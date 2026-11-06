Colombia

Exdirector del hospital San Juan de Dios habló sobre el intento de vincular a Deicy Jiménez durante el gobierno de Gustavo Petro: “Todo pasaba por talento humano”

Pedro Pablo Tinjacá Ruiz señaló que el hospital no contaba con licencia de funcionamiento para abrir y habilitar sus servicios, por lo que aseguró que no hizo nombramientos para su operación

Exdirector del hospital San Juan de Dios habló sobre el intento de vinculación de Deicy Jiménez a la entidad de salud durante el gobierno Petro - crédito Colprensa/Suministrado infobae
Exdirector del hospital San Juan de Dios habló sobre el intento de vinculación de Deicy Jiménez a la entidad de salud durante el gobierno Petro - crédito Colprensa/Suministrado infobae
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En medio del escándalo de entrega de contratos a Deicy Jiménez por presuntamente mantener relaciones sexuales con el expresidente Gustavo Petro fue publicado un certificado del Hospital San Juan de Dios que confirma la recepción de la hoja de vida de la joven, de 26 años, el 27 de julio de 2026 para un cargo de auxiliar administrativo. El documento precisa que el trámite no pasó de la revisión de los requisitos y que no hubo nombramiento ni posesión.

La certificación, divulgada por La FM, señala que Talento Humano recibió la documentación de Jiménez para el empleo de auxiliar administrativo, código 4044, grado 13. Tras verificar los requisitos, la entidad no continuó con las fases siguientes del proceso de vinculación. El certificado descarta que hubiera sido nombrada o posesionada en el hospital.

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El centro de salud también confirmó que Jiménez no fue contratada tras la revisión de los requisitos para aspirar al cargo - crédito @darcyquinnr/X
El centro de salud también confirmó que Jiménez no fue contratada tras la revisión de los requisitos para aspirar al cargo - crédito @darcyquinnr/X

“Que, consultados los registros documentales de esta Subdirección, se constató que el 27 de julio de 2026 se recibió la hoja de vida y la documentación correspondiente de la señora DEICY ALEJANDRA JIMÉNEZ RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.[número oculto], con destino a una posible vinculación en provisionalidad en la entidad”, puntualiza el documento.

Y agrega: “(...) en consecuencia, no se avanzó a las etapas posteriores del trámite de vinculación, ni se materializó su nombramiento y posesión en un empleo de la entidad”.

La postulación llegó al hospital durante la gestión del cirujano Pedro Pablo Tinjacá Ruiz, quien, de acuerdo con el texto original, fue designado director por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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Tinjacá Ruiz afirmó que no recordaba el nombre de Jiménez mientras estuvo al frente de la entidad. “Cuando era director nunca escuché ese nombre. Todo pasaba por talento humano y ellos realizaban el proceso de vinculación”, dijo a El Tiempo.

Pedro Pablo Tinjacá Ruiz señaló que el hospital no contaba con licencia de funcionamiento para abrir y habilitar sus servicios, por lo que aseguró que no hizo nombramientos para su operación - crédito Ministerio de Salud
Pedro Pablo Tinjacá Ruiz señaló que el hospital no contaba con licencia de funcionamiento para abrir y habilitar sus servicios, por lo que aseguró que no hizo nombramientos para su operación - crédito Ministerio de Salud

El exdirector sostuvo además que el hospital no contaba con licencia de funcionamiento para abrir y habilitar sus servicios, por lo que aseguró que no hizo nombramientos para su operación. Según explicó, las vinculaciones que realizó correspondieron a personal encargado de preparar la habilitación y tramitar la licencia.

También indicó que el perfil del empleo al que aspiraba Jiménez podía ser ocupado por un profesional, técnico o bachiller con experiencia administrativa. El rango salarial de ese cargo, aseguró, estaba entre $2.000.000 y $3.000.000.

Por ahora, se evalúa si la hoja de vida de Jiménez llegó por recomendación de algún funcionario o si fue presentada directamente por ella.

Mientras las autoridades revisan el caso, el expresidente de la República Gustavo Petro negó haber utilizado contratos del Estado colombiano para obtener favores sexuales y rechazó los señalamientos sobre una presunta relación entre la contratación pública y sus vínculos personales con mujeres que trabajaron durante su Gobierno.

A la par, aseguró que enfrentará las acusaciones ante las autoridades judiciales y cuestionó que se divulgue material relacionado con la vida privada de las personas antes de que sea examinado dentro de un proceso.

“He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción”, escribió Petro.

Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso. - crédito @petrogustavo/X
Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso. - crédito @petrogustavo/X

En su defensa, insistió en que “nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.

Petro también se refirió al video divulgado por Jiménez y señaló que todavía no ha sido sometido a una evaluación pericial ni a una valoración judicial. Según indicó, no se ha establecido cuándo fue grabado, cuál es su procedencia ni qué muestra realmente.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, señaló.

El político de izquierda sostuvo que el contenido audiovisual no demuestra la existencia de irregularidades en la contratación estatal y aseguró que en las imágenes no aparece ningún contrato, pago o decisión de Gobierno.

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