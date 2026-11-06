Colombia

Por largas filas y congestión en Colsubsidio para la entrega de Medicamentos, Sanitas tomó importantes medidas: estos pacientes podrán reclamar su droga en Cruz Verde hasta finales de noviembre

La estrategia busca estabilizar los 29 puntos de atención en Bogotá, disminuir los tiempos de espera y resolver solicitudes pendientes desde la sustitución de Cruz Verde, tras una afluencia inusual durante los primeros tres días hábiles de implementado el nuevo operador

EPS Sanitas activó un plan de contingencia en Bogotá tras el cambio de gestor farmacéutico - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
EPS Sanitas activó un plan de contingencia en Bogotá tras el cambio de gestor farmacéutico - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
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EPS Sanitas anunció la activación de un plan de contingencia para enfrentar las filas tras el cambio de gestor farmacéutico en Bogotá: la operación registra un nivel de entrega del 84%, con 60.799 medicamentos dispensados desde que el nuevo operador asumió el servicio el primero de noviembre.

La medida busca estabilizar los 29 puntos de atención de Colsubsidio dispuestos en la capital, reducir los tiempos de espera y atender las solicitudes que quedaron pendientes con Cruz Verde, el gestor farmacéutico anterior. Durante los tres primeros días hábiles hubo una afluencia de afiliados que Sanitas calificó como “inusual y atípica”.

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Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud reforzó el seguimiento al plan durante una mesa de trabajo dirigida por el superintendente de salud ad hoc para EPS Sanitas, Luis Gabriel Fernández Franco. El organismo exigió a la aseguradora actualizar semanalmente las bases de datos de los usuarios que aún esperan medicamentos para vigilar la normalización gradual del servicio.

Órdenes vigentes y entregas a domicilio sin costo

Las órdenes médicas que venzan en noviembre conservarán vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026, para entregas en Cruz Verde - crédito EPS Sanitas
Las órdenes médicas que venzan en noviembre conservarán vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026, para entregas en Cruz Verde - crédito EPS Sanitas

Dentro de las medidas tomadas por la EPS está la de ampliar hasta el 30 de noviembre de 2026 el plazo para la entrega de medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) en las sedes de dispensación de Cruz Verde.

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Así mismo, los afiliados también podrán reclamar los medicamentos y tecnologías incluidos en el Plan de Beneficios en Salud con la sola presentación de la fórmula médica.

El servicio de entrega a domicilio sin costo estará disponible entre el tres y el 14 de noviembre. Los usuarios podrán tramitarlo a través de la plataforma del servicio farmacéutico de Colsubsidio, mientras que el personal de los puntos de atención orientará directamente estas solicitudes.

“Plan de choque para medicamentos pendientes del gestor anterior: ampliación de la vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 para todas las órdenes médicas que presenten fecha de vencimiento durante el mes en curso. Dispensación de tecnologías y medicamentos contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) presentando solo la fórmula médica. Servicio de entrega a domicilio sin costo para los afiliados entre el 3 y el 14 de noviembre a través del portal: https://www.medicamentoscolsubsidio.com.co/inicio”, dice en el comunicado emitido por EPS Sanitas.

Del mismo modo, la entidad anunció que adelantará jornadas continuas de distribución a domicilio para evacuar entregas pendientes. La capacidad logística aumentará de forma progresiva, de acuerdo con el plan anunciado por la entidad.

Los pacientes que requieran autorización recibirán por mensaje de texto el nuevo número para efectuar el trámite. Esa información también podrá consultarse en la Oficina Virtual y en la aplicación de Sanitas.

Cajas rápidas y atención extendida en las sedes

Colsubsidio asumió la entrega de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud para los afiliados de la EPS Sanitas el 1 de noviembre de 2026 en reemplazo de Cruz Verde - crédito Colsubsidio
Los dispensarios de Sanitas habilitarán cajas rápidas para fórmulas simples de uno a tres medicamentos - crédito Colsubsidio

Los dispensarios aplicarán un filtro antes de la entrega para clasificar las órdenes según su complejidad. Las fórmulas simples, de uno a tres medicamentos, tendrán cajas rápidas y atención prioritaria para disminuir el tiempo de espera en sala.

Las solicitudes con varias fórmulas o trámites adicionales serán derivadas según sus características. También funcionará una mesa de soporte especializada para resolver excepciones, inconsistencias en las fórmulas, direccionamientos, autorizaciones Mipres y faltantes sin que los usuarios deban permanecer en la fila regular.

“Disposición de personal en los puntos de atención para orientar y gestionar directamente solicitudes de entrega a domicilio sin costo. Aplicación de un filtro previo a la dispensación para clasificar y asignar turnos de acuerdo con la complejidad de la orden (diferenciando turnos rápidos de trámites con múltiples fórmulas). Habilitación de cajas rápidas para la atención prioritaria de fórmulas simples de uno a tres medicamentos, optimizando los tiempos de espera en sala”, añade la entidad en el documento.

Posteriormente, de dos requerimientos dirigidos a la EPS relacionados con el incumplimiento en la entrega de medicamentos, el órgano de Inspección decidió abrir averiguación preliminar - crédito Supersalud
Sanitas reforzará el personal y extenderá la dispensación hasta las 9:00 p. m. o 10:00 p. m. para atender órdenes pendientes - crédito Supersalud

Sanitas anunció un refuerzo del personal en las sedes y la continuación de la dispensación después del cierre de la atención al público. La operación podrá extenderse hasta las 9:00 p. m. o 10:00 p. m. para atender órdenes pendientes.

La Superintendencia Nacional de Salud verificará el cumplimiento de estas medidas y el restablecimiento de las entregas. La aseguradora no precisó cuántos usuarios continúan a la espera de sus medicamentos ni fijó una fecha para la normalización completa del servicio.

Los afiliados deben acudir al dispensario en la fecha exacta establecida en la fórmula médica y no antes, según la recomendación de la entidad, para evitar nuevas aglomeraciones. EPS Sanitas mantiene habilitada la línea 6013759000 y el asistente virtual Ana María, en el número 3202550525, para atender consultas de los usuarios.

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