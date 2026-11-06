Colombia

Por transmitir contenido sexual en horario familiar durante la administración de Hollman Morris, Rtvc deberá pagar millonaria multa

La CRC señaló que el aviso emitido antes de la película no entregó información clara, veraz y suficiente sobre las características de la obra

RTVC y una sanción económica por emitir contenido inapropiado en horario familiar - crédito
RTVC y una sanción económica por emitir contenido inapropiado en horario familiar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) confirmó una multa de $76.157.250 contra Rtvc por la emisión de la película Aquarius en horario familiar a través de Señal Colombia y por la advertencia previa que acompañó la transmisión.

El caso se remonta al 8 de febrero de 2025, cuando el canal emitió la producción a las 8:00 p. m. La CRC concluyó que la película incluía contenido de connotación sexual incompatible con la franja de especial protección para niños, niñas y adolescentes.

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La sanción, inicialmente impuesta en la Resolución 8232 del 27 de mayo de 2026, fue confirmada tras el recurso presentado por Rtvc. La entidad deberá pagar una multa equivalente a 53,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2025 y recibió una amonestación administrativa.

La advertencia previa no informó sobre el contenido sexual

La CRC señaló que el aviso emitido antes de la película no entregó información clara, veraz y suficiente sobre las características de la obra. Según el expediente, la advertencia indicó que no había escenas sexuales, pese a que la producción sí incluía ese tipo de contenido.

Rtvc denunció que la medida como un acto sin precedentes y advierte que pone en riesgo el derecho a la información - crédito Rtvc
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) confirmó una multa de $76.157.250 contra Rtvc por la emisión de la película Aquarius en horario familiar a través de Señal Colombia y por la advertencia previa que acompañó la transmisión - crédito Rtvc

La Comisión aclaró que la medida no cuestiona el valor artístico, cultural o narrativo de Aquarius. La decisión se concentró en la programación de la película y en el incumplimiento del deber de informar de manera adecuada a padres, madres y cuidadores.

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La actual administración de Rtvc sostuvo que los hechos corresponden a decisiones de la administración anterior. También anunció que cumplirá las decisiones en firme y reforzará los controles sobre clasificación, programación y advertencia de contenidos.

La entidad indicó que evaluará posibles acciones jurídicas, disciplinarias y fiscales para determinar responsabilidades, sin anticipar conclusiones que correspondan a las autoridades.

Abelardo de la Espriella denunció presuntas irregularidades en contratos de Rtvc durante el Gobierno Petro

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

El pesidente Abelardo de la Espriella denunció presuntas irregularidades en la contratación de RTVC durante el gobierno de Gustavo Petro. Según afirmó, la entidad suscribió 1.051 contratos por más de $100.000 millones en el último año, incluidos 87 acuerdos firmados entre el 6 y el 7 de agosto. “Es deber irrenunciable del Gobierno revisar con lupa cada uno de esos contratos”, sostuvo.

La revisión incluye más de $7.255 millones destinados a pauta, planes y contenidos digitales, así como un contrato de $11.924 millones para adquirir una unidad móvil de televisión.

De acuerdo con el presidente, el equipo no tendría una planta eléctrica indispensable, algunos componentes no cumplirían las especificaciones técnicas y existiría un posible sobrecosto superior a $2.000 millones. También mencionó presuntas inconsistencias en planillas de seguridad social utilizadas para autorizar pagos entre 2023 y 2026.

De la Espriella afirmó que no anticipará responsabilidades, porque esa tarea corresponde a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales, y pidió celeridad en las investigaciones. Además, anunció que los medios públicos volverán a llamarse RTVC y tendrán una nueva orientación.

Hollman Morris, exgerente de la entidad, rechazó las acusaciones sobre la unidad móvil y aseguró que fue utilizada en varias transmisiones oficiales. “Es falso, deshonesto, desleal plantear que la unidad móvil no funciona”, escribió. También cuestionó que la falta de una planta eléctrica sea presentada como una prueba de inoperatividad y advirtió sobre un posible perjuicio patrimonial si la actual administración terceriza la producción y deja deteriorar los equipos.

Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS)
Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS)

La sanción de la CRC y las denuncias sobre la contratación durante la administración anterior abrieron dos frentes para RTVC: el cumplimiento de las decisiones regulatorias y la revisión de posibles irregularidades administrativas. Mientras las autoridades competentes avanzan en las investigaciones correspondientes, la entidad anunció ajustes en sus controles internos y una nueva orientación para el sistema de medios públicos del país.

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