Colombia

Presidente De la Espriella, luego del rescate de cuatro menores reclutados por disidentes de ‘Iván Mordisco’ en Soacha: “Con nuestros niños no se meten”

En total ocho personas fueron detenidas, y son señaladas de pertenecer al frente Franco Benavides, de las disidencias de las Farc de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco

(César Carrión/Presidencia de la República|Mesoa)
De la Espriella afirmó que desde su Gobierno seguirán persiguiendo a "quienes reclutan menores para convertirlos en instrumentos de la violencia" (César Carrión/Presidencia de la República|Mesoa)
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Ocho personas fueron capturadas en Soacha (Cundinamarca), por su presunta participación en el traslado de cuatro menores de edad hacia una estructura de las disidencias de las FARC en Guaviare.

El caso que se presentó en el vecino municipio a Bogotá fue resaltado por parte del presidente Abelardo de la Espriella la mañana del sábado 7 de noviembre de 2026, y mediante su cuenta de X dejó en claro a los grupos armados ilegales que no permitirá que sigan reclutando a más jóvenes.

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“Nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 8 integrantes del Frente Franco Benavides, de las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, por delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego”, inicia la publicación del jefe de Estado.

(@ABDELAESPRIELLA/X)
El jefe de Estado hizo el anuncio la mañana del sábado 7 de noviembre vía X (@ABDELAESPRIELLA/X)

El mandatario recalcó que con este resultado se frustró el traslado de los cuatro menores que, de acuerdo con lo que explicó De la Espriella, tenían como destino final el departamento del Guavire (sur de Colombia) para entregarlos “a esta estructura narcoterrorista”.

El presidente agregó que, “de los ocho capturados, cinco ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural”.

Al final, De la Espriella reconoció el trabajo de los efectivos de la Policía y la Fiscalía que participaron del operativo, y dejó en firme: “¡Que les quede claro a los narcoterroristas: no vamos a permitir que sigan robándoles la infancia y el futuro a nuestros niños!”

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Al final, el jefe de Estado recalcó en su advertencia: “Seguiremos persiguiendo a quienes reclutan menores para convertirlos en instrumentos de la violencia. ¡Todo el peso de la ley caerá sobre ellos!”

(Policía Metropolitana de Soacha)
Cinco de los ocho capturados fueron enviados a la cárcel (Policía Metropolitana de Soacha)

Detalles del operativo en Soacha

Desde la Policía Metropolitana de Soacha se reveló que los hoy detenidos harían parte de una red vinculada al Frente Franco Benavides, grupo con presencia criminal en Nariño.

Los ocho capturados fueron imputados por reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Uno de ellos, además, tenía una orden de captura vigente por el último delito.

Los investigadores recolectaron material probatorio que permitió solicitar las órdenes judiciales contra los presuntos integrantes de la estructura.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron cinco teléfonos celulares, y los dispositivos quedaron a disposición de los investigadores, que deberán analizarlos para establecer posibles contactos, rutas y otros elementos relacionados con la presunta red de reclutamiento.

La Policía sostuvo que la intervención permitió impedir el traslado y proteger los derechos de los menores, de los que no se divulgaron edades, identidades ni las condiciones en que fueron ubicados, debido a la reserva que protege a niños, niñas y adolescentes.

La institución indicó que mantendrá las operaciones contra las estructuras armadas que reclutan a menores y utilizan redes de apoyo en distintas regiones del país.

Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Jr., respaldó las acciones en su municipio por parte de las autoridades y el anuncio hecho por el presidente De la Espriella.

(@JulianPericoJr/X)
El alcalde de Soacha compartió las capturas que replicó horas antes el jefe de Estado (@JulianPericoJr/X)

“Soacha no será corredor para el reclutamiento. Esta es una ciudad que cuida a su infancia, que trabaja de la mano con el Gobierno Nacional @ABDELAESPRIELLA y la Fuerza Pública @PoliciaColombia, @PoliciaSoacha_ @FiscaliaCol”, escribió el mandatario local vía X la misma mañana del sábado.

Para cerrar, Sánchez reafirmó, en la misma posición que el jefe de Estado: “Cerraremos el paso a quienes quieren convertir a nuestros niños y niñas en instrumentos de la guerra”.

Este resultado se suma a la ofensiva que viene realizando el Gobierno nacional en contra de las estructuras criminales y grupos armados ilegales, como parte de su proyecto de seguridad, que ha incluido operaciones como bombardeos y seguimientos a objetivos de alto valor.

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