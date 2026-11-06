Colombia

Por qué quedará en libertad alias Tom, uno de los máximos líderes de ‘la Oficina’ que han comparado con Pablo Escobar, exnegociador de Paz del Gobierno Petro

Juan Carlos Mesa Vallejo, condenado a 13 años por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas

Alias 'Tom'
Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, inició en el mundo delictivo en 1988 - crédito Policía Nacional
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Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias Tom o Carlos Chata, obtendrá la libertad condicional tras cumplir el 93,7% de la condena de 13 años que recibió por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. La medida dispone un periodo de prueba de 10 meses y dos días.

Fuentes judiciales indicaron a El Colombiano que la orden llegó el 5 de noviembre de 2026 a la cárcel La Picota, en Bogotá, donde Mesa Vallejo permanece recluido desde el 10 de agosto de este año. El auto interlocutorio 2411 ordena al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tramitar la excarcelación entre el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre de 2026.

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Cabe recordar que Mesa Vallejo fue capturado en 2017 en El Peñol, Antioquia. Según el medio, ejerció como líder de la banda Los Chatas y tuvo un lugar en la estructura conocida como la Oficina, una confederación ilegal que agrupa bandas del Valle de Aburrá.

La condena habilitó una libertad vigilada durante 10 meses

Juan Carlos Mesa Vallejo, condenado a 13 años por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas - crédito Polícia Nacional
Juan Carlos Mesa Vallejo, condenado a 13 años por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas - crédito Polícia Nacional

La decisión no extingue de inmediato la condena. El beneficio queda sujeto a un periodo de libertad condicional de 10 meses y dos días, debido al tiempo de pena que cumplió Mesa Vallejo.

De acuerdo con la información judicial conocida por el diario, el líder de “Los Chatas” estaba vinculado a actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios por encargo, urbanización ilegal, corrupción de servidores públicos, minería ilegal y lavado de activos. También había sido uno de los hombres buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que llegó a ofrecer USD 2.000.000 por información que permitiera su captura.

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Mesa Vallejo participó en la mesa de diálogo con bandas del Valle de Aburrá

Entre las condiciones impuestas, los líderes criminales no pueden portar armas ni usar prendas militares mientras dure la suspensión de las capturas - crédito Presidencia
Mesa Vallejo actuó como uno de los voceros de las estructuras criminales del Valle de Aburrá en los diálogos de la política de Paz Total - crédito Presidencia

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, Mesa Vallejo actuó como uno de los voceros de las estructuras criminales del Valle de Aburrá en los diálogos de la política de Paz Total. Las conversaciones se desarrollaron en la cárcel de Itagüí, Antioquia.

Su presencia en la mesa se explicó por el liderazgo que, según El Colombiano, mantenía sobre el grupo Los Chatas, con operaciones en Bello, Medellín, Caldas, Itagüí, el norte del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. El 21 de junio de 2025 también asistió al acto realizado en La Alpujarra, donde Petro y miembros de su gabinete compartieron escenario con representantes de esas organizaciones.

Frente a esto, el concejal de Medellín Andrés Tobon señaló en sus redes sociales que por el prontuario criminal de “Tom” no se le deberia permitir su salida de la cárcel.

Andrés Tobón, concejal de Medellín y quien fuera el secretario de Seguridad de la ciudad en el momento en que ‘Tom’ fue detenido en 2018, habló sobre esta noticia - crédito @tobonvillada/X
Andrés Tobón, concejal de Medellín y quien fuera el secretario de Seguridad de la ciudad en el momento en que ‘Tom’ fue detenido en 2018, habló sobre esta noticia - crédito @tobonvillada/X

“Su estructura principal es una de las más fuertes y sanguinarias del norte del Valle de Aburrá, presente en gran parte del territorio nacional, incluida Bogotá. Cayó en 2018, en el Peñol. Portaba arma de fuego, decorada con metales preciosos, mientras celebraba su cumpleaños acompañado de alias Popeye y otros amigotes criminales. Fue condenado a 13 años (nada), pero sale mañana o el sábado. Una burla contra sus víctimas, pasadas y actuales (sic)”, escribió en su cuenta de X.

A renglón seguido dijo: “Para los cabecillas, ni perdón ni olvido. Estorban. No merecen nada”.

Iván Darío Suárez también recibió libertad condicional

La cárcel La Paz de Itagüí albergaba reconocidos cabecillas vinculados a estructuras criminales, bajo un contexto clave de diálogos de paz - crédito Colprensa
La cárcel La Paz de Itagüí albergaba reconocidos cabecillas vinculados a estructuras criminales, bajo un contexto clave de diálogos de paz - crédito Colprensa

Otro de los participantes de los diálogos, Iván Darío Suárez Muñoz, conocido como “Iván el Barbado” o “Barbas”, salió de La Picota el 30 de octubre con libertad condicional por seis meses. Debió constituir una caución prendaria equivalente a dos salarios mínimos legales.

Suárez cumplía una pena de 11 años y seis meses por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas. Había permanecido privado de la libertad durante siete años y siete meses.

Fuentes judiciales señalaron al medio que Suárez fue aliado financiero y en actividades de narcotráfico de Mesa Vallejo, con influencia en el sector de Barrio Antioquia, en el suroccidente de Medellín. Al igual que “Tom”, intervino como negociador en la mesa de paz total, que dejó de operar al concluir el mandato de Petro.

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