticiparon que la inflación anual subiría a 6,38% en octubre, según encuesta internacional

De las 21 entidades consultadas por Citi, 20 prevén una aceleración del índice de precios al consumidor, desde 6,29% en septiembre, antes de la divulgación del Dane el lunes 9 de noviembre

Entidades financieras anticiparon que la inflación anual subiría a 6,38% en octubre, según encuesta internacional

Él es Daniel Mosquera, delantero convocado a la selección Colombia y goleador en la Serie B de Italia

El delantero chocoano sigue consolidado como uno de los mejores jugadores en la segunda división de dicho país, hecho que lo llevó a ser llamado a la “Tricolor”

Él es Daniel Mosquera, delantero convocado a la selección Colombia y goleador en la Serie B de Italia

Álvaro Uribe califica de “insuficiente” la austeridad del Gobierno y cuestiona nueva ley de rescate

El exmandatario colombiano señaló que el ajuste previsto por el Ejecutivo debería dar mayor prioridad a la reducción del gasto público antes de trasladar nuevas cargas tributarias a los hogares y a sectores productivos

Álvaro Uribe califica de “insuficiente” la austeridad del Gobierno y cuestiona nueva ley de rescate

Card Show Expo reunirá cartas de Pokémon, cómics y videojuegos en Bogotá

La tercera edición se celebrará el domingo 8 de noviembre en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Chapinero, con compra, venta e intercambio de piezas

Card Show Expo reunirá cartas de Pokémon, cómics y videojuegos en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”

Estas son las fechas en las que Don Omar estará con su tour en Colombia: así funciona el registro prioritario para los conciertos

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Trueno anunció su regreso a Colombia en 2027 para presentar su LP ‘TURR4ZO’: fecha, lugar y precios

Deportes

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Él es Daniel Mosquera, delantero convocado a la selección Colombia y goleador en la Serie B de Italia

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

Camilo Mena, la novedad de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: así juega el extremo que brilla en Europa

Jackson Martínez, delantero del Independiente Medellín, habló de su estado físico: “Me voy sintiendo mejor”