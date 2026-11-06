Medellín abrió más de 500 subsidios de vivienda para familias y jóvenes: los apoyos superan los 30 millones de pesos

La Alcaldía, a través de Isvimed, reunió programas para compra, cuota inicial y mejoramientos habitacionales - crédito Isvimed

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La Alcaldía de Medellín abrió convocatorias que reúnen más de 500 apoyos para compra de vivienda y pago de cuota inicial, además de programas de mejoramiento habitacional. Los interesados en Jóvenes Propietarios pueden consultar condiciones e inscribirse hasta el 30 de noviembre de 2026.

La oferta está a cargo del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) e incluye 100 subsidios de $30 millones para jóvenes, 200 apoyos de hasta $15 millones para adquirir vivienda nueva y 238 incentivos de hasta $36 millones para completar la cuota inicial en el proyecto VIS Verde Agua, situado en Castilla. Los requisitos de Compra tu Casa, los mejoramientos y otros programas están disponibles en isvimed.gov.co.

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Jóvenes entre 18 y 28 años podrán recibir $ 30 millones

El programa Jóvenes Propietarios dispone de 100 subsidios de $30 millones para personas de 18 a 28 años que quieran comprar una vivienda nueva o usada. El beneficio busca respaldar el acceso a la primera propiedad mediante un aporte económico, formación en finanzas personales y acompañamiento durante el proceso.

Jóvenes de Medellín pueden postularse a 100 subsidios de $30 millones para comprar vivienda nueva o usada - crédito Alcaldía de Medellín

Para aplicar, los aspirantes deben:

Integrar un hogar con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes.

No ser propietarios de una vivienda en Colombia.

Demostrar residencia ininterrumpida en Medellín durante al menos seis años.

Contar con encuesta del Sisbén o con una constancia de solicitud de esta medición en la ciudad.

La convocatoria permite sumar los ingresos del grupo familiar para cumplir las condiciones financieras exigidas. El secretario de Juventud de Medellín, Ricardo Jaramillo, indicó que el subsidio puede combinarse con apoyos de las cajas de compensación familiar y de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo con las reglas de cada entidad.

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‘Compra tu Casa’ ofrece 200 apoyos para vivienda nueva

La línea ‘Compra tu Casa’ cuenta con 200 subsidios de hasta $15 millones destinados a hogares que adquirirán vivienda nueva. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026, al igual que la convocatoria de Jóvenes Propietarios.

Los hogares que aspiren a los subsidios distritales de vivienda deben cumplir condiciones comunes. El titular de la postulación debe ser mayor de edad; los ingresos familiares no pueden superar cuatro salarios mínimos; y ningún integrante puede tener vivienda en el país.

Las familias interesadas deben acreditar ingresos de hasta cuatro salarios mínimos y seis años de residencia en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Además, la familia no debe haber recibido anteriormente un subsidio de vivienda y debe acreditar el dinero necesario para completar el cierre financiero de la compra. Ese aporte puede estar compuesto por ahorro programado, cesantías pignoradas, recursos propios o un crédito hipotecario preaprobado, según la modalidad a la que se aplique.

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Verde Agua contempla 238 subsidios para la cuota inicial

La tercera alternativa corresponde al proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) Verde Agua, administrado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) en la comuna 5, Castilla. Allí se habilitaron 238 subsidios de hasta $36 millones para aportar al pago de la cuota inicial.

Las personas interesadas deberán revisar directamente las condiciones de acceso y la disponibilidad de unidades del proyecto. A diferencia de las convocatorias con fecha definida de Jóvenes Propietarios y Compra tu Casa, la información sobre Verde Agua dependerá de la oferta vigente del desarrollo habitacional.

La oferta de la Alcaldía de Medellín incluye más de 500 apoyos para adquisición, cuota inicial y mejoramiento de vivienda - crédito Alcaldía de Medellín

Documentos que deben preparar los hogares

Para postularse, los solicitantes deben reunir los soportes que acrediten su identidad, residencia, ingresos y capacidad financiera. El Isvimed solicita, entre otros, los siguientes documentos:

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Documentos de identidad de todos los integrantes del hogar:

Cédulas para mayores de edad y registros civiles de nacimiento para menores.

Certificación de crédito hipotecario preaprobado o documento equivalente, cuando corresponda.

Soportes de ahorro programado, cesantías pignoradas u otros aportes requeridos para la compra.

Certificado que demuestre al menos seis años de residencia en Medellín, entre 2020 y 2025, para el titular de la inscripción.

Certificaciones de ingresos vigentes de los integrantes del hogar que trabajen.

Certificado del Sisbén IV o constancia de haber solicitado la encuesta en Medellín para cada miembro del grupo familiar.

Los mejoramientos de vivienda tienen postulación continua

La oferta del Isvimed también incorpora mejoramientos de vivienda saludable con inscripciones permanentes para quienes cumplan los requisitos. Estos recursos permiten intervenir baños, cocinas, pisos y redes eléctricas e hidrosanitarias, con el objetivo de atender necesidades de habitabilidad dentro de los hogares.

Los programas de mejoramiento de vivienda permiten intervenir baños, cocinas, pisos y redes eléctricas e hidrosanitarias - crédito Alcaldía de Medellín

A esta programación se suman el semillero Vivienda, que brinda orientación sobre ahorro, finanzas familiares, créditos y subsidios, y las iniciativas de Reconocimiento de Edificaciones y Titulación de Bienes Fiscales. La información sobre estas alternativas y sus procesos de postulación puede consultarse en el portal del Isvimed.