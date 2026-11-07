Vicky Dávila siguió su pelea con Matador recordándole entrevista en la que aceptó que maltrataba a su esposa: “El país lo escuchó”

Vicky Dávila confrontó a Matador tras ser llamada “la primera moza de la nación” - (Colprensa - @Matador000/X)

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La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila respondió al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, después de que él la llamara “la primera moza de la nación” en una publicación en X del jueves 5 de noviembre de 2026.

El cruce ocurrió en medio de las repercusiones por un video difundido por Deicy Jiménez Ramírez, quien vinculó al expresidente Gustavo Petro con presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales y una relación personal.

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Dávila rechazó el mensaje de Matador con alusiones a un episodio de violencia intrafamiliar que involucró al caricaturista y que tuvo repercusión pública en 2023.

“’La primera moza de la nación’, me llama este degenerado del Matador”, escribió la periodista. Luego añadió que prefería no responder con una descalificación hacia la madre del caricaturista porque, según expresó, “esa pobre mujer tiene que haber sido otra víctima”.

La periodista respondió de forma contundente al caricaturista (Vicky Dávila/X)

La comunicadora continuó su réplica en X con una acusación directa contra González. “El primer MALTRATADOR de la NACIÓN, que azota a golpes a la mamá de sus hijos. Y luego se hace la víctima”, afirmó. También sostuvo que el caricaturista “odia a las mujeres” y cuestionó sus publicaciones y caricaturas en redes sociales.

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Matador cuestionó las publicaciones de Dávila sobre Gustavo Petro

El mensaje que originó la confrontación fue publicado por Matador después de que Dávila le preguntara a Petro por el video divulgado en Instagram por Jiménez. La periodista usó la etiqueta “#LosSexoContratos”, en referencia a las denuncias sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

El caricaturista escribió: “Parece la primera moza de la nación”. En el mismo mensaje, añadió una referencia al supuesto comportamiento de una pareja celosa y aseguró que Dávila tendría “un muñeco de Petrosky lleno de alfileres”.

La publicación transformó el debate sobre las acusaciones contra Petro en un intercambio personal entre Dávila y el caricaturista. La periodista había cuestionado al exmandatario luego de que Jiménez difundiera un video que presentó como respaldo de sus denuncias.

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Petro negó haber entregado contratos a cambio de favores sexuales. El expresidente sostuvo que el material audiovisual no fue sometido a un análisis técnico ni valorado por un juez. Además, afirmó que responderá ante las autoridades judiciales y no mediante discusiones en redes sociales.

Matador acusó a Vicky Dávila de difundir imágenes íntimas “con morbo y saña” - (@Matador000/X)

El caricaturista acusó a la periodista de usar videos para afectar reputaciones

Tras la respuesta de Dávila, Matador publicó un extenso mensaje dirigido a la periodista. “Querida Vicky, gracias por contestar”, comenzó. El caricaturista cuestionó la difusión de imágenes íntimas y acusó a la comunicadora de presentar ese tipo de contenidos “con morbo y saña” para perjudicar a las personas involucradas.

González afirmó que, por ese motivo, la calificó como “la primera moza de la nación”. También acusó a Dávila y a la revista Semana de encabezar una persecución contra Petro y de afectar a familiares de las personas señaladas en sus publicaciones.

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El caricaturista vinculó ese señalamiento con una controversia personal que involucró a su familia. Aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella difundió un audio que, según su versión, era falso, además de documentos filtrados desde la Fiscalía.

Matador rechazó que hubiera agredido a su mamá, una insinuación que atribuyó al mensaje inicial de Dávila. “Te invito a que la llames y le preguntes”, escribió. También pidió a la periodista consultar a su esposa y desafió a que presentara una sentencia condenatoria en su contra por maltrato.

“No se victimice”, la respuesta de Vicky Dávila a Matador por sus críticas - @VickyDavilaH/X

Dávila respondió con referencias a una entrevista radial

La periodista replicó que Matador no debía “victimizarse” y recordó una entrevista que el caricaturista concedió a 6AM de Caracol Radio. En ese diálogo, el caricaturista pidió perdón a su esposa Alejandra y habló de un episodio vinculado con su adicción al alcohol.

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“Fui un idiota”, expresó entonces. El caricaturista indicó que su esposa era “la víctima” y se refirió a una noche en la que, según dijo, perdió el control después de consumir alcohol. “Una noche de tragos donde me enloquecí”, manifestó.

En la misma entrevista, González reconoció que debía afrontar las consecuencias de ese hecho. “Ese monstruo fui yo”, afirmó, al recordar el daño causado a su esposa y la dificultad de explicar la situación a sus hijos.

Dávila retomó esos fragmentos para cuestionar al caricaturista. “El país lo escuchó reconociendo que usted golpeó a su señora”, señaló. También lamentó que, según expresó, no hubiera existido una condena judicial por violencia intrafamiliar.

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La periodista acusó a Matador de mantener comentarios denigrantes contra mujeres en redes sociales y de usar sus caricaturas para ridiculizarlas. González, por su parte, sostuvo que el episodio afectó a su esposa por la exposición pública que tuvo y afirmó que ella sufrió al volver a quedar involucrada en la controversia.