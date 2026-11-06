Lalis, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, pidió esclarecer las denuncias contra Gustavo Petro y evitar la revictimización de Deicy Jiménez: “Aquí no nos vamos a hacer responsables de lo que hagan los manes”

Lalis pide esclarecer denuncias contra Petro y rechaza ataques a mujeres del Pacto Histórico - crédito @smilelalis/X

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La representante a la Cámara por Bogotá Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis y elegida por el Pacto Histórico, afirmó que mantendrá su postura en defensa de los derechos de las mujeres y pidió que avancen las investigaciones relacionadas con las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro.

En un video publicado en X, la congresista sostuvo que “el silencio no es una opción” frente a los señalamientos formulados por Deicy Jiménez, mujer que difundió una grabación de un encuentro íntimo con Petro y asegura que recibió contratos estatales a cambio de favores sexuales. El exmandatario niega haber usado la contratación pública con ese fin y ha pedido que el material sea evaluado por las autoridades.

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Beltrán afirmó que los movimientos de mujeres no pertenecen a una colectividad política y señaló que la violencia de género es un problema estructural. “Las luchas de las mujeres no empezaron ayer y no le pertenecen a nadie más que a las mujeres, a ningún partido político”, manifestó.

Laura Beltrán, conocida como Lalis - crédito @smilelalis/Instagram

Lalis pidió determinar responsabilidades y proteger a la denunciante

La representante indicó que el caso debe esclarecerse sin revictimizar a Jiménez. “Frente a lo que está pasando con Petro, nos corresponde cuestionar, determinar responsabilidades y evitar la revictimización”, expresó.

También dijo que las mujeres del Pacto Histórico no deben responder por las actuaciones de dirigentes hombres. “Aquí no nos vamos a hacer responsables de lo que hagan los manes, porque tampoco es nuestra obligación”, afirmó.

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La congresista aseguró que ha propuesto discusiones internas para cuestionar conductas machistas dentro de su colectividad y para definir mecanismos de cuidado. Añadió que el debate público no puede desconocer el debido proceso, el derecho a la defensa y la protección de quien presenta una denuncia.

“Una cosa es tener una relación y otra decir que se tenía por contratos. Eso lo debe determinar la justicia”, sostuvo Beltrán.

Lalis pidió determinar responsabilidades y proteger a Deicy Jiménez- crédito Lalis/Facebook

La congresista cuestionó que el caso desplace el debate sobre la reforma tributaria

En su pronunciamiento, Lalis afirmó que el caso no debe utilizarse para afectar a las mujeres que integran el Pacto Histórico ni para desviar la atención de otras discusiones nacionales, entre ellas la reforma tributaria que, según dijo, pretende impulsar el actual Gobierno.

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“Tampoco voy a permitir que algo tan delicado se instrumentalice y sirva como cortina de humo para las decisiones que está tomando el actual Gobierno”, señaló. “La tributaria no es un juego. Dejar a la gente sin comida no es un juego”.

La representante también denunció que sectores políticos han dirigido ataques contra mujeres de su bancada y han cuestionado la legitimidad de los espacios que ocupan. “Somos nosotras siempre las más golpeadas por las decisiones que toman los hombres”, expresó.

El video difundido por Jiménez, de cerca de un minuto, fue publicado como respaldo de sus acusaciones. Petro aseguró que el material no ha sido sometido a un peritaje ni valorado por un juez, y negó que demuestre la existencia de contratos, pagos o decisiones oficiales a cambio de relaciones sexuales.

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Beltrán afirmó que los movimientos de mujeres no pertenecen a una colectividad política y señaló que la violencia de género es un problema estructural - crédito @smilelais/X

Ella es Lalis

Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, es representante a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico para el periodo 2026-2030.

Se ha identificado públicamente como feminista y congresista de izquierda. En sus intervenciones ha abordado asuntos relacionados con los derechos de las mujeres, la violencia de género y debates legislativos impulsados o discutidos en el Congreso colombiano.

En noviembre de 2026, Lalis pidió que la justicia esclarezca las denuncias formuladas por Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro. También rechazó que se responsabilice a las mujeres del Pacto Histórico por conductas atribuidas a dirigentes hombres y cuestionó que el caso desplace otros debates políticos, como la reforma tributaria.

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También ha cuestionado el trámite de la Ley de Sometimiento en el Congreso, al afirmar que la oposición no tuvo garantías suficientes durante la discusión.