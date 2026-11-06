Colombia

Lalis, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, pidió esclarecer las denuncias contra Gustavo Petro y evitar la revictimización de Deicy Jiménez: “Aquí no nos vamos a hacer responsables de lo que hagan los manes”

La representante Laura Beltrán afirmó que el proceso requiere garantías para Deicy Jiménez, respeto por el debido proceso y una discusión sin revictimización

Lalis pide esclarecer denuncias contra Petro y rechaza ataques a mujeres del Pacto Histórico - crédito @smilelalis/X

Guardar

La representante a la Cámara por Bogotá Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis y elegida por el Pacto Histórico, afirmó que mantendrá su postura en defensa de los derechos de las mujeres y pidió que avancen las investigaciones relacionadas con las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro.

En un video publicado en X, la congresista sostuvo que “el silencio no es una opción” frente a los señalamientos formulados por Deicy Jiménez, mujer que difundió una grabación de un encuentro íntimo con Petro y asegura que recibió contratos estatales a cambio de favores sexuales. El exmandatario niega haber usado la contratación pública con ese fin y ha pedido que el material sea evaluado por las autoridades.

PUBLICIDAD

Beltrán afirmó que los movimientos de mujeres no pertenecen a una colectividad política y señaló que la violencia de género es un problema estructural. “Las luchas de las mujeres no empezaron ayer y no le pertenecen a nadie más que a las mujeres, a ningún partido político”, manifestó.

Laura Beltrán, conocida como Lalis, debutó como representante a la Cámara con un vestido estampado, tenis blancos y accesorios artesanales inspirados en la figura de un jaguar - crédito @smilelalis/Instagram
Laura Beltrán, conocida como Lalis - crédito @smilelalis/Instagram

Lalis pidió determinar responsabilidades y proteger a la denunciante

La representante indicó que el caso debe esclarecerse sin revictimizar a Jiménez. “Frente a lo que está pasando con Petro, nos corresponde cuestionar, determinar responsabilidades y evitar la revictimización”, expresó.

También dijo que las mujeres del Pacto Histórico no deben responder por las actuaciones de dirigentes hombres. “Aquí no nos vamos a hacer responsables de lo que hagan los manes, porque tampoco es nuestra obligación”, afirmó.

PUBLICIDAD

La congresista aseguró que ha propuesto discusiones internas para cuestionar conductas machistas dentro de su colectividad y para definir mecanismos de cuidado. Añadió que el debate público no puede desconocer el debido proceso, el derecho a la defensa y la protección de quien presenta una denuncia.

“Una cosa es tener una relación y otra decir que se tenía por contratos. Eso lo debe determinar la justicia”, sostuvo Beltrán.

- crédito Lalis/Facebook
Lalis pidió determinar responsabilidades y proteger a Deicy Jiménez- crédito Lalis/Facebook

La congresista cuestionó que el caso desplace el debate sobre la reforma tributaria

En su pronunciamiento, Lalis afirmó que el caso no debe utilizarse para afectar a las mujeres que integran el Pacto Histórico ni para desviar la atención de otras discusiones nacionales, entre ellas la reforma tributaria que, según dijo, pretende impulsar el actual Gobierno.

Tampoco voy a permitir que algo tan delicado se instrumentalice y sirva como cortina de humo para las decisiones que está tomando el actual Gobierno”, señaló. “La tributaria no es un juego. Dejar a la gente sin comida no es un juego”.

La representante también denunció que sectores políticos han dirigido ataques contra mujeres de su bancada y han cuestionado la legitimidad de los espacios que ocupan. “Somos nosotras siempre las más golpeadas por las decisiones que toman los hombres”, expresó.

El video difundido por Jiménez, de cerca de un minuto, fue publicado como respaldo de sus acusaciones. Petro aseguró que el material no ha sido sometido a un peritaje ni valorado por un juez, y negó que demuestre la existencia de contratos, pagos o decisiones oficiales a cambio de relaciones sexuales.

Beltrán afirmó que los movimientos de mujeres no pertenecen a una colectividad política y señaló que la violencia de género es un problema estructural - crédito @smilelais/X
Beltrán afirmó que los movimientos de mujeres no pertenecen a una colectividad política y señaló que la violencia de género es un problema estructural - crédito @smilelais/X

Ella es Lalis

Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, es representante a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico para el periodo 2026-2030.

Se ha identificado públicamente como feminista y congresista de izquierda. En sus intervenciones ha abordado asuntos relacionados con los derechos de las mujeres, la violencia de género y debates legislativos impulsados o discutidos en el Congreso colombiano.

En noviembre de 2026, Lalis pidió que la justicia esclarezca las denuncias formuladas por Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro. También rechazó que se responsabilice a las mujeres del Pacto Histórico por conductas atribuidas a dirigentes hombres y cuestionó que el caso desplace otros debates políticos, como la reforma tributaria.

También ha cuestionado el trámite de la Ley de Sometimiento en el Congreso, al afirmar que la oposición no tuvo garantías suficientes durante la discusión.

Temas Relacionados

LalisGustavo PetroDeicy JímenezPacto HistóricoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Accidente de bus en la vía a Las Palmas en Medellín dejó más de 10 pasajeros heridos: un motociclista también resulto con graves lesiones

El vehículo intermunicipal transportaba a 19 pasajeros cuando cruzó el separador a la altura de La Colegiatura

Accidente de bus en la vía a Las Palmas en Medellín dejó más de 10 pasajeros heridos: un motociclista también resulto con graves lesiones

Empresaria colombiana que había sido aceptada en la alta sociedad de Miami tendrá que responder por una presunta estafa por casi medio millón de dólares: Fiscalía reabrió el caso

El origen de este pleito judicial tiene que ver con una propuesta comercial relacionada con la redistribución mayorista de 434.000 prendas de Zara, Stradivarius y Massimo Dutti, marcas del grupo Inditex

Empresaria colombiana que había sido aceptada en la alta sociedad de Miami tendrá que responder por una presunta estafa por casi medio millón de dólares: Fiscalía reabrió el caso

Activista encaró al senador Miguel Ángel Barreto, que asiste al Congreso con brazalete del Inpec por el escándalo de las Marionetas 2.0: “Me parece el colmo”

Durante el fuerte intercambio a la salida del Capitolio, el congresista tolimense defendió su permanencia en el Senado, aseguró que cumple las condiciones fijadas por la justicia y reiteró que es inocente en el caso que se le sindica

Activista encaró al senador Miguel Ángel Barreto, que asiste al Congreso con brazalete del Inpec por el escándalo de las Marionetas 2.0: “Me parece el colmo”

Renunció el abogado de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez: “No se harán pronunciamientos”

Manuel Villanueva dijo que la decisión obedece a motivos personales y que informó a la exalta funcionaria, que ha denunciado abusos de poder, malos tratos y corrupción por parte del expresidente Gustavo Petro

Renunció el abogado de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez: “No se harán pronunciamientos”

Maluma anunció su gira mundial ‘Loco x volver’: Colombia, Argentina, Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, entre los primeros países confirmados

El cantante compartió un video junto a su familia para anunciar su regreso a los escenarios internacionales, con una gira que incluirá fechas en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y África

Maluma anunció su gira mundial ‘Loco x volver’: Colombia, Argentina, Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, entre los primeros países confirmados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Maluma anunció su gira mundial ‘Loco x volver’: Colombia, Argentina, Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, entre los primeros países confirmados

Maluma anunció su gira mundial ‘Loco x volver’: Colombia, Argentina, Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, entre los primeros países confirmados

Exmanager de Silvestre Dangond afirmó que le deben dinero tras su salida del equipo del cantante vallenato tras trabajar a su lado 20 años: “Eso está documentado”

Shakira fue vista junto a su padre en Barranquilla: William Mebarak estaría padeciendo quebrantos de salud

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

Deportes

Revelada la convocatoria de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la lista de jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para los partidos ante Chile

Revelada la convocatoria de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la lista de jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para los partidos ante Chile

Polémica por jueza de línea que anuló de forma incorrecta gol de Real Cartagena y ahora fue designada para otro partido del Torneo BetPlay: así fue la cuestionada jugada

Jhon Arias marcó doblete con Palmeiras en la goleada ante Remo y así lo calificaron en Brasil: “Uno de sus mejores días”

El colombiano Camilo Durán anotó doblete con el Celtic en la Europa League: así lo calificó la prensa en Escocia

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”