Tres décadas después, los fundadores de Ekhymosis regresan a los escenarios con una banda nueva y un concierto en Bogotá

El próximo 12 de noviembre, el Teatro Colsubsidio de Bogotá será el escenario de El Origen, el concierto con el que Xmosis El Origen —cuarteto formado por músicos históricos de Ekhymosis y el cantante Sebastián Yepes— regresa a los escenarios.

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El próximo 12 de noviembre, el Teatro Colsubsidio de Bogotá será el escenario de El Origen, el concierto con el que Xmosis El Origen —cuarteto formado por músicos históricos de Ekhymosis y el cantante Sebastián Yepes— regresa a los escenarios casi tres décadas después del cierre de la etapa más prolífica de la banda paisa.

Los fundadores de los clásicos de Ekhymosis, juntos de nuevo tras 28 años

Fernando “Toby” Tobón, guitarra líder y coros; Sebastián Yepes, exvocalista de Sanalejo, José Lopera en la batería y Andy Garcíabajo y coros.

La alineación que subirá al escenario reúne a Andy García en el bajo y coros, a José Lopera en la batería y a Fernando “Toby” Tobón en la guitarra líder y coros: los tres músicos que integraron el núcleo creativo de Ekhymosis entre 1992 y 1998, período en el que se grabaron los discos que definieron el sonido del rock colombiano. A ellos se suma Yepes, exvocalista de Sanalejo, quien asume la voz principal y la guitarra rítmica del proyecto.

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El cuarteto precisa que Xmosis El Origen no es una continuación de Ekhymosis ni un tributo, sino una banda con identidad propia. “Nacemos como una evolución auténtica y natural de Ekhymosis, una banda que marcó una época y definió el rock colombiano. Pero queremos dejar claro que no somos la misma banda, sino un proyecto nuevo, con identidad propia y libertad creativa”, señaló Yepes.

“La Tierra”, “Ciudad Pacífico” y otros clásicos, revisitados por sus propios creadores

El repertorio del concierto girará en torno a los temas que definieron a Ekhymosis en los álbumes Niño Gigante, Amor Bilingüe, Ciudad Pacífico y Unplugged, entre los que figuran canciones como “La Tierra”, “De Madrugada” y “Solo”.

El repertorio del concierto girará en torno a los temas que definieron a Ekhymosis en los álbumes Niño Gigante, Amor Bilingüe, Ciudad Pacífico y Unplugged, entre los que figuran canciones como “La Tierra”, “De Madrugada” y “Solo”. El proyecto no se circunscribe, sin embargo, a la recuperación de ese legado: Xmosis El Origen trabaja en material inédito que, según sus integrantes, mantiene el ADN sonoro de la etapa original con una perspectiva contemporánea.

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“No somos una continuación exacta, sino una banda nueva que lleva el ADN emocional y musical de nuestra historia, pero con una mirada fresca, libre y renovada”, afirmaron los músicos.

El nombre del proyecto lleva inscrita la historia de sus integrantes

Ekhymosis

La denominación condensa el propósito del cuarteto: representa la condición de miembros de la agrupación original preservando la raíz del nombre histórico como puente hacia sus orígenes; y “El Origen” alude a los músicos que forjaron los himnos más reconocidos del repertorio. La banda fue constituida formalmente el 14 de febrero de 2025 en Medellín, ciudad desde la que Ekhymosis contribuyó a construir la identidad del rock colombiano a nivel nacional.

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El Teatro Colsubsidio acoge un formato íntimo pensado para el reencuentro

El evento destaca nuevamente a la agrupación como referente del rock colombiano, una banda que logró crear canciones que trascendieron las fronteras para instalarse en la memoria musical del país.

El recinto, ubicado en la Calle 26 # 25-40 de Bogotá, reunirá a generaciones de oyentes que crecieron con la música de Ekhymosis y a nuevos públicos que se acercan por primera vez a ese repertorio. El formato del teatro permitirá una proximidad entre los músicos y el público que los escenarios masivos no suelen ofrecer.

El evento destaca nuevamente a la agrupación como referente del rock colombiano, una banda que logró crear canciones que trascendieron las fronteras para instalarse en la memoria musical del país. Xmosis El Origen prepara presentaciones en festivales y eventos de mayor escala como siguiente paso en su desarrollo artístico.

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