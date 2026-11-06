Crisis del Ueno Bank en Paraguay benefició al empresario colombiano Jaime Gilinski: provocó una “avalancha” de solicitudes de apertura de cuentas en el Banco GNB

La entidad, controlada por el grupo de Jaime Gilinski, atribuyó las demoras del servicio al elevado tráfico de usuarios que buscaban vincularse tras la intervención de Ueno Bank en Paraguay - crédito GNB Bank

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Banco GNB Paraguay, controlado por el grupo de Jaime Gilinski, registró una alta demanda de aperturas de cuentas digitales tras la intervención de Ueno Bank, un flujo que provocó intermitencias y demoras en su aplicación mientras avanza la devolución de depósitos a los ahorristas afectados en Paraguay.

El Banco Central del Paraguay (BCP) liberó USD 30 millones en una primera etapa para iniciar los desembolsos del Fondo de Garantía de Depósitos. Los pagos se acreditan en cuentas de otras entidades financieras o requieren la apertura de una cuenta nueva para quienes solo operaban con Ueno.

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La entidad del Grupo Financiero GNB comunicó que el elevado número de personas que intentaba vincularse al banco por el canal digital afectaba la disponibilidad de su plataforma. “Dado el alto tráfico de clientes que están solicitando apertura de cuentas por el canal digital para operar con nuestro Banco, informamos que la app está presentando intermitencias y latencia”, señaló.

GNB Bank Paraguay informó a sus clientes que presentaba demoras en sus plataformas debido al ingreso de muchos clientes nuevos por la crisis de Ueno Bank - crédito GNB Bank

GNB informó que atendía el inconveniente y esperaba restablecer el servicio en el corto plazo. También recordó que la apertura de cuentas digitales está disponible las 24 horas, aunque no detalló cuántas solicitudes recibió, cuántas fueron aprobadas ni cuántos interesados provenían de Ueno Bank.

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La demanda coincidió con el proceso de restitución de fondos de Ueno, cuya intervención dejó a cerca de 2,9 millones de clientes con restricciones para acceder a sus recursos. Banco GNB Paraguay integra el grupo de entidades habilitadas para canalizar pagos junto con Atlas, Basa, Itaú y Familiar.

El cuarto banco del mercado paraguayo

Banco GNB Paraguay se posicionó en el cuarto lugar del sistema financiero tras adquirir las operaciones locales de Hsbc y Bbva - crédito GNB Bank Paraguay

Banco GNB Paraguay ocupa el cuarto lugar del mercado bancario paraguayo, detrás de Banco Continental, Itaú y Sudameris Bank. El estatal Banco Nacional de Fomento se ubica en el quinto puesto, mientras que Ueno ocupaba el sexto antes de la intervención.

El crecimiento de Ueno había sido acelerado. La entidad absorbió a Visión Banco en una operación autorizada por el regulador en junio de 2024, lo que incorporó una base de clientes, activos e infraestructura bancaria ya instalada en Paraguay.

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La presencia de los Gilinski en el país se remonta a 2013, cuando Banco GNB Sudameris concretó la incorporación de las operaciones paraguaya y peruana de HSBC. Un año antes, HSBC había anunciado la venta de sus filiales en Colombia, Perú y Paraguay.

El grupo amplió luego su operación mediante la compra del 100 % de BBVA Paraguay, completada en enero de 2021 por aproximadamente USD 250 millones. BBVA proyectaba entonces que la integración convertiría a GNB Paraguay en el primer banco del país por depósitos, con una participación de 16 % calculada con datos de septiembre de 2020.

La fusión legal entre las entidades se concretó el 1 de julio de 2022 bajo la denominación Banco GNB Paraguay.

Los pagos a ahorristas y los límites de cobertura

El directorio del regulador bancario dispuso la resolución de Ueno Bank debido a que su solvencia cayó por debajo del mínimo exigido por la ley - crédito Ueno Bank

El directorio del BCP resolvió por unanimidad el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La medida se comunicó al día siguiente, después de una revisión de los estados financieros que determinó que el índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación.

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La decisión activó el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad financiera, equivalentes a 75 salarios mínimos. El límite se aplica sobre el total de depósitos de cada titular en el banco, de modo que contar con varias cuentas en la misma institución no amplía la cobertura.

El mecanismo contempla un anticipo de hasta 121,76 millones de guaraníes, correspondientes a 40 salarios mínimos, de Paraguay, con descuento de las deudas vencidas que el cliente mantenga con Ueno. Los depósitos de hasta 10 millones de guaraníes pueden restituirse de forma inmediata cuando el ahorrista no tiene obligaciones pendientes con la entidad intervenida.

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Quienes ya disponían de cuentas en otros bancos o financieras reciben el anticipo en aquella donde tengan el mayor saldo disponible. A quienes solo tenían una cuenta en Ueno se les abrirá una cuenta de ahorro a su nombre en otra institución habilitada para depositar los recursos.

La calificadora Fix redujo la nota de Ueno a Dpy tras identificar operaciones con empresas vinculadas que no habrían sido reveladas oportunamente, debilidades en la calidad de los activos y deficiencias en la documentación de algunas transacciones.

La crisis también alcanzó al Gobierno paraguayo. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia el jueves en medio de protestas, investigaciones y un proceso de juicio político vinculado a la situación de los depósitos, los recursos de entidades públicas y los fondos de jubilación.

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Las dos cámaras del Congreso rechazaron la dimisión de Peña y el Senado decidió mantener el juicio político. Las investigaciones buscan establecer eventuales responsabilidades en la supervisión de Ueno y en la colocación de recursos públicos en el banco.

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