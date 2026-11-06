Polémica por jueza de línea que anuló de forma incorrecta gol de Real Cartagena y ahora fue designada para otro partido del Torneo BetPlay: así fue la cuestionada jugada

La polémica estuvo en torno al gol anulado de la anotación que anuló Mayra Sánchez del colegio de árbitros de Valle del Cauca-crédito @WinSportsTV/X

Guardar

La definición del Torneo BetPlay, segunda división del fútbol colombiano, sigue ardiendo de cara a lo que será el cierre del 2026.

En el grupo B, Deportes Quindío y Real Cartagena son los grandes favoritos a disputar la final semestral, pero en medio de la disputa de estos dos equipos y que ya jugaron el 3 de noviembre de 2026, dejando una victoria para el cuadro de Armenia por 2-3 en condición de visitante en el Jaime Morón, se presentó una fuerte polémica por el gol anulado al Real Cartagena que la jueza de línea Mayra Sánchez otorgó por fuera de lugar.

PUBLICIDAD

El analista dio a conocer el detalle de la designación de Mayra Sánchez en otro juego del Torneo BetPlay, tras su error en el Jaime Morón de Cartagena-crédito @Borda_analista/X

Pese a la confirmación del VAR del gol anulado al minuto 27, liderado por Nicolás Rodríguez de Bogotá, la acción dejó mucha molestia en el equipo dirigido por Álvaro Hernández, los hinchas del cuadro “Heroico” y el hecho no pasó desapercibido por los analistas arbitrales.

A raíz de esta situación, el 5 de noviembre de 2026, el analista José Borda criticó la designación arbitral de Mayra Sánchez como asistente del VAR para el juego entre Tigres y Deportes Quindío que se disputará el 7 de noviembre de 2026 en el estadio Olaya Herrera de Bogotá, a las 2:00 p. m. (hora de Colombia):

PUBLICIDAD

“BURLA AL REAL CARTAGENA Es increíble lo que hace Avendaño y sus amigos con las designaciones en la B, Mayra Sánchez “le anuló un gol legal” a Real Cartagena vs Quindío y de premio en la fecha 3 de los cuadrangulares la REPITEN con el Quindío. Es la AVAR en el juego contra TIGRES", dijo.

A continuación, estas son las designaciones arbitrales en las cuales aparece Mayra Sánchez:

La jueza de línea fue designada en esta ocasión en el VAR-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Tigres vs. Deportes Quindío

Árbitro: Bryan Salazar (Caldas)

Asistente número 1: Juan Camilo García (Antioquia)

Asistente número 2: Brayan Roberto (Boyacá)

Cuarto árbitro: Iris Alarcón (Bogotá)

VAR: Fernando Trujillo (Valle)

AVAR: Mayra Sánchez (Valle)

La arbitra que anuló un gol legítimo de Real Cartagena, estará presente en otro duelo del Deportes Quindío-crédito Dimayor

Real Cartagena vs. Deportes Quindío

Árbitro: Javier Villa (Antioquia)

Asistente número 1: Mayra Sánchez (Valle)

Asistente número 2: Miguel Ariza (Santander)

Cuarto árbitro: Calixto Peña (Bolívar)

VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá)

AVAR: Ferney Ossa (Antioqua)