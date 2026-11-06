Henry Cifuentes, exintegrante de Los Chatas, acusó a la viceministra de Defensa Claudia Carrasquilla de querer silenciarlo: “Para que yo no siguiera denunciando”

Henry Cifuentes, exintegrante de Los Chatas, acusó a la viceministra de Defensa Claudia Carrasquilla de buscar apoyo de cabecillas criminales para silenciar sus denuncias - crédito Camila Díaz/Colprensa

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Henry Cifuentes, exintegrante de Los Chatas y antiguo testigo de la Fiscalía en Medellín, acusó a la viceministra de Defensa Claudia Carrasquilla de buscar a cabecillas criminales para silenciarlo, tras denunciar que ella y otros funcionarios le habrían indicado qué declarar en procesos judiciales. Cifuentes, que vive fuera de Colombia desde hace casi cuatro años, afirmó a Caracol Radio que ha recibido amenazas por esas revelaciones.

La viceministra enfrenta además un proceso por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, derivado de acusaciones sobre unas declaraciones juradas tomadas a un patrullero en la cárcel de Valledupar. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema la imputó el 5 de diciembre de 2024 y la acusó el 20 de mayo de 2025; el caso irá a juicio tras varios aplazamientos solicitados por su defensa.

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Carrasquilla no quiso responder a los nuevos señalamientos. En ocasiones anteriores había calificado de mentiroso a Cifuentes, atribuyó sus denuncias a motivaciones políticas y ha sostenido que es inocente en el proceso que cursa en su contra.

Cifuentes aseguró que conoció a Carrasquilla cuando era menor de edad y ella se desempeñaba como fiscal 27 especializada en Medellín. Según su relato, fue utilizado como “un testigo falso” para incriminar a personas que ya eran investigadas por su presunta pertenencia a estructuras del Valle de Aburrá, entre ellas Los Chatas, La Oficina de Envigado, Pacelli y El Mesa.

Las presuntas reuniones, reveladas por Henry Cifuentes se realizaban en el séptimo piso del Palacio de Justicia de La Alpujarra, donde funcionaban oficinas de la Unidad contra el Crimen Organizado. - crédito Gobernación de Antioquia

Las reuniones, afirmó, se realizaban en el séptimo piso del Palacio de Justicia de La Alpujarra, donde funcionaban oficinas de la Unidad contra el Crimen Organizado. Allí, sostuvo, fiscales y miembros de la Policía le daban instrucciones sobre los testimonios que debía rendir, a cambio de dinero y protección.

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“Yo tenía como inmunidad total para yo delinquir bajo el permiso de la Fiscalía y de la Alcaldía de Medellín”, dijo Cifuentes. También señaló que, durante ese período, cometió delitos graves junto a integrantes de la Policía, incluidas torturas, y que ha pedido ser investigado sin que, según afirmó, se hayan abierto procesos en su contra.

Uno de los casos mencionados por Cifuentes involucra a alias Vallejo, condenado en un juicio en el que él participó como testigo. “Fue un testimonio mentiroso e inducido por la señora Claudia Carrasquilla”, aseguró sobre esa declaración.

El exintegrante de Los Chatas calculó que declaró contra 17 cabecillas criminales y cerca de un centenar de integrantes de primer y segundo nivel. Entre las personas a las que aludió figuran alias Tom, Vallejo, Pocho, Titi, Tombolín y Barriga.

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Cifuentes también afirmó que recibía $2 millones cada 15 días bajo la figura de “sostenimiento de fuente humana”. Según su versión, prestaba su cédula o registro de fuente para que se cobraran recompensas por capturas realizadas sin su participación.

“La Policía lo localizaba sin necesidad de ninguna fuente humana, pero para cobrar esas recompensas necesitan una fuente humana y me prestaban a mí”, explicó. Dijo contar con documentos reservados sobre esos pagos y señaló a los fiscales Daniel Alexander Tapias Ocampo y Andrés Mauricio Cabrera, además de Carrasquilla, como presuntos beneficiarios de los recursos.

Amenazas, denuncias en Francia y la mención a Medellín

Claudia Carrasquilla enfrenta un juicio por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por declaraciones tomadas a un patrullero en Valledupar - crédito @claudiacarrasq/Facebook

Cifuentes relató que salió de Colombia hace aproximadamente cuatro años y que desde entonces ha sido objeto de amenazas telefónicas y presiones contra Alex Morales, la persona que, según dijo, lo ayudó a abandonar el país. “Muy probablemente voy a ser asesinado en cualquier momento”, manifestó al referirse al riesgo que atribuye a sus denuncias.

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El 21 de agosto, sostuvo, se reunió con agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, en Lyon, Francia. Allí afirmó haber entregado información sobre recursos aportados por Estados Unidos para la lucha contra el crimen organizado que, según su acusación, habrían sido desviados.

“Estos dineros se están perdiendo, se están robando”, afirmó Cifuentes, quien responsabilizó directamente a Carrasquilla por una parte de esos supuestos recursos. La declaración no contiene una respuesta de la funcionaria sobre ese señalamiento específico.

El antiguo testigo aseguró que el proceso de denuncias contra la viceministra comenzó en 2020 y que otras personas que habrían cuestionado esas prácticas fueron amenazadas, asesinadas o desaparecidas. También mencionó que un magistrado que compulsó copias para investigar a Carrasquilla el 25 de septiembre de 2025 fue retirado posteriormente de su cargo y sufrió un atentado, según su relato.

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Sobre las presuntas amenazas actuales, Cifuentes señaló a Carrasquilla y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Además, afirmó que entregó pruebas que llevaron a la captura y condena de Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín.

Cifuentes dijo que, durante la administración en la que Villegas ocupaba ese cargo, recibió hospedaje y viáticos de la Alcaldía de Medellín mientras rendía declaraciones contra integrantes de organizaciones criminales. Su jefe directo en Los Chatas, añadió, era alias Reflujo, quien se encuentra capturado en Colombia.

La acusación más grave se centra en una supuesta búsqueda de apoyo criminal para detener sus denuncias. Cifuentes afirmó que alias Douglas, a quien describió como el “jefe máximo” de una estructura criminal, dijo en Radio Nacional que Carrasquilla lo había contactado “para que me callaran”.

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También sostuvo que alias Carlos Pesebre puede confirmar esa versión. “Claudia Carrasquilla anda buscando el crimen organizado para que yo no siga denunciando”, declaró.

El expediente judicial contra la viceministra

La viceministra Claudia Carrasquilla ha negado las acusaciones de Cifuentes, a quien calificó de mentiroso, y sostiene su inocencia en el proceso penal - crédito redes sociales

El proceso penal contra Carrasquilla nació de la denuncia de William Fernando Molina, un patrullero capturado en 2014. Molina asegura que la entonces fiscal firmó declaraciones juradas que él rindió en la cárcel de Valledupar sin haber estado presente durante las diligencias.

En 2024, Carrasquilla difundió un video en el que otro testigo, Juan Camilo Posada, acusaba a Cifuentes y a su abogado de presionarlo. Posteriormente, en un video publicado por el abogado de Cifuentes, Posada afirmó que fueron dos fiscales quienes lo presionaron para hacer esa acusación.

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La viceministra fue acusada por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El expediente, luego de los aplazamientos solicitados por su defensa, está previsto para juicio oral.