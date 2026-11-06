Qué dice el contrato que Gustavo Petro habría gestionado para la ex trabajadora sexual Deicy Jiménez, según el chat con Angie Rodríguez: “Necesito que la mantengan”

En los chats que entregó Deicy Jiménez y en los que supuestamente habría hablado con el expresidente Gustavo Petro, se relacionó el nombre de una mujer que sería cercana al político de izquierda - crédito suministrada a Infobae Colombia - Presidencia

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La conversación que se atribuye al expresidente de la República Gustavo Petro y a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia Angie Rodríguez, en la que el exmandatario habría gestionado un contrato en favor de Deicy Jiménez, dejó en evidencia lo que habría sido la millonaria retribución del dirigente con recursos del Estado a la mujer, a cambio de favores sexuales.

Según el chat de la aplicación de mensajería instantánea Line, Petro le pidió a Rodríguez, al parecer, que mantuviera Jiménez vinculada al Ministerio del Interior, en una instrucción a la que adjuntó, según la evidencia, la hoja de vida de la extrabajadora sexual. Una conversación que iría en la misma línea de las denuncias de la mujer, que alegó entrega de OPS como compensación.

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Infobae Colombia pudo conocer que el contrato de prestación de servicios al que se hizo mención con esta cartera es el identificado con el número 947 de 2026, que suscrito el 23 de enero de 2026 y, tras el escándalo, fue terminado de forma unialteral el 20 de octubre; más de dos meses antes de la fecha de vencimiento inicialmente pactada, el 31 de diciembre de ese año.

Este sería el chat que, según se ha conocido, habría protagonizado el expresidente Gustavo Petro con la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Esta persona necesito que la mantengan allí en el contrato con MinInterior”, dice el mensaje atribuido al entonces mandatario, en el que se precisan errores de tipe en su versión original, según el chat conocido en medio de la denuncia de Jiménez sobre un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales. A lo que Rodríguez respondió: “Perfecto, señor Presidente”.

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El objeto contractual definido era el siguiente: “Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para el seguimiento de los proyectos financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fonsecon”.

Así se suscribió el contrato de Deicy Jiménez que Gustavo Petro habría gestionado con Angie Rodríguez

El trámite para formalizar la contratación se inició semanas después. El 19 de enero de 2026, la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana remitió a la Subdirección de Gestión Contractual los documentos requeridos para avanzar con la vinculación de Jiménez, según el memorando firmado por Tito Lorenzo Lovo, subdirector de Proyectos de esta dependencia.

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Este es el contrato que suscribió Contrato de Deicy Jiménez con el Ministerio del Interior y que habría sido gestionado directamente por el entonces presidente Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

El documento solicitó la elaboración de un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión a nombre de la contratista y adjuntó certificados de disponibilidad presupuestal, estudios previos, hoja de vida, certificaciones académicas y laborales, además de los antecedentes y soportes de afiliación al sistema de seguridad social, entre otros requisitos.

El contrato estaba previsto hasta el 31 de diciembre de 2026

El documento contractual estableció un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, condicionado al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar la vigencia fiscal de ese año. El valor total se fijó en $30.457.095, incluidos el IVA y los tributos aplicables y los pagos mensuales previstos eran de $2.648.443, según se pudo establecer.

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En el documento fechado, el Ministerio también dejó abierta la posibilidad de cubrir pasajes y gastos de viaje si la contratista debía desplazarse a otras regiones del país por razones vinculadas con sus tareas. El contrato aclaraba, a su vez, que se trataba de una prestación de servicios sin vínculo laboral ni reconocimiento de prestaciones sociales en favor de Jiménez.