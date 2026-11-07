Elizabeth Ortiz negó vínculos íntimos con el expresidente Gustavo Petro y explicó su llegada al Dapre

Elizabeth Ortiz, mujer vinculada con el escandalo del expresidente Gustavo Petro y los favores sexuales a cambio de contratos (@ElizbethCristi7/X)

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Elizabeth Ortiz negó haber mantenido relaciones sentimentales o sexuales con el expresidente Gustavo Petro y rechazó que sus contratos en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) hubieran respondido a favores personales.

La psicóloga y especialista en Gestión Pública publicó su descargo en X después de que, según relató, un periodista de Noticias RCN le consultara por sus funciones en la entidad y por su cercanía con Petro. “Voy a responder públicamente porque no tengo nada que esconder”, escribió.

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Dijo que tuvo dos contratos y que están disponibles en Secop

Ortiz afirmó que tuvo dos contratos de prestación de servicios: uno a finales de 2025 y otro desde febrero de 2026. “Mis contratos pueden ser verificados en el Secop. No es información privada”, sostuvo sobre los documentos disponibles en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

La psicóloga y especialista en Gestión Pública publicó su descargo en X después de que, según relató, un periodista de Noticias RCN le consultara por sus funciones en la entidad y por su cercanía con Petro (@ElizbethCristi7/X)

El primero se relacionó con apoyo administrativo en estrategias de comunicación, divulgación y participación ciudadana. El segundo incluyó monitoreo y análisis de medios, además de difusión de contenidos de la estrategia de comunicaciones de la Jefatura de Despacho Presidencial.

La excontratista señaló que el primer vínculo finalizó al cumplirse el plazo previsto y que pidió terminar el segundo contrato en julio de 2026 porque “no quería seguir vinculada al nuevo Gobierno”.

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Afirmó que llegó al Dapre por recomendación de Andrés Hernández

La mujer aseguró que ingresó al Dapre por recomendación de Andrés Hernández, al que identificó como una persona cercana a Petro que conformaba el equipo de comunicaciones gubernamental.

“El proceso de contratación fue formal y público”, sostuvo. También defendió sus condiciones profesionales para el cargo: “Soy psicóloga especialista en Gestión Pública. Poseo la experiencia, idoneidad y capacidad para cumplir con las funciones y obligaciones que me fueron asignadas”.

La mujer aseguró que ingresó al Dapre por recomendación de Andrés Hernández, al que identificó como una persona cercana a Petro que conformaba el equipo de comunicaciones gubernamental (@ElizbethCristi7/X)

Ortiz relató que al comenzar a trabajar tuvo dificultades para acceder a la sede presidencial porque aún no disponía de carné. Dijo que pidió apoyo a varias personas de la entidad para obtener autorización de ingreso y añadió: “Supongo que la autorización la daba el propio Presidente”.

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“Con él me reuní solo una vez”, aseguró

Ortiz afirmó que respaldó a Petro desde antes de su llegada a la Presidencia por afinidad política. “Lo apoyé en campaña por pura convicción y sin ningún interés”, manifestó.

También dijo que solo se reunió una vez con el entonces mandatario, durante un encuentro de comunicaciones en Presidencia, al que asistieron la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, y otros integrantes del equipo.

“Antes de que asumiera la Presidencia no lo conocía personalmente”, señaló. “De su parte, en ningún momento he recibido insinuaciones de carácter sentimental o sexual”.

Negó contratos a cambio de favores personales o sexuales

La excontratista rechazó integrar una presunta red de contratistas vinculadas a favores sexuales. “No hago parte de ninguna red como la prensa malintencionada quiere hacerlo ver”, expresó.

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“No he mantenido relaciones sentimentales ni sexuales con ninguna persona del Gobierno ni tampoco he aceptado contratos a cambio de favores personales ni sexuales”, afirmó. También pidió que se adelanten las investigaciones necesarias y concluyó: “Mi nombre y mi trayectoria profesional merecen respeto”.

Ortiz afirmó que respaldó a Petro desde antes de su llegada a la Presidencia por afinidad política (@ElizbethCristi7/X)

El escándalo surgió a partir de las denuncias de Deicy Jiménez, excontratista estatal, quien aseguró que el expresidente Gustavo Petro habría gestionado o facilitado contratos públicos para mujeres a cambio de favores sexuales. Jiménez sostuvo que su caso no sería aislado y habló de entre 30 y 40 mujeres que presuntamente habrían recibido vinculaciones en entidades como el Senado, el Ministerio del Interior, el Dapre y superintendencias.

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La controversia aumentó el 4 de noviembre, cuando Jiménez difundió en redes sociales un video de 54 segundos en el que aparece con Petro durante un encuentro privado. La grabación busca respaldar su afirmación de que existió una relación entre ambos, aunque por sí sola no acredita que los contratos hayan sido otorgados como contraprestación por favores sexuales. La autenticidad, fecha, contexto e integridad del material deberán ser evaluados por las autoridades mediante peritajes.

Petro rechazó las acusaciones y afirmó: “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”. Su defensa sostuvo que el video no contiene prueba de contratos, pagos o decisiones administrativas vinculadas con la relación que denuncia Jiménez. La Fiscalía y la Procuraduría adelantan actuaciones para establecer si existieron irregularidades en procesos de contratación, posibles abusos de poder o hechos de violencia de género.

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