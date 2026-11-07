Equipos de jóvenes de Girardot y Bosa ganaron el Hack4Future con innovadoras soluciones para comercios y escuelas

TendeApp y NEXUS ganaron la final de Hack4Future SENATIC Virtual Challenge 2.0, una competencia de propuestas tecnológicas estudiantiles organizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

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TendeApp y NEXUS ganaron la final de Hack4Future SENATIC Virtual Challenge 2.0, una competencia de propuestas tecnológicas estudiantiles organizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que enfrentó a seis equipos de Soacha, Arauca, El Tarra, Girardot, Bogotá y Maicao en una final virtual.

TendeApp, del Liceo Moderno de Girardot, se adjudicó la categoría Inclusión social y diversidad con una aplicación contable dirigida a tenderos independientes de la plaza de mercado de esa ciudad. La herramienta permite gestionar productos, inventario y ventas de estos pequeños comercios.

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El equipo NEXUS, de la institución educativa Alonso López Michelsen, en la localidad de Bosa, Bogotá, ganó en Ciberseguridad y protección digital con NEXIA, una plataforma de observación para fortalecer la convivencia y la seguridad en entornos escolares.

Las soluciones ganadoras para comercios y escuelas

TendeApp, del Liceo Moderno de Girardot, se adjudicó la categoría Inclusión social y diversidad con una aplicación contable dirigida a tenderos independientes de la plaza de mercado de esa ciudad.

La final también distinguió el trabajo de los instructores David Rojas Neme, vinculado a TendeApp, y Juan José Díaz Durango, acompañante de NEXUS, así como el de sus instituciones educativas. Los equipos ganadores recibirán premios por sus propuestas y por el trabajo colaborativo desarrollado durante la competencia.

Entre los otros finalistas estuvieron TemNova-Tech, de la Institución Educativa No. 4 de Maicao, La Guajira; Nova Genesis, de la Institución Educativa Filo El Gringo de El Tarra, Norte de Santander; AuroraBot, de la Institución Educativa La Despensa de Soacha, Cundinamarca; y DomotiX, del Técnico Cristo Rey de Arauca. Sus proyectos llegaron a la fase definitiva junto con las iniciativas de Girardot y Bogotá.

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Un jurado integrado por Melva Díaz, funcionaria principal de programas y alianzas de la oficina de la OIT para los Países Andinos en Colombia; Yurledis Morales, responsable del seguimiento integral de SENATIC desde MinTIC; y Edgar Zambrano, representante del SENA, evaluó las propuestas. La jornada virtual contó además con la participación de Catalina Mahecha, directora de redes y territorio de iNNpulsa Colombia, y de Daniel Rodríguez, representante de la OIT.

El encuentro incluyó una charla TED de Andrés Ricardo Arias, gerente del Clúster de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín. La actividad reunió a estudiantes de educación media vinculados a SENATIC para presentar respuestas tecnológicas a retos sociales y digitales desde sus propios territorios.

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Una competencia para fortalecer las habilidades digitales

El equipo NEXUS, de la institución educativa Alonso López Michelsen, en la localidad de Bosa, Bogotá, ganó en Ciberseguridad y protección digital.

Hack4Future forma parte de la estrategia de MinTIC, el SENA y la OIT para que los estudiantes apliquen conocimientos tecnológicos, desarrollen competencias digitales y trabajen en equipo. La iniciativa busca vincular la formación escolar con desafíos que encontrarán en el ámbito laboral y en la transformación digital.

Las propuestas finalistas mostraron cómo la formación tecnológica puede trasladarse a necesidades concretas, desde la actividad comercial de una plaza de mercado hasta la convivencia en las escuelas. Los estudiantes convirtieron problemas de sus comunidades en puntos de partida para crear soluciones digitales.