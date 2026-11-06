Colombia

Renunció el abogado de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez: “No se harán pronunciamientos”

Manuel Villanueva dijo que la decisión obedece a motivos personales y que informó a la exalta funcionaria, que ha denunciado abusos de poder, malos tratos y corrupción por parte del expresidente Gustavo Petro

Renunció Manuel Villanueva, el abogado de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Renunció Manuel Villanueva, el abogado de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El abogado Manuel Villanueva renunció a la representación de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (Dapre), Angie Rodríguez, que ha denunciado multitud de irregularidades durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.

Por medio de un comunicado, el togado señaló que el motivo de su decisión responde a motivos de carácter personal, mas no por alguna implicación relacionada con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

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“Informo a la opinión pública y a los medios de comunicación que he renunciado a la representación judicial de la Dra. ANGIE LIZETH RODRÍGUEZ FAJARDO. La decisión obedece exclusivamente a motivos personales. La renuncia fue comunicada previamente a la señora Rodríguez Fajardo y estará radicando esta decisión ante los jueces y delegados de la fiscalía competentes conforme a la ley”, puntualiza la misiva.

El togado señaló que Wilson Ruiz mantendrá su rol como defensor de Angie Rodríguez - crédito Suministrado
El togado señaló que Wilson Ruiz mantendrá su rol como defensor de Angie Rodríguez - crédito Suministrado

A renglón seguido indicó que “en cumplimiento del deber de reserva y del secreto profesional, no se harán pronunciamientos sobre el contenido del proceso ni sobre las razones particulares de esta decisión”.

El jurista también señaló a Infobae Colombia que el abogado Wilson Ruiz continuará representando a la exfuncionaria recientemente citada en el ente investigativo para declarar sobre los supuestos contratos irregulares a cambio de favores sexuales en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Cabe recordar que, previo a su dimisión en el litigio, Villanueva confirmó que la Fiscalía ordenó un examen con muestra de cabello dentro de una investigación por presuntos atentados contra Rodríguez. Según dijo, la prueba no se realizó en Colombia y su defendida viajó a un país europeo para practicársela.

“El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida”, sostuvo en entrevista con Noticias RCN. Agregó que el organismo solicitó formalmente el traslado de la prueba desde España, aunque no precisó la fecha del examen, el laboratorio que lo realizó ni las sustancias detectadas.

El abogado aseguró que Rodríguez está bajo custodia de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que el presidente Abelardo de la Espriella puso a su disposición un dispositivo de seguridad.

Revelan chat en el que Petro habría dado instrucciones para que se le entregara un contrato a Deicy Jiménez

Chat entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez
Este sería el chat que, según se ha conocido, habría protagonizado el expresidente Gustavo Petro con la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito suministrado a Infobae Colombia

Un chat atribuido al expresidente Gustavo Petro contendría una instrucción dirigida a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, para que Deicy Jiménez permaneciera vinculada a un contrato en el Ministerio del Interior. El intercambio surgió en medio de la denuncia de la joven , de 26 años, quien aseguró que recibió pedidos de favores sexuales a cambio de contratos.

La conversación fue divulgada por La FM, y tendría como interlocutores a Petro y Rodríguez. En el intercambio se menciona la posibilidad de mantener a Jiménez en un contrato del Ministerio del Interior.

El exmandatario habría enviado la hoja de vida de la denunciante mediante un archivo identificado como DeicyJimenez.pdf, con un peso de 197 KB. El mensaje atribuido a Petro dice: “Esta persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior (sic)”.

Rodríguez habría respondido: “Perfecto señor Presidente (sic)”. La conversación no precisa cuándo habría ocurrido el contacto ni las condiciones del eventual vínculo contractual.

Después de esa gestión, la directora de una entidad habría contactado a Jiménez para concretar el contrato. Durante ese proceso, Petro presuntamente le habría pedido a la mujer un encuentro íntimo y ella informó posteriormente que el acuerdo no sería firmado.

La emisora indicó que ese intercambio figura en otra conversación que aún no ha sido divulgada públicamente.

Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso. - crédito @petrogustavo/X
Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso. - crédito @petrogustavo/X

Mientras siguen saliendo a la luz fotos y documentos que demuestran el vínculo entre el líder político del Pacto Histórico y la extrabajadora sexual, Petro negó haber utilizado contratos del Estado colombiano para obtener favores sexuales y rechazó los señalamientos sobre una presunta relación entre la contratación pública y sus vínculos personales con mujeres que trabajaron durante su Gobierno.

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