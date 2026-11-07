Álvaro Uribe califica de “insuficiente” la austeridad del Gobierno y cuestiona nueva ley de rescate

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez expone en un pronunciamiento en video una propuesta elaborada por el partido Centro Democrático sobre la situación económica del país. Uribe plantea la reducción del tamaño del Estado, medidas de austeridad y una normativa tributaria enfocada en estimular el crecimiento económico para financiar programas sociales (Prensa Centro Democrático)

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó, en un comunicado, los principales reparos del Centro Democrático a la ley de rescate económico radicada por el Gobierno nacional en el Congreso de la República. La colectividad coincidió con el diagnóstico sobre las dificultades fiscales del país, aunque pidió ampliar los recortes estatales y revisar varios de los impuestos propuestos.

Tras una reunión con congresistas de su partido, Uribe Vélez señaló que el ajuste previsto por el Ejecutivo debería dar mayor prioridad a la reducción del gasto público antes de trasladar nuevas cargas tributarias a los hogares y a sectores productivos. El político anunció que el Centro Democrático llevará sus observaciones al Gobierno y trabaja en una propuesta de reforma estructural.

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La bancada designó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, como vocero para presentar los planteamientos de la colectividad ante representantes del Ejecutivo. Según Uribe Vélez, el objetivo no es desconocer las necesidades de las finanzas públicas, sino aportar modificaciones al proyecto durante su trámite legislativo.

El Centro Democrático cuestiona la ampliación del IVA

Uno de los puntos centrales de la posición del partido es el posible aumento o extensión del Impuesto al Valor Agregado, IVA. Uribe Vélez afirmó que existe preocupación por el impacto que esta medida podría tener en productos de la canasta familiar, el sector agropecuario, los servicios de internet, el turismo y los seguros privados de salud.

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El documento discutido por la bancada recoge inquietudes sobre un eventual gravamen a insumos como maquinaria agrícola, fertilizantes, agroquímicos y operaciones relacionadas con animales vivos. También advierte sobre el efecto que tendría una medida de este tipo en las familias cafeteras, frente a la posibilidad de gravar el grano.

En cuanto al acceso digital, el Centro Democrático expresó reparos a la propuesta de aplicar IVA a los servicios de internet para los estratos 1, 2 y 3. La colectividad sostuvo que la conectividad se volvió necesaria para la educación y el trabajo remoto.

Uribe Vélez también cuestionó un IVA del 19% para plataformas de inteligencia artificial y pidió estudiar las consecuencias de gravar paneles solares. A juicio del partido, ambos servicios y tecnologías requieren una evaluación particular por su relación con la productividad, la formación y la transición energética.

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Salud, comercio y renta están entre las inquietudes

El exmandatario colombiano señaló que el ajuste previsto por el Ejecutivo debería dar mayor prioridad a la reducción del gasto público antes de trasladar nuevas cargas tributarias a los hogares y a sectores productivos (Mariano Vimos/Colprensa)

La bancada planteó que el sistema de salud necesita un tratamiento diferenciado dentro de la iniciativa. La lista de preocupaciones incluye el eventual incremento del IVA sobre los seguros privados, que actualmente tienen una tarifa del 5%, así como los cambios en cotizaciones de trabajadores independientes y empleadores.

El Centro Democrático sugirió que un aumento en los aportes a salud, si llegara a aprobarse, recaiga sobre los empleadores solo cuando exista una reducción en otras cargas tributarias. También propuso que las cajas de compensación asuman un papel más activo en el financiamiento y la atención de este sector.

En materia de comercio, manifestó preocupación por los impuestos a la cerveza, los licores, los juegos de suerte y azar y las bebidas endulzadas. Según la colectividad, estos gravámenes pueden afectar el recaudo departamental, incentivar la informalidad y reducir los ingresos de las tiendas de barrio.

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El texto también plantea objeciones a las modificaciones del impuesto de renta. Uribe Vélez y los congresistas consideraron necesario revisar si la eventual reducción de la tarifa para empresas quedaría compensada por mayores cargas parafiscales. Asimismo, cuestionaron la reducción de beneficios tributarios para personas naturales y la ampliación de la base de contribuyentes.

Uribe Vélez propuso una reforma estatal más amplia

La colectividad planteó que cualquier facultad de reforma estatal debe incluir garantías laborales para personas cabeza de hogar, trabajadores con discapacidad y quienes estén próximos a pensionarse (Colprensa/Centro Democrático)

El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que el componente de austeridad de la Ley de Rescate Económico resulta insuficiente. Propuso revisar la estructura administrativa, eliminar entidades con funciones duplicadas y fusionar organismos para alcanzar un ahorro mayor.

La colectividad planteó que cualquier facultad de reforma estatal debe incluir garantías laborales para personas cabeza de hogar, trabajadores con discapacidad y quienes estén próximos a pensionarse. También sugirió establecer metas mínimas de ahorro dentro de la ley.

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El Centro Democrático incluyó propuestas sobre recuperación de cartera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), estímulos para la inversión privada y ajustes al Régimen Simple de Tributación. Las observaciones serán parte de la discusión que seguirá en el Congreso.