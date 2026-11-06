Revelada la convocatoria de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la lista de jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para los partidos ante Chile

Kevin Viveros es uno de los grandes ausentes de la fecha FIFA para Colombia con respecto a la última lista de octubre en los juegos ante México, Paraguay y Perú-crédito Ángel Colmenares/EFE

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El 6 de noviembre de 2026, la selección Colombia dio a conocer a los 26 jugadores que estarán en la última doble fecha FIFA de partidos ante Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el estadio Nacional de Santiago.

Dentro de las principales ausencias está la del portero de Boca Juniors Álvaro Montero, que jugará la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y en su reemplazó llamo a Devis Vásquez, portero de la AS Roma de Italia y que fue titular en la derrota por 3-2 ante Manchester United, el 3 de noviembre de 2026.

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Convocados de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026-crédito FCF

Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador) Camilo Vargas – Club Atlas (México) Devis Vásquez – AS Roma (Italia) Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia) Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia) Daniel Arcila – Club León (México) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia) Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina) Jhon Arias – Palmeiras (Brasil) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia) Juan Cabal – Juventus FC (Italia) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia) Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia) Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra) Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra) Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España) Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal) Matías Orozco – C.D. Castellón (España) Óscar Perea – Club América (México) Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia) Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia) Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)

Las principales novedades de la convocatoria de la selección Colombia

Camilo Mena

El futbolista de la Concordia (Antioquia) es una de las principales novedades de la lisra de Néstor Lorenzo-crédito @Korona_Kielce/X

El delantero Camilo Mena, del Korona Kielce de Polonia, es una de las principales novedades de la lista de Néstor Lorenzo.

El futbolista que tuvo un paso por el Tigres FC de Bogotá y el Deportivo Pereira en el fútbol colombiano, durante la temporada 2026-2027, lleva un total de 14 partidos en 1.059 minutos, de los cuales ya marcó en cuatro ocasiones y asistió en cinco oportunidades.

Es importante recordar que, Camilo Mena fue transferido del Lechia Gdansk de la I Liga, al Korona Kielce en el comienzo de la temporada 2026-2027.

A continuación, estos son los detalles de sus goles en el fútbol de Polonia:

19 de septiembre de 2026 - Ekstraklasa de Polonia: 70 minutos y gol en el Korona Kielce 3-2 Raków

18 de octubre de 2026 - Ekstraklasa de Polonia: 90 minutos y gol en el Lech Poznan 6-1 Korona Kielce

24 de octubre de 2026 - Ekstraklasa de Polonia: 83 minutos y gol en el Korona Kielce 1-0 GKS Katowice

29 de agosto de 2026 - Betclic 1 Liga: 90 minutos y gol en el Polonia 2-4 Lechia Gdansk

Juan Arizala

Juan David Arizala es futbolista del Udinese de la Serie A de Italia-crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Por su parte, el defensor Juan David Arizala hace parte de la nueva convocatoria con la selección Colombia.

Canterano del Independiente Medellín y con proceso en la selección Colombia Sub-20 y con experiencia en el Mundial que se jugó en Chile 2025, el defensor de 21 años es otra de las apuestas de la “Tricolor” de Néstor Lorenzo en esta nueva fecha FIFA.

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Tras recuperarse de una lesión del músculo flexor de la pierna (son aquellos que permiten doblar o flexionar una articulación (acercar dos segmentos de un miembro). En el cuerpo humano, el grupo más conocido se encuentra en el compartimento anterior del antebrazo y en la mano, aunque también existen en otras zonas como la pierna), Arizala lleva siete partidos en 190 minutos con el Udinese de la Serie A de Italia.

Los detalles de los partidos que jugó en el fútbol europeo:

29 de agosto de 2026 - Serie A de Italia: 5 minutos en el Monza 2-3 Udinese

12 de octubre de 2026 - Serie A de Italia: 9 minutos en el Torino 2-1 Udinese

18 de octubre de 2026 - Serie A de Italia: 45 minutos en el Udinese 0-3 Lecce

25 de octubre de 2026 - Serie A de Italia: 26 minutos en el Udinese 0-2 AC Milán

31 de octubre de 2026 - Serie A de Italia: 8 minutos en el Udinese 2-5 AS Roma

Devis Vásquez

Devis Vásquez fue titular en la derrota de la AS Roma ante Manchester United-crédito imágenes en acción Jason Cairnduff/REUTERS

Devis Vásquez fue titular con la Roma en la derrota por 3-2 ante el Manchester United el 3 de noviembre de 2026, en su estreno en la Champions League, una oportunidad que recibió tras las bajas que afectaron al arco del equipo italiano.

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El conjunto inglés remontó una desventaja de 0-2 durante el segundo tiempo en Old Trafford. El colombiano le atajó un penalti al portugués Bruno Fernandes, pero el lanzamiento se repitió después de que el VAR detectara invasión de campo y el Manchester United convirtió en la segunda ejecución.

La actuación del arquero barranquillero quedó marcada por la intervención que pudo sostener la ventaja italiana y por el tercer tanto local, que impactó en su poste. Matheus Cunha encabezó la reacción de los llamados Diablos Rojos.

Vásquez había jugado por última vez un partido de la Serie A el 25 de mayo de 2025, en el encuentro entre Empoli y Verona que confirmó el descenso del conjunto toscano

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Con paso en equipos como La Equidad (hoy Internacional de Bogotá, Patriotas de Boyacá y Llaneros FC), Vásquez tiene un amplio recorrido internacional en el Viejo Continente al pasar por equipos como el Besiktas de Turquía, Sheffield Wednesday de Inglaterra, las canteras del AC Milán de Italia, Ascoli, Empoli, y el Club Guaraní de Paraguay.

3 de noviembre de 2026 - UEFA Champions League: 90 minutos en el Manchester United (Inglaterra) 3-2 AS Roma (Italia)